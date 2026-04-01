  • Stock Market Today: ట్రంప్ శాంతి మంత్రం.. ఒక ప్రకటనతో దుమ్మురేపుతున్న స్టాక్ మార్కెట్లు..!!

Stock Market Today: ట్రంప్ శాంతి మంత్రం.. ఒక ప్రకటనతో దుమ్మురేపుతున్న స్టాక్ మార్కెట్లు..!!

Stock Market Today: వరుస నష్టాల అనంతరం దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు పుంజుకున్నాయి. విదేశీ మార్కెట్ల సానుకూల సంకేతాలు, ముడి చమురు ధరలు తగ్గడం, ఇరాన్ యుద్ధంపై ట్రంప్ కీలక ప్రకటన చేయడం వంటి కీలక పరిణామాలు సూచీలకు కలిసి వచ్చాయి. దీంతో నేటి ట్రేడింగ్ మార్కెట్లు భారీ లాభాలతో ప్రారంభించాయి. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Apr 1, 2026, 11:55 AM IST

Stock Market Today: ట్రంప్ శాంతి మంత్రం.. ఒక ప్రకటనతో దుమ్మురేపుతున్న స్టాక్ మార్కెట్లు..!!

Stock Market Today: ఏప్రిల్ నెల ట్రేడింగ్ భారత స్టాక్ మార్కెట్ చరిత్రలో ఒక తీపి గుర్తుగా నిలిచిపోయేలా కనిపిస్తోంది. గత కొంతకాలంగా మధ్యప్రాచ్యంలో నెలకొన్న యుద్ధ ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచ దేశాలను కలవరపెట్టగా, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన ఒక్క ప్రకటన మార్కెట్ల రూపురేఖలను మార్చేసింది. ఇరాన్‌తో యుద్ధాన్ని సాగదీయడం తనకు ఇష్టం లేదని, రాబోయే రెండు మూడు వారాల్లోనే దీనికి ముగింపు పలకనున్నట్లు ట్రంప్ ప్రకటించడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లు ఒక్కసారిగా ఊపిరి పీల్చుకున్నాయి.

బుల్ రన్: పాయింట్ల వర్షం
బుధవారం ఉదయం మార్కెట్లు ప్రారంభమైన నిమిషాల్లోనే ఇన్వెస్టర్లు కొనుగోళ్ల జాతర మొదలుపెట్టారు. ఉదయం 9.50 గంటల సమయానికే బెంచ్ మార్క్ సూచీ సెన్సెక్స్ ఏకంగా 1942 పాయింట్ల భారీ లాభంతో అగ్రభాగాన నిలిచింది. అటు నిఫ్టీ కూడా 590 పాయింట్లకు పైగా లాభపడి ఇన్వెస్టర్ల సంపదను అమాంతం పెంచేసింది. కేవలం లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీలే కాకుండా, మిడ్ క్యాప్ (1773 పాయింట్లు), బ్యాంక్ నిఫ్టీ (1360 పాయింట్లు) కూడా తమ సత్తా చాటాయి.

ముడి చమురు ధరల తగ్గుదల - భారత్‌కు వరం
భారత మార్కెట్ల రాలీకి ప్రధాన కారణం ముడి చమురు ధరలు తగ్గడం. యుద్ధం ముగిసే సంకేతాలు రావడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర బ్యారెల్‌కు 105 డాలర్లకు పడిపోయింది. భారత్ తన చమురు అవసరాల కోసం దిగుమతులపైనే ఎక్కువగా ఆధారపడుతుంది కాబట్టి, ధరల తగ్గుదల దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు, రూపాయి విలువకు పెద్ద ఊరటనిస్తుంది. దీని ప్రభావంతోనే ఆసియా మార్కెట్లు కూడా దాదాపు 3.7% మేర లాభపడ్డాయి.

Also Read: Gold Selling: కేంద్ర బ్యాంకుల సంచలన నిర్ణయం.. మార్కెట్లోకి భారీగా బంగారం.. తులం ధర రూ. లక్ష దిగువకు..?   

బ్యాంకింగ్ రంగంలో అద్భుత కోలుకోలు
గత మార్చి నెలలో బ్యాంక్ నిఫ్టీ దాదాపు 17% మేర పతనమై ఇన్వెస్టర్లను ఆందోళనకు గురిచేసింది. అయితే, ఏప్రిల్ ప్రారంభంలోనే పరిస్థితి తారుమారైంది. సరైన కారణం లేకుండానే పడిపోయిన నాణ్యమైన ప్రైవేట్ బ్యాంక్ షేర్లను కొనుగోలు చేసేందుకు ఇన్వెస్టర్లు మొగ్గు చూపుతున్నారు. మార్కెట్ ఒడిదుడుకులను సూచించే VIX (Volatility Index) 10% తగ్గడం అనేది మార్కెట్లో స్థిరత్వం ఏర్పడుతోందన్న సానుకూల సంకేతాన్ని ఇస్తోంది.

నిపుణుల విశ్లేషణ - టెక్నికల్ వ్యూ
ప్రస్తుత బుల్ రన్ ఉత్సాహాన్ని ఇస్తున్నప్పటికీ, టెక్నికల్ అంశాలను గమనించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. నిఫ్టీ 24,000 మార్కు పైన స్థిరంగా ముగిస్తేనే ఈ బుల్లిష్ ట్రెండ్ మరికొంత కాలం కొనసాగే అవకాశం ఉంటుంది. అంతర్జాతీయంగా భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులు చక్కబడుతున్న వేళ, వ్యాల్యూ స్టాక్స్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టడం దీర్ఘకాలంలో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని మార్కెట్ అనలిస్టులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.ఏప్రిల్ మొదటి రోజున భారత మార్కెట్లు చూపిన జోరు ఇన్వెస్టర్లలో కొత్త ఆశలను చిగురింపజేసింది. యుద్ధ భయాలు వీడి శాంతి చర్చలు ఫలిస్తే, భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ మరిన్ని రికార్డులను అధిగమించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

Also Read:  Bank Auto Sweep Facility: బ్యాంకు ఖాతాదారులకు బంపర్ ఆఫర్! ఆటో స్వీప్ సౌకర్యంతో మీ సేవింగ్స్ అకౌంట్‌పై భారీ వడ్డీ.. ఎలాగో తెలుసా?

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

