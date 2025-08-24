English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Stocks To Watch: ఆగస్టు 25వ తేదీ సోమవారం స్టాక్ మార్కెట్లో చూడాల్సిన స్టాక్స్ ఇవే..!!

Stocks To Watch: ఆగస్టు 22 శుక్రవారం స్టాక్ మార్కెట్ ముగిసిన తర్వాత  అనేక కంపెనీల గురించి పెద్ద నవీకరణలు వచ్చాయి. ఆగస్టు 25 సోమవారం స్టాక్ మార్కెట్ ప్రారంభమైనప్పుడు.. అందరి దృష్టి ఈ కంపెనీల షేర్లపై ఉంటుంది. ఆ స్టాక్స్ ఏవో ఇప్పుడు చూద్దాం. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Aug 24, 2025, 10:27 PM IST

Indigo, Max Healthcare : ఇండిగో మాతృ సంస్థ ఇంటర్‌గ్లోబ్ ఏవియేషన్ లిమిటెడ్, హాస్పిటల్ చైన్ ఆపరేటర్ మాక్స్ హెల్త్‌కేర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ నిఫ్టీ 50 ఇండెక్స్‌లో చేరనున్నట్లు ఎక్స్ఛేంజ్ తన అర్ధ-వార్షిక సమీక్ష ప్రక్రియలో భాగంగా ప్రకటించింది. ఈ రెండు స్టాక్‌లు ఇండస్‌ఇండ్ బ్యాంక్,  హీరో మోటోకార్ప్‌లను భర్తీ చేస్తాయి. ఈ మార్పులు సెప్టెంబర్ 30, 2025 నుండి అమల్లోకి వస్తాయని NSE సర్క్యులర్ పేర్కొంది. బ్రోకరేజ్ సంస్థ నువామా ఆల్టర్నేటివ్ & క్వాంటిటేటివ్ రీసెర్చ్ తన నోట్‌లో ఇండిగో, మ్యాక్స్ హెల్త్‌కేర్‌లను నిఫ్టీ 50లో చేర్చినట్లయితే, ఈ స్టాక్‌లు US$ 537 మిలియన్లు, US$ 412 మిలియన్ల వరకు పెట్టుబడులను ఆకర్షించగలవని పేర్కొంది. 

Yes Bank: సుమిటోమో మిట్సుయ్ బ్యాంకింగ్ కార్పొరేషన్ అంటే ఎస్ఎంబీసీ బ్యాంకులో వాటా కొనుగోలు చేయడానికి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆమోదం తెలిపిందని బ్యాంక్ తెలిపింది. ఈ కొనుగోలు తర్వాత కూడా ఎస్ఎంబీసీని యస్ బ్యాంక్ ప్రమోటర్‌గా పరిగణించబోమని ఆర్‌బీఐ స్పష్టం చేసింది. ఈ ఆమోదం ఆగస్టు 22న జారీ చేసింది. ఇది ఒక ఏడాది పాటు చెల్లుబాటు అవుతుంది. శుక్రవారం సెషన్‌లో స్టాక్ దాదాపు ఒక శాతం క్షీణతతో 19.3 వద్ద ముగిసింది.

JSW Steel : ఒడిశా ప్రభుత్వం తమకు రూ.1,472.69 కోట్ల డిమాండ్ నోటీసు జారీ చేసిందని కంపెనీ తెలిపింది. ఈ నోటీసు కియోంఝర్ జిల్లాలోని జాజాంగ్ ఇనుప ఖనిజం బ్లాక్‌కు సంబంధించినది. ఆర్థికంగా లాభదాయకమైన కార్యకలాపాల కారణంగా జాజాంగ్ ఇనుప ఖనిజం బ్లాక్‌ను అప్పగించినట్లు JSW స్టీల్ ఇప్పటికే ఆగస్టు 3, 2024న వెల్లడించింది. శుక్రవారం, JSW స్టీల్ షేర్ ధర 1.62 శాతం తగ్గి రూ.1,054.40 వద్ద ముగిసింది.

Also Read; Postal scholarship: విద్యార్థులకు లక్కీఛాన్స్...పోస్టాఫీస్ నుంచి రూ. 6,000 స్కాలర్ షిప్.. దరఖాస్తు విధానం ఇదే..!!  

GMR Power : GMR పవర్ అండ్ అర్బన్ ఇన్‌ఫ్రా లిమిటెడ్ బోర్డు శుక్రవారం (ఆగస్టు 22) రూ. 3000 కోట్ల వరకు సేకరించే ప్రతిపాదనను ఆమోదించింది. ఈ నిధుల సేకరణను అర్హత కలిగిన సంస్థాగత ప్లేస్‌మెంట్ (QIP), విదేశీ కరెన్సీ కన్వర్టిబుల్ బాండ్లు (FCCBలు) లేదా ఇతర సాధనాల ద్వారా ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ దశల్లో చేయవచ్చు. శుక్రవారం కంపెనీ స్టాక్ 1.69 శాతం లాభంతో రూ. 118.86 వద్ద ముగిసింది.

Coal India : మధ్యప్రదేశ్‌లో ఖనిజ అన్వేషణ కోసం ఒక ఒప్పందంపై సంతకం చేసినట్లు కంపెనీ ఆదివారం తెలియజేసింది. ఎక్స్ఛేంజ్‌కు ఇచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్ (CIL), మినరల్ రిసోర్సెస్ డెవలప్‌మెంట్ మధ్యప్రదేశ్,  మధ్యప్రదేశ్ స్టేట్ మైనింగ్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ నాన్-బైండింగ్ ఎంఓయుపై సంతకం చేశాయని కంపెనీ తెలిపింది. శుక్రవారం కోల్ ఇండియా స్టాక్ 1.02 శాతం క్షీణతతో రూ.374.30 వద్ద ముగిసింది.

Also Read; PM Scholarship: పాఠశాల విద్యార్థులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. రూ. లక్షన్నర వరకు స్కాలర్ షిప్స్.. దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ కొన్నిరోజులే!! 

 

 

stocks to watchbig newsIndigoMax Healthcareyes bank

