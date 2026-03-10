English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Stocks to Watch: మార్చి 11వ తేదీ బుధవారం stock marketలో చూడాల్సిన Hot stocks ఇవే.. ఈ స్టాక్స్‌లో భారీ వోలాటిలిటీ..!!

Stocks to Watch: మార్చి 11వ తేదీ బుధవారం stock marketలో చూడాల్సిన Hot stocks ఇవే.. ఈ స్టాక్స్‌లో భారీ వోలాటిలిటీ..!!

Stocks to Watch: అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య యుద్ధం కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో స్టాక్ మార్కెట్లపై అందరి కన్ను పడింది. ఇప్పటికే స్టాక్ మార్కెట్లలో దాదాపు 12లక్షల కోట్ల రూపాయల మార్కెట్ క్యాపిటల్ ఆవిరైపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్టర్లు ఆచితూచి వ్యవహరించాల్సిన సమయం వచ్చింది. మార్చి 11వ తేదీ బుధవారం స్టాక్ మార్కెట్లో ఈ స్టాక్స్ లో భారీ వోలాటిలీటీ ఉండే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆ స్టాక్స్ ఏంటో చూద్దాం.  

Written by - Bhoomi | Last Updated : Mar 10, 2026, 08:10 PM IST

Trending Photos

Summer Health: జర జాగ్రత్త! ఎండల వేళ ఈ 5 పదార్థాలు తీసుకుంటే బాడీ హీట్ పెరిగి హాస్పిటల్ పాలు కావాల్సిందే!
6
Summer health tips
Summer Health: జర జాగ్రత్త! ఎండల వేళ ఈ 5 పదార్థాలు తీసుకుంటే బాడీ హీట్ పెరిగి హాస్పిటల్ పాలు కావాల్సిందే!
8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘంపై కేంద్రం కీలక అడుగు.. 66 శాతం వరకు బేసిక్ శాలరీ పెంపు?
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘంపై కేంద్రం కీలక అడుగు.. 66 శాతం వరకు బేసిక్ శాలరీ పెంపు?
Hot Summer: ప్రజలకు బిగ్ వార్నింగ్.. రెండు రోజులు దంచి కొట్టనున్న ఎండలు, బయట తిరిగితే చుక్కలే..!
5
Heat Waves Alert
Hot Summer: ప్రజలకు బిగ్ వార్నింగ్.. రెండు రోజులు దంచి కొట్టనున్న ఎండలు, బయట తిరిగితే చుక్కలే..!
Petrol Prices Today: బిగ్ న్అలెర్ట్..భారీగా పెరిగిన పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు
6
Sri Lanka petrol prices
Petrol Prices Today: బిగ్ న్అలెర్ట్..భారీగా పెరిగిన పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు
Stocks to Watch: మార్చి 11వ తేదీ బుధవారం stock marketలో చూడాల్సిన Hot stocks ఇవే.. ఈ స్టాక్స్‌లో భారీ వోలాటిలిటీ..!!

Stocks to Watch: అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య యుద్ధం కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో స్టాక్ మార్కెట్లపై అందరి కన్ను పడింది. ఇప్పటికే స్టాక్ మార్కెట్లలో దాదాపు 12లక్షల కోట్ల రూపాయల మార్కెట్ క్యాపిటల్ ఆవిరైపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్టర్లు ఆచితూచి వ్యవహరించాల్సిన సమయం వచ్చింది. మార్చి 11వ తేదీ బుధవారం స్టాక్ మార్కెట్లో ఈ స్టాక్స్ లో భారీ వోలాటిలీటీ ఉండే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆ స్టాక్స్ ఏంటో చూద్దాం.  

Add Zee News as a Preferred Source

మంగళవారం స్టాక్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్ ముగిసిన తర్వాత పలు ప్రముఖ కంపెనీలు కీలక ప్రకటనలు విడుదల చేశాయి. ఈ ప్రకటనలు బుధవారం ట్రేడింగ్‌లో కొన్ని షేర్లపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా విమానయాన, మౌలిక సదుపాయాలు, బ్యాంకింగ్, ఆటోమొబైల్, సంగీతం, పరిశ్రమలకు చెందిన అనేక సంస్థలు తాజా అప్డేట్లను వెల్లడించాయి.

విమానయాన రంగంలో ప్రముఖ సంస్థ అయిన InterGlobe Aviation (ఇండిగో)లో పెద్ద మార్పు చోటుచేసుకుంది. కంపెనీ సీఈఓ Pieter Elbers తక్షణమే తన పదవికి రాజీనామా చేసినట్లు సంస్థ వెల్లడించింది. కొత్త సీఈఓ నియామకం జరిగే వరకు సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ Rahul Bhatia తాత్కాలికంగా ఎయిర్‌లైన్ నిర్వహణ బాధ్యతలు చేపడతారని కంపెనీ తెలిపింది.

