Stocks To Buy: స్టాక్ మార్కెట్లో లాభ నష్టాలను అంత సులభంగా అంచనా వేయలేము. ఎప్పుడు దూసుకెళ్తాయో.. ఎప్పుడు పతనం అవుతాయో చెప్పడం కాస్త కష్టమే. ఇక స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు ఆ కంపెనీ పనితీరు, ఫలితాలు, వ్యూహాలు, బ్రోకనజీ అంచనాలు ఇలా అన్నీ కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని చెప్పవచ్చు. ఇప్పుడు సోమవారం మార్కెట్ ప్రారంభమైన వెంటనే కొనుగోలు చేయాల్సిన కొన్ని స్టాక్స్ గురించి బ్రోకరేజ్ సంస్థ యాక్సిస్ సెక్యూరిటీస్ 12 నుండి 18 నెలల కాలానికి 5 స్టాక్లను ఎంపిక చేసింది. వీటిలో NTPC, అహ్లువాలియా కాంట్రాక్ట్స్, మాక్స్ హెల్త్కేర్ వంటి స్టాక్లు ఉన్నాయి. వీటిలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా ఇన్వెస్టర్లకు కు 20శాతం రాబడిని పొందే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.
NTPC:
ప్రముఖ విద్యుత్ రంగ దిగ్గజం NTPCకి యాక్సిస్ సెక్యూరిటీస్ బై రేటింగ్ ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం దాని స్టాక్ రూ.337 వద్ద ట్రేడవుతోంది. బ్రోకరేజ్ దీనిని దాదాపు రూ.336 ధరకు కొనుగోలు చేయవచ్చని విశ్వసిస్తోంది. రాబోయే 12 నుండి 18 నెలల్లో దీని టార్గెట్ రూ.400. అంటే దానిలో దాదాపు 19శాతం రాబడిని ఆశించవచ్చు.
అహ్లువాలియా :
రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ అహ్లువాలియా కాంట్రాక్ట్స్ ఇటీవలి ఫలితాల్లో బలంగా రాణించింది. ప్రస్తుతం దాని స్టాక్ రూ. 932 స్థాయిలో ఉంది. రూ. 952 చుట్టూ ప్రవేశించడం మంచిదని భావిస్తారు. యాక్సిస్ సెక్యూరిటీస్ తన టార్గెట్ రూ. 1,050గా నిర్ణయించింది. అంటే రాబోయే నెలల్లో ఇది దాదాపు 10శాతం రాబడిని ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.
మ్యాక్స్ హెల్త్కేర్:
హెల్త్కేర్ రంగం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. స్టాక్ మార్కెట్లో మ్యాక్స్ హెల్త్కేర్ మంచి రాబడిని పొందుతోంది. ఈ స్టాక్ ప్రస్తుతం రూ. 1,234 వద్ద ఉంది. అయితే దీనిని రూ. 1,216 స్థాయిలో కొనుగోలు చేయాలని సిఫార్సు చేసింది. రాబోయే 12 నుండి 18 నెలల్లో దీని టార్గెట్ రూ. 1,450, అంటే ఇది దాదాపు 19శాతం పెరగవచ్చు.
Also Read: Gold Rate: బంగారం మరోసారి హిస్టరీ క్రియేట్ చేస్తుందా? అదే జరిగితే ఇక కొనలేని స్థాయికి బంగారం ధరలు..?
ఫెడరల్ బ్యాంక్:
ఈ బ్యాంకింగ్ రంగ స్టాక్ కూడా యాక్సిస్ సెక్యూరిటీస్ ఇష్టమైన జాబితాలో చేర్చింది. ప్రస్తుతం ఫెడరల్ బ్యాంక్ వాటా దాదాపు రూ. 196, దానిని రూ. 200 కు కొనుగోలు చేయాలని సూచించింది. నివేదికలో దీని టార్గెట్ రూ. 240 గా పేర్కొన్నది. అంటే పెట్టుబడిదారులు దీనిలో దాదాపు 20శాతం రాబడిని పొందుతారని భావిస్తున్నారు.
ఈథోస్ లిమిటెడ్
యాక్సిస్ సెక్యూరిటీస్ లగ్జరీ గడియారాలు, రిటైల్ వ్యాపారంలో పాల్గొన్న ఎథోస్ లిమిటెడ్ను కూడా ఎంచుకుంది. ప్రస్తుతం దాని స్టాక్ రూ. 2,544 వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఇది రూ. 2,775 వద్ద ప్రవేశానికి తగినదిగా పరిగణించింది. దీని టార్గెట్ ధర రూ. 3,090గా నిర్ణయించింది. అంటే దాదాపు 11శాతం రాబడి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
Also Read: Home Loan Closure: హోం లోన్ క్లియర్ అయ్యాక చేయాల్సిన ముఖ్యమైన పని ఇదే..!!
Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.