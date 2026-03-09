Stock Market Crash: అమెరికాలో భూకంపం.. జపాన్ నుంచి కొరియా వరకు గందరగోళం.. భారీ నష్టాల్లో స్టాక్ మార్కెట్లు..!!

Stock Market Crash: మధ్యప్రాచ్యంలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఇప్పుడు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై స్పష్టమైన ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ముఖ్యంగా అమెరికా, ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ మధ్య పెరుగుతున్న యుద్ధ ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచ స్టాక్ మార్కెట్లను కుదిపేస్తున్నాయి. గత వారం మధ్యప్రాచ్యంలో పరిస్థితులు మరింత తీవ్రంగా మారడంతో ఆ ప్రభావం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న పెట్టుబడి మార్కెట్లలో కనిపించింది. ముడి చమురు ధరలు వేగంగా పెరగడం, పెట్టుబడిదారుల్లో భయం పెరగడం వంటి కారణాలతో స్టాక్ మార్కెట్లలో భారీ స్థాయిలో అమ్మకాలు నమోదవుతున్నాయి.
వారంలోని మొదటి ట్రేడింగ్ రోజునే అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల నుండి వచ్చిన సంకేతాలు భారత స్టాక్ మార్కెట్కు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. గత వారం చివరి ట్రేడింగ్ రోజున అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్ తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంది. ఆ ప్రభావం సోమవారం ఆసియా మార్కెట్లపై కూడా స్పష్టంగా కనిపించింది. ముఖ్యంగా జపాన్ స్టాక్ మార్కెట్లో భారీ పతనం నమోదైంది. నిక్కీ సూచీ ఒకేసారి 4000 పాయింట్లకు పైగా పడిపోవడం మార్కెట్లో ఉన్న భయాన్ని చూపిస్తోంది. ఇదే సమయంలో హాంకాంగ్కు చెందిన హాంగ్ సెంగ్ సూచీ కూడా 700 నుంచి 800 పాయింట్లకు పైగా తగ్గింది.
భారత మార్కెట్కు ముందస్తు సూచనగా పరిగణించే GIFT నిఫ్టీ కూడా తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉంది. ఇది 500 పాయింట్లకు పైగా పడిపోయింది. దీంతో సోమవారం దేశీయ మార్కెట్లు భారీ నష్టాల్లో ప్రారంభమయ్యాయి. అంతర్జాతీయంగా ముడి చమురు ధరలు పెరగడంతో భారత స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి. సెన్సెక్స్ 2,000 పాయింట్లకు పైగా పడిపోగా, నిఫ్టీ 600 పాయింట్లకు మించి క్షీణించింది. గ్లోబల్ మార్కెట్ల ప్రతికూల సంకేతాలు, పెట్టుబడిదారుల ఆందోళనల కారణంగా సూచీలు తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నాయి.
గత వారం భారత స్టాక్ మార్కెట్లో కూడా భారీ హెచ్చుతగ్గులు నమోదయ్యాయి. ముఖ్యంగా వారంలోని చివరి ట్రేడింగ్ రోజు శుక్రవారం మార్కెట్ తీవ్రంగా పడిపోయింది. బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ ఒకే రోజు 1097 పాయింట్లు పడిపోగా, ఎన్ఎస్ఈ నిఫ్టీ సుమారు 315 పాయింట్లు క్షీణించి ట్రేడింగ్ ముగిసింది. మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధ పరిస్థితులు మరింత తీవ్రమవుతున్న నేపథ్యంలో పెట్టుబడిదారులు జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం ప్రారంభించారు. అందువల్ల మార్కెట్లో కొనుగోళ్ల కంటే అమ్మకాలు ఎక్కువగా కనిపించాయి.
ఇరాన్, అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ మధ్య పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెట్టుబడి వాతావరణాన్ని ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ముడి చమురు ధరలు పెరగడం అనేక దేశాల్లో ద్రవ్యోల్బణం పెరగవచ్చనే ఆందోళనను పెంచుతోంది. ఇంధన ఖర్చులు పెరిగితే ఉత్పత్తి వ్యయాలు కూడా పెరుగుతాయి. దీనివల్ల ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్ కూడా ఈ పరిణామాల ప్రభావం నుంచి తప్పించుకోలేకపోయింది. గత వారం చివరి ట్రేడింగ్ రోజు శుక్రవారం అమెరికా మార్కెట్లు తీవ్ర పతనాన్ని నమోదు చేశాయి. డౌ ఫ్యూచర్స్ ఒకే రోజు 1120 పాయింట్లు లేదా సుమారు 2.36 శాతం వరకు పడిపోయింది. డౌ జోన్స్ ఇండెక్స్ కూడా 453 పాయింట్లు తగ్గి 47,522 స్థాయిలో ముగిసింది. అదే సమయంలో S&P 500 సూచీ 157 పాయింట్లు తగ్గగా, టెక్నాలజీ కంపెనీలకు సంబంధించిన నాస్డాక్ సూచీ 361 పాయింట్లు పడిపోయింది.
Also Read: Crude Oil Price Today: వార్ ఎఫెక్ట్.. .చమురు మార్కెట్లో గందరగోళం.. 120డాలర్ల మార్క్ దాటిన ముడి చమురు ధరలు..!!
ఈ ప్రభావం ఆసియా మార్కెట్లలో కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. సోమవారం ట్రేడింగ్ ప్రారంభమైన వెంటనే ఆసియా మార్కెట్లు భారీ ఒత్తిడిని ఎదుర్కొన్నాయి. ముఖ్యంగా జపాన్ నిక్కీ సూచీ తీవ్రంగా పడిపోయింది. వార్తలు రాసే సమయానికి నిక్కీ ఇండెక్స్ సుమారు 4100 పాయింట్లు లేదా 7.40 శాతం పడిపోయి 51,407 స్థాయిలో ట్రేడవుతోంది. ఇది ఆసియా మార్కెట్లలో పెట్టుబడిదారుల ఆందోళనను స్పష్టంగా చూపుతోంది. ఇదే సమయంలో ఇతర ఆసియా మార్కెట్లు కూడా భారీ పతనాన్ని నమోదు చేస్తున్నాయి. హాంకాంగ్కు చెందిన హాంగ్ సెంగ్ సూచీ 800 పాయింట్లకు పైగా తగ్గి సుమారు 24,889 స్థాయికి పడిపోయింది. దక్షిణ కొరియాకు చెందిన కోస్పీ సూచీ కూడా 440 పాయింట్లు తగ్గి సుమారు 5,096 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
మధ్యప్రాచ్యంలో కొనసాగుతున్న యుద్ధ పరిస్థితులు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ముడి చమురు ధరల పెరుగుదల, పెట్టుబడిదారుల్లో పెరుగుతున్న భయం, అంతర్జాతీయ రాజకీయ అస్థిరత వంటి కారణాలతో ప్రపంచ స్టాక్ మార్కెట్లు ప్రస్తుతం ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఈ పరిస్థితులు మరికొంతకాలం కొనసాగితే ప్రపంచ ఆర్థిక మార్కెట్లలో మరింత అస్థిరత కనిపించే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
Also Read: Gold Rate Today: కుప్పకూలిన బంగారం ధరలు.. మార్చి 9వ తేదీ సోమవారం హైదరాబాద్, విజయవాడలో తులం ధర ఎంత ఉందంటే?
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.