Stock Market: యుద్ధం జరుగుతున్నా డోంట్ కేర్ అంటున్న స్టాక్ మార్కెట్.. ఒక్కరోజే 6 లక్షల కోట్ల లాభం..!!

Stock Market: ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ మధ్య కొనసాగుతున్న యుద్ధ ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచ మార్కెట్లపై ప్రభావం చూపుతున్న నేపథ్యంలో... వరుసగా పతనమవుతున్న భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లు ఎట్టకేలకు గురువారం పుంజుకున్నాయి. యుద్ధ భయాలు పూర్తిగా తగ్గకపోయినా, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వచ్చిన కొన్ని సానుకూల సంకేతాలు దేశీయ మార్కెట్లలో పెట్టుబడిదారుల నమ్మకాన్ని కొంతమేర పెంచాయి. దాంతో ప్రధాన సూచీలు అయిన సెన్సెక్స్, నిఫ్టీలు లాభాల్లో ముగిశాయి. మార్కెట్లో వచ్చిన ఈ పుంజుకోలు కారణంగా ఒక్కరోజులోనే ఇన్వెస్టర్ల సంపద సుమారు రూ.6 లక్షల కోట్ల మేర పెరిగినట్లు అంచనా.
మార్చి 5న జరిగిన ట్రేడింగ్ సెషన్లో ప్రారంభం నుంచే మార్కెట్కు సానుకూల వాతావరణం కనిపించింది. ఉదయం ట్రేడింగ్ ప్రారంభమైనప్పుడు సెన్సెక్స్ 79,530 పాయింట్ల వద్ద లాభాలతో ప్రారంభమైంది. రోజు మొత్తం కూడా కొనుగోళ్ల ఊపు కొనసాగడంతో ఒక దశలో సూచీ 1,100 పాయింట్లకు పైగా పెరిగి 80,303 పాయింట్ల వద్ద ఇంట్రాడే గరిష్ఠాన్ని నమోదు చేసింది. చివరకు సెన్సెక్స్ 900 పాయింట్లకు సమీపంగా లాభపడి 80,015 పాయింట్ల వద్ద ముగిసింది. ఇదే సమయంలో నిఫ్టీ సూచీ కూడా బలమైన ప్రదర్శన కనబరిచి 285.40 పాయింట్లు పెరిగి 24,765 పాయింట్ల వద్ద స్థిరపడింది.
ఈ రోజు ట్రేడింగ్లో సెన్సెక్స్లోని కొన్ని ప్రధాన కంపెనీల షేర్లు గణనీయంగా లాభపడ్డాయి. ముఖ్యంగా అదానీ పోర్ట్స్, ఎల్ అండ్ టీ, ఎన్టీపీసీ, రిలయన్స్, బెల్ వంటి స్టాక్స్ నాలుగు శాతం వరకు పెరిగాయి. అయితే టెక్ మహీంద్రా, హెచ్సీఎల్ టెక్, హిందుస్థాన్ యూనిలీవర్, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, ఎస్బీఐ వంటి కొన్ని కంపెనీల షేర్లు మాత్రం స్వల్ప నష్టాలను నమోదు చేశాయి.
మార్కెట్ పుంజుకోవడానికి అంతర్జాతీయ పరిణామాలు ప్రధాన కారణంగా నిలిచాయి. ముఖ్యంగా ఇరాన్ తన అణు కార్యక్రమాన్ని నిలిపివేయడానికి సిద్ధంగా ఉందని ఉప విదేశాంగ మంత్రి చేసిన ప్రకటన మార్కెట్లో ఆశాజనక సంకేతాలను పంపింది. అదేవిధంగా అమెరికా సెంట్రల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీతో చర్చలకు సిద్ధమనే వార్తలు వెలువడటంతో పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ ఉద్రిక్తతలు తగ్గే అవకాశాలపై పెట్టుబడిదారుల్లో ఆశలు పెరిగాయి.
ప్రపంచ మార్కెట్లలో కూడా ఇదే తరహా ధోరణి కనిపించింది. గత సెషన్లో భారీగా పడిపోయిన దక్షిణ కొరియా కోస్పీ సూచీ ఈరోజు దాదాపు 9 శాతం వరకు పెరిగింది. అలాగే జపాన్, చైనా, హాంకాంగ్ మార్కెట్లు కూడా లాభాల్లో ముగిశాయి. అంతేకాకుండా అమెరికా మార్కెట్లు కూడా ముందురోజు ట్రేడింగ్లో మంచి ప్రదర్శన కనబర్చాయి.ఇక అంతర్జాతీయ చమురు రవాణాకు కీలకమైన హార్ముజ్ జలసంధి గుండా ప్రయాణించే నౌకలకు తక్కువ ధరకే బీమా సదుపాయం కల్పిస్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించడం కూడా మార్కెట్ సెంటిమెంట్ను మెరుగుపరిచింది. అవసరమైతే చమురు నౌకలకు అమెరికా నౌకాదళం భద్రత కల్పిస్తుందని ఆయన తెలిపారు.
ఇవే కాకుండా రూపాయి విలువ కూడా కొంత బలపడింది. గత ట్రేడింగ్ సెషన్లో డాలర్తో పోలిస్తే 92 స్థాయిని దాటిన రూపాయి, ఈరోజు తిరిగి 91.60 వద్ద ట్రేడ్ కావడం మార్కెట్కు మరో సానుకూల అంశంగా మారింది. అలాగే రిలయన్స్ వంటి భారీ వెయిటేజీ స్టాక్స్లో కొనుగోళ్లు పెరగడం కూడా మార్కెట్ సూచీలకు బలాన్నిచ్చింది. మొత్తంగా చూస్తే వరుస నష్టాల తర్వాత దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్కు ఈరోజు ట్రేడింగ్ కొంత ఊరటనిచ్చిందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