లోహ రంగంలో ప్రముఖ సంస్థ అయిన Hindustan Zinc, రాజస్థాన్‌లోని జింక్ పార్క్‌లో జింక్ అల్లాయ్ తయారీని ప్రోత్సహించేందుకు CMR Green Technologiesతో భాగస్వామ్య ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఈ ఒప్పందం ద్వారా జింక్ ఆధారిత ఉత్పత్తుల తయారీ సామర్థ్యాన్ని పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

ఇక మౌలిక సదుపాయాల రంగానికి చెందిన HG Infra Engineeringకు భారీ ఆర్డర్ లభించింది. మధ్యప్రదేశ్‌లో రైల్వే మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి సంబంధించిన సివిల్ పనుల కోసం కంపెనీకి సుమారు రూ. 401.33 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్ట్ దక్కింది. ఇందులో ఎర్త్‌వర్క్‌లు, వంతెనలు, స్టేషన్ భవనాల నిర్మాణం వంటి పనులు ఉంటాయి. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను పూర్తి చేయడానికి 18 నెలల గడువు నిర్ణయించారు.

లగేజ్ ఉత్పత్తుల తయారీలో ప్రసిద్ధి చెందిన VIP Industriesలో కూడా కీలక మార్పు జరిగింది. సంస్థ బోర్డు Rahul Poddarను కొత్త చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్‌గా నియమించడానికి ఆమోదం తెలిపింది. ఈ నియామకం 2026 మార్చి 11 నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది. ప్రస్తుతం ఈ పదవిలో ఉన్న Manish Desai పదవీ విరమణ చేసినప్పటికీ, కంపెనీలో మరో బాధ్యతలో కొనసాగనున్నట్లు సమాచారం.

లాజిస్టిక్స్ రంగానికి చెందిన TVS Supply Chain Solutions భారతదేశంలో 40,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో కొత్త గిడ్డంగిని ఏర్పాటు చేసింది. ఈ గిడ్డంగి ఫ్రీ ట్రేడ్ అండ్ వేర్‌హౌసింగ్ జోన్‌లో ఏర్పాటు చేసింది. ఇది ప్రపంచ ప్రసిద్ధ యంత్రాల తయారీ సంస్థ Caterpillar యొక్క గ్లోబల్ సరఫరా గొలుసును మరింత బలోపేతం చేయడంలో సహాయపడనుంది.

Also Read: 8th pay commission Salary Increase 2026: కోటి మంది Central Government Employeesకి  తీపికబురు.. DA పెంపుపై క్లారిటీ.. మరో 10 రోజుల్లో కేంద్రం ప్రకటన చేసే అవకాశం..!!   

బ్యాంకింగ్ రంగంలో UCO Bank తన ఒక సంవత్సరం కాలపరిమితి ఉన్న MCLR రేటును 8.75 శాతం వద్ద యథాతథంగా ఉంచింది. దీంతో రుణాలపై వడ్డీ రేట్లలో తక్షణ మార్పులు ఉండవని భావిస్తున్నారు.

ఆటోమొబైల్ రంగానికి చెందిన Eicher Motors కూడా తన సంయుక్త సంస్థ VE Commercial Vehiclesలో కీలక నాయకత్వ మార్పులను ప్రకటించింది. కంపెనీ ప్రకారం B. Srinivasను ఏప్రిల్ 1 నుంచి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, సీఈఓగా నియమించారు. అదే సమయంలో Vinod Aggarwalను కంపెనీ బోర్డు ఛైర్మన్‌గా నియమించనున్నట్లు వెల్లడించింది.

రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో Brigade Group కూడా కొత్త వ్యాపార రంగంలోకి అడుగుపెట్టింది. కంపెనీ దేవనహళ్లిలో 25 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో పారిశ్రామిక పార్కును అభివృద్ధి చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. దీని ద్వారా పరిశ్రమల కోసం ఆధునిక మౌలిక సదుపాయాలను అందించాలనే లక్ష్యాన్ని సంస్థ ప్రకటించింది.

పరిశ్రమల రంగానికి చెందిన Bosch Ltd గ్యాస్ సరఫరాలో అంతరాయం కారణంగా ఫోర్స్ మేజూర్ పరిస్థితిని ప్రకటించింది. గ్యాస్ కొరత కారణంగా ఉత్పత్తి కార్యకలాపాలపై తాత్కాలికంగా కొంత ప్రభావం పడవచ్చని కంపెనీ తెలిపింది. అయితే దీని ఖచ్చితమైన ప్రభావం ఎంత ఉంటుందో ఇప్పటివరకు స్పష్టత రాలేదు.

Also Read: PF Help Desk:  EPFO సభ్యులకు అలర్ట్.. PF విత్‌డ్రా, నామినీ, KYC సమస్యలకు ఇక్కడికి వెళ్తే వెంటనే పరిష్కారం..!!  

సంగీత రంగానికి చెందిన Tips Musicలో కూడా నాయకత్వ మార్పు చోటుచేసుకుంది. సంస్థ సీఈఓ Hari Nair తన పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఆయన రాజీనామా 2026 ఏప్రిల్ 30 నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది. అప్పటివరకు సంస్థ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ Girish Taurani,  సీఎఫ్‌ఓ Sushant Dalmia సంయుక్తంగా బాధ్యతలు నిర్వహించనున్నారు.

ఇక పరిశ్రమల రంగానికి చెందిన Kirloskar Oil Engines సంస్థ చైర్మన్ Atul Kirloskar 2026 మార్చి 31 నుంచి తన పదవి నుంచి పదవీ విరమణ చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ కీలక ప్రకటనల నేపథ్యంలో బుధవారం స్టాక్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్‌లో ఈ కంపెనీల షేర్లలో గణనీయమైన మార్పులు కనిపించే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

Stock marketstocks to watchBusiness News In TeluguBusiness News

Trending News