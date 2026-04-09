  • Stock Market Today: దూసుకుపోతున్న స్టాక్ మార్కెట్లు.. అమెరికా-ఇరాన్ అప్‌డేట్‌తో ఇన్వెస్టర్లకు కాసుల పంట..!!

Stock Market Today: దూసుకుపోతున్న స్టాక్ మార్కెట్లు.. అమెరికా-ఇరాన్ అప్‌డేట్‌తో ఇన్వెస్టర్లకు కాసుల పంట..!!

Stock Market Today: అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు తగ్గడంతో ఏప్రిల్ 9వ తేదీన దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు లాభాల బాట పట్టాయి. సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ సూచీలు ప్రారంభం నుంచే భారీ లాభాలను నమోదు చేశాయి. ముడి చమురు ధరలు తగ్గడం.. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల నుంచి అందిన సానుకూల సంకేతాలు ఇన్వెస్టర్లలో ఉత్సాహాన్ని నింపాయి. ఐటీ, బ్యాంకింగ్ షేర్లు మార్కెట్‌ను పెంచుతున్నాయి.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Apr 9, 2026, 10:02 AM IST

Trending Photos

Stock Market Today: దూసుకుపోతున్న స్టాక్ మార్కెట్లు.. అమెరికా-ఇరాన్ అప్‌డేట్‌తో ఇన్వెస్టర్లకు కాసుల పంట..!!

Stock Market Today: అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు తగ్గడంతో ఏప్రిల్ 9వ తేదీన దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు లాభాల బాట పట్టాయి. సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ సూచీలు ప్రారంభం నుంచే భారీ లాభాలను నమోదు చేశాయి. ముడి చమురు ధరలు తగ్గడం.. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల నుంచి అందిన సానుకూల సంకేతాలు ఇన్వెస్టర్లలో ఉత్సాహాన్ని నింపాయి. ఐటీ, బ్యాంకింగ్ షేర్లు మార్కెట్‌ను పెంచుతున్నాయి.

అంతర్జాతీయ పరిణామాల ప్రభావం:
గడచిన కొన్ని రోజులుగా ప్రపంచ మార్కెట్లను కుదిపేసిన అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు కొంత మేర సడలడం మార్కెట్లకు ప్రధాన బూస్ట్‌గా మారింది. ఇరు దేశాల మధ్య నేరుగా యుద్ధం జరిగే అవకాశం లేదని వెలువడిన తాజా నివేదికలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇన్వెస్టర్లలో ధైర్యాన్ని నింపాయి. దీని ప్రభావంతో అమెరికాలోని వాల్ స్ట్రీట్ సూచీలు లాభాల్లో ముగియగా, ఆసియా మార్కెట్లు కూడా నేడు సానుకూలంగా స్పందించాయి. ఈ పరిణామాలు భారతీయ మార్కెట్లపై కూడా గట్టి ప్రభావం చూపాయి.

ఏప్రిల్ 9వ తేదీ మార్కెట్ పరిస్థితి:
నేడు ఏప్రిల్ 9, గురువారం ట్రేడింగ్‌లో భారతీయ సూచీలు సెన్సెక్స్ (Sensex) నిఫ్టీ (Nifty) రెండూ కూడా భారీ గ్యాప్-అప్‌తో ప్రారంభమయ్యాయి.

సెన్సెక్స్: ఉదయం సెషన్ ప్రారంభంలోనే సుమారు 450 పాయింట్లకు పైగా లాభపడి కీలకమైన స్థాయిల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.

నిఫ్టీ: నిఫ్టీ కూడా 120 పాయింట్ల పైచిలుకు లాభంతో 23,000 మార్కును అధిగమించే దిశగా దూసుకుపోతోంది.

లాభాలకు దారితీసిన కీలక అంశాలు:
ముడి చమురు ధరల స్థిరత్వం: పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు తగ్గడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో బ్రెంట్ క్రూడ్ ధరలు కొంత మేర తగ్గాయి. భారత్ వంటి చమురు దిగుమతి దేశాలకు ఇది గొప్ప ఊరట. దీనివల్ల ద్రవ్యోల్బణం తగ్గుతుందనే ఆశలు మార్కెట్‌ను నడిపిస్తున్నాయి.

రూపాయి బలోపేతం: డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ నేడు కొంత మేర కోలుకోవడం కూడా ఇన్వెస్టర్ల సెంటిమెంట్‌ను పెంచింది.

కార్పొరేట్ ఫలితాల నిరీక్షణ: త్వరలో వెలువడనున్న దిగ్గజ కంపెనీల త్రైమాసిక ఫలితాలపై ఇన్వెస్టర్లు సానుకూల అంచనాలతో ఉండటం కొనుగోళ్ల మద్దతుకు కారణమైంది.

రంగాల వారీగా ప్రదర్శన:
నేడు ట్రేడింగ్‌లో దాదాపు అన్ని రంగాలు లాభాల్లోనే ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఐటీ (IT) బ్యాంకింగ్ షేర్లు మార్కెట్‌ను ముందుండి నడిపిస్తున్నాయి. ఇన్ఫోసిస్, టీసీఎస్, హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ షేర్లు గణనీయమైన లాభాలను నమోదు చేశాయి. ఆటోమొబైల్ , ఫార్మా రంగాలు కూడా ఆకర్షణీయమైన రీతిలో రాణిస్తున్నాయి.

ఇన్వెస్టర్లకు సూచన:
అంతర్జాతీయ పరిస్థితుల కారణంగా మార్కెట్లు ప్రస్తుతం లాభాల్లో ఉన్నప్పటికీ, ఒడిదుడుకులు పూర్తిగా తొలగిపోలేదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అమెరికా ఇరాన్ మధ్య శాంతి ప్రక్రియ ఎలా సాగుతుందనే దానిపైనే రాబోయే కొద్ది రోజుల మార్కెట్ గమనం ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి, ఇన్వెస్టర్లు తొందరపడి ఒకేసారి పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టకుండా, నాణ్యమైన షేర్లలో క్రమపద్ధతిలో (SIP) పెట్టుబడులు కొనసాగించడం ఉత్తమమని విశ్లేషిస్తున్నారు.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

