Stocks to watch: ఆగస్టు 18 సోమవారం వార్తల్లో నిలిచే స్టాక్స్ ఇవే.. వీటిపై ఓ లుక్ వేయండి..!!

Stocks to watch: నేడు ఆగస్టు 18వ తేదీ సోమవారం స్టాక్ మార్కెట్లో చూడాల్సిన స్టాక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ స్టాక్స్ ముఖ్యంగా త్రైమాసిక ఫలితాలను విడుదల చేసిన సందర్భంగా వార్తల్లో ప్రధానంగా నిలిచాయని చెప్పవచ్చు. ఈ స్టాక్స్ నేడు మార్కెట్లో మంచి మూమెంట్ కనబరిచే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. ఆ స్టాక్స్ ఏవో చూద్దాం.
Vodafone Idea: జూన్ 2025తో ముగిసిన ఆర్థిక సంవత్సరం 2026 మొదటి త్రైమాసికంలో కంపెనీ నష్టాలు తగ్గినట్లు వొడాఫోన్ ఐడియా స్టాక్ మార్కెట్ కు సమాచారం అందించింది. ఈ త్రైమాసికంలో కంపెనీ నికర నష్టం రూ.6608 కోట్లకు తగ్గినట్లుగా పేర్కొంది. ఇది మునుపటి త్రైమాసికంలో (Q4) రూ.7166 కోట్లుగా ఉంది. అయితే వార్షిక ప్రాతిపదికన కంపెనీ నష్టం పెరిగినట్లు తెలిపింది. ఇది గత సంవత్సరం ఈ త్రైమాసికంలో రూ.6,432 కోట్లు ఉండగా... కంపెనీ ఆదాయం 0.1 శాతం పెరిగి రూ.11022 కోట్లకు చేరుకున్నట్లు పేర్కొంది. ఇది మునుపటి త్రైమాసికంలో (Q4) రూ.11013 కోట్లు. కాగా గురువారం కంపెనీ స్టాక్ 2.99 శాతం తగ్గి రూ.6.17 వద్ద ముగిసింది.
Coffee Day: మొదటి త్రైమాసికంలో రూ.28 కోట్ల లాభాన్ని ఆర్జించినట్లు కంపెనీ సమాచారం అందించింది. గత ఏడాది ఇదే త్రైమాసికంలో కంపెనీ రూ.11 కోట్ల నష్టపోయినట్లు పేర్కొంది. గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే కంపెనీ ఆదాయం 3 శాతం పెరిగి రూ.260 కోట్ల నుంచి రూ.269 కోట్లకు పెరిగినట్లు కంపెనీ తన నివేదికలో వెల్లడించింది. గురువారం కంపెనీ స్టాక్ అర శాతానికి పైగా క్షీణతతో ముగిసింది.
JK Cement: గ్రే సిమెంట్, గ్లోబల్ వైట్ సిమెంట్ తయారీలో అగ్రగామిగా ఉన్న JK సిమెంట్ లిమిటెడ్, శుక్రవారం తమ బోర్డు గ్రీన్ఫీల్డ్ విస్తరణ ప్రాజెక్టుకు ఆమోదం తెలిపిందని.. దీని కింద సంవత్సరానికి మొత్తం 70 లక్షల టన్నుల (MTPA) సామర్థ్యంతో కొత్త సిమెంట్ లైన్ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు తెలిపింది. గురువారం (ఆగస్టు 14)న, JK సిమెంట్ షేర్లు BSEలో 0.98 శాతం పెరిగి రూ.7006.50 వద్ద ముగిశాయి.
Also Read: Business Ideas: గ్యాస్ ఏజెన్సీ ప్రారంభిస్తే లక్షల్లో ఆదాయం..1 సిలిండర్ పై ఎంత కమిషన్ వస్తుందో తెలుసా? అయితే ఈ రూల్స్ తెలిస్తే చాలు..!!
Lemon Tree: ఢిల్లీలోని నెహ్రూ ప్లేస్లో ఉన్న 5 స్టార్ ఒరికా హోటల్ను అభివృద్ధి చేయడానికి ఢిల్లీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (DDA) బిడ్ను కంపెనీ అనుబంధ సంస్థ గెలుచుకుందని హాస్పిటాలిటీ చైన్ లెమన్ ట్రీ హోటల్స్ లిమిటెడ్ తెలియజేసింది. ఢిల్లీలోని నెహ్రూ ప్లేస్లో 5 స్టార్ ఒరికా హోటల్ను అభివృద్ధి చేయడానికి దాని మెటీరియల్ అనుబంధ సంస్థ ఫ్లూర్ హోటల్స్ ఆగస్టు 14, 2025న ఢిల్లీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ నుండి లెటర్ ఆఫ్ అవార్డును అందుకున్నట్లు కంపెనీ ఎక్స్ఛేంజ్కు ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
Vedanta Limited: భారతదేశపు మొట్టమొదటి స్వదేశీ సెమీకండక్టర్ చిప్ ఈ ఏడాది చివరి నాటికి సిద్ధంగా ఉంటుందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీశుక్రవారం (ఆగస్టు 15) అన్నారు. దిగుమతులపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడం, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఆటోమోటివ్, మొబైల్, రక్షణ పరిశ్రమలలో ఖర్చులను తగ్గించడం ఈ కంపెనీ చర్యలో భాగం. గురువారం కంపెనీ స్టాక్ 1.99 శాతం తగ్గి రూ.430 వద్ద ముగిసింది.
Also Read: Multibagger Stock: ఇన్వెస్టర్లపై కాసుల వర్షం.. 11 నెలల్లోనే కోటీశ్వరులను చేసిన స్టాక్ ఇదే..!!
Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి