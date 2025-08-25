English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Stocks to watch: ఆగస్టు 26వ తేదీ స్టాక్ మార్కెట్లో చూడాల్సిన స్టాక్స్ ఇవే.. ఈ స్టాక్స్ మంచి మూమెంట్ ఉండే ఛాన్స్..!!

Stocks to watch:  ఆగస్టు 26వ తేదీ మంగళవారం స్టాక్ మార్కెట్లో చూడాల్సిన స్టాక్స్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ స్టాక్స్ పలు కారణాల వల్ల మంగళవారం వార్తల్లో ప్రధాన అంశాలుగా నిలిచే అవకాశం ఉంది. ఈ స్టాక్స్ లో మంచి మూమెంట్ ఉండే ఛాన్స్ కూడా ఉందని స్టాక్ మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆ స్టాక్స్ ఏవో ఇప్పుడు చూద్దాం. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Aug 25, 2025, 08:53 PM IST

Trending Photos

School Holiday: రేపు ఆగస్టు 25 స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఈ రెండు కారణాలవల్ల..!
6
Schools Holiday Tomorrow
School Holiday: రేపు ఆగస్టు 25 స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఈ రెండు కారణాలవల్ల..!
Ibomma: మూవీస్ చూసేవారికి బిగ్‌ అలర్ట్.. బప్పం టీవీలో భారీ మార్పులు..
6
Telugu Ibomma
Ibomma: మూవీస్ చూసేవారికి బిగ్‌ అలర్ట్.. బప్పం టీవీలో భారీ మార్పులు..
Bank Holiday: సోమవారం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌? ఎందుకో తెలుసా?
5
bank holiday monday
Bank Holiday: సోమవారం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌? ఎందుకో తెలుసా?
Jio: జియో బంపర్‌ ఆఫర్.. కేవలం రూ.199 తో 365 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్‌..!
5
Jio 199 plan
Jio: జియో బంపర్‌ ఆఫర్.. కేవలం రూ.199 తో 365 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్‌..!
Stocks to watch: ఆగస్టు 26వ తేదీ స్టాక్ మార్కెట్లో చూడాల్సిన స్టాక్స్ ఇవే.. ఈ స్టాక్స్ మంచి మూమెంట్ ఉండే ఛాన్స్..!!

Stocks to watch:  ఆగస్టు 26వ తేదీ మంగళవారం స్టాక్ మార్కెట్లో చూడాల్సిన స్టాక్స్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ స్టాక్స్ పలు కారణాల వల్ల మంగళవారం వార్తల్లో ప్రధాన అంశాలుగా నిలిచే అవకాశం ఉంది. ఈ స్టాక్స్ లో మంచి మూమెంట్ ఉండే ఛాన్స్ కూడా ఉందని స్టాక్ మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆ స్టాక్స్ ఏవో ఇప్పుడు చూద్దాం. 

TVS Supply Chain: ఈ కంపెనీకి జంషెడ్‌పూర్‌లోని జీఎస్టీ విభాగం నుండి ఆర్డర్ వచ్చింది. 2018-19 ఆర్థిక సంవత్సరం నుండి 2022-23 వరకు కంపెనీ తీసుకున్న ఇన్‌పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్ లో వ్యత్యాసానికి సంబంధించిన ఆర్డర్ ఇది అని కంపెనీ తెలిపింది. కంపెనీ రూ .4.9 కోట్ల అదనపు  జీఎస్టీ క్రెడిట్‌ను తీసుకున్నట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఆ తర్వాత దానిపై రూ.4.9 కోట్ల జరిమానా విధించింది. సోమవారం కంపెనీ స్టాక్ 2.16 శాతం క్షీణతతో రూ.129.20 వద్ద ముగిసింది.

Sai Life Sciences : కంపెనీ షేర్లలో రూ.2,500 కోట్ల బ్లాక్ డీల్ ఉండవచ్చని, అందులో టిపిజి ఆసియా VII ఎస్ఎఫ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ తన వాటాను విక్రయించనుందని వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఆ డీల్  బేస్ ధరను ఒక్కో షేరుకు రూ.860గా ఉంచారు. ఇది ప్రస్తుత మార్కెట్ ధర నుండి 5.18 శాతం తగ్గింపు. ఈ డీల్‌లో 3.07 కోట్ల షేర్లు ట్రేడవుతాయని, ఇది కంపెనీలో దాదాపు 14.72 శాతం వాటా అని వర్గాలు చెబుతున్నాయి. సోమవారం సాయి లైఫ్ సైన్సెస్ లిమిటెడ్ షేర్లు 2.16 శాతం తగ్గి రూ.905.90 వద్ద ముగిశాయి.

Also  Read:  Investment plan: సుకన్య స్కీమ్‌లోనే కాదు..ఇలా చేస్తే ఆడబిడ్డ బంగారు భవిష్యత్తుకు అదనంగా రూ. 65 లక్షలు  కూడబెట్టవచ్చు..!!  

Ashok Leyland: గీతా మాథుర్,  శ్రీధరన్ కేశవన్‌లను కంపెనీకి నాన్-ఎగ్జిక్యూటివ్ స్వతంత్ర డైరెక్టర్లుగా ఆగస్టు 25, 2025 నుండి నియమించినట్లు కంపెనీ తెలిపింది. సోమవారం, కంపెనీ స్టాక్ 0.44 శాతం తగ్గి రూ.130.62 వద్ద ముగిసింది.

Tata Motors: టాటా మోటార్స్ లిమిటెడ్, టిఎంఎల్ కమర్షియల్ వెహికల్స్ లిమిటెడ్, టాటా మోటార్స్ ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ లిమిటెడ్ మధ్య కాంపోజిట్ స్కీమ్ ఆఫ్ అరేంజ్‌మెంట్‌ను నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ (ఎన్‌సిఎల్‌టి) ముంబై బెంచ్ ఆమోదించింది. ఈ పథకం టాటా మోటార్స్ వ్యాపార విభాగాలను పునర్నిర్మించి, కార్యకలాపాలను మరింత పారదర్శకంగా, సమర్థవంతంగా చేస్తుంది.

Also Read: Chit Funds 2025: చిట్టీ డబ్బులతో అప్పులు తీర్చుకోవచ్చా..? ఇలా చేస్తే మీ లైఫ్‌ బిందాస్..!!

Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో  పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author
stocks to watchStock marketAugust 26thTVS Supply ChainSai Life Sciences

Trending News