/Stock Market Crash BREAKING: సెన్సెక్స్ 1000 పాయింట్లు డౌన్..23,900 దిగువకు నిఫ్టీ..స్టాక్ మార్కెట్ పతనానికి 3 కారణాలివే..!!

Stock Market Crash BREAKING: మే 11వ తేదీ 2026 సోమవారం భారత స్టాక్ మార్కెట్ భారీ పతనాన్ని చవిచూసింది. ప్రారంభ ట్రేడింగ్లో సెన్సెక్స్ 807.12 పాయింట్లు లేదా 1.04 శాతం పడిపోయి 76,521.06 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్ 1000 పాయింట్లు మేర పడిపోయింది. మరోవైపు నిఫ్టీ 237.05 పాయింట్లు లేదా 0.98 శాతం పడిపోయి 23,939.10 వద్ద ట్రేడ్ అయింది. మార్కెట్ లహీనంగానే ఉంది. 1,814 షేర్లు నష్టాల్లో ఉండగా, 960 షేర్లు లాభాల్లో ట్రేడ్ అయ్యాయి. 221 షేర్లలో ఎటువంటి మార్పు లేదు. ఎన్ఎస్ఈలోని చాలా రంగాల సూచీలు నష్టాల్లో ట్రేడయ్యాయి. వినియోగ వస్తువుల సూచీ 2.64 శాతం పడిపోగా, ఆటో స్టాక్స్ 1.63 శాతం క్షీణించాయి. రియల్టీ, ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్, పీఎస్యూ బ్యాంక్, బ్యాంకింగ్ సూచీలు కూడా ఒత్తిడిలోనే ఉన్నాయి. ఐటీ స్టాక్స్ స్వల్పంగా తగ్గాయి. స్టాక్ మార్కెట్ పతనం వెనుక గల 3 కారణాలు తెలుసుకుందాం.
ముడి చమురు ధర: ముడి చమురు ధరలలో పెరుగుదల కారణంగా మార్కెట్ పతనం చోటుచేసుకుంది. బ్రెంట్ క్రూడ్ దాదాపు 3.5 శాతం పెరిగి బ్యారెల్కు దాదాపు 105 డాలర్లకు చేరుకుంది. ప్రపంచ ఇంధన సరఫరాలు.. చమురు ధరల గురించిన ఆందోళనలు తీవ్రమయ్యాయి.
బంగారు స్టాక్ల పతనం : మే 11న టైటాన్ కంపెనీ, సెన్కో గోల్డ్తో సహా పలు ఆభరణాల స్టాక్లు 9 శాతం వరకు పడిపోయాయి. ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి బంగారం కొనాలని, విదేశీ ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవాలని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేసిన ఒక రోజు తర్వాత ఈ పతనం సంభవించింది.
అర్ధరాత్రి శాంతి ప్రతిపాదన విఫలం: ఇరాన్ స్పందనను అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తిరస్కరించారు. యుద్ధం విషయంలో అమెరికా తన పట్టును వీడటం లేదు. అమెరికాతో ఇరాన్ చెలగాటం ఆడుతుందని.. ఇరాన్ ప్రతిపాదనలు ఏమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదని ఆ దేశశాంతి ప్రతిపాదలను ట్రంప్ తోసిపుచ్చారు. అమెరికా అసాధ్యమైన డిమాండ్లు చేస్తోందని.. ఇరాన్ మండిపడుతోంది. ఈ పరిణామాలతో ముడిచమురు ధరలు 4శాతం పెరిగాయి.
భారత రూపాయి: సోమవారం నాడు భారత రూపాయి కూడా అమెరికా డాలర్తో పోలిస్తే బలహీనంగా ప్రారంభమైంది. శుక్రవారం ముగింపు ధర 94.48తో పోలిస్తే, రూపాయి 40 పైసలు పడిపోయి డాలర్కు 94.88కి చేరింది.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook