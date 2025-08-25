Stocks to watch: ఆగస్టు 26వ తేదీ స్టాక్ మార్కెట్లో చూడాల్సిన స్టాక్స్ ఇవే.. ఈ స్టాక్స్ మంచి మూమెంట్ ఉండే ఛాన్స్..!!

Stocks to watch: ఆగస్టు 26వ తేదీ మంగళవారం స్టాక్ మార్కెట్లో చూడాల్సిన స్టాక్స్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ స్టాక్స్ పలు కారణాల వల్ల మంగళవారం వార్తల్లో ప్రధాన అంశాలుగా నిలిచే అవకాశం ఉంది. ఈ స్టాక్స్ లో మంచి మూమెంట్ ఉండే ఛాన్స్ కూడా ఉందని స్టాక్ మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆ స్టాక్స్ ఏవో ఇప్పుడు చూద్దాం.
TVS Supply Chain: ఈ కంపెనీకి జంషెడ్పూర్లోని జీఎస్టీ విభాగం నుండి ఆర్డర్ వచ్చింది. 2018-19 ఆర్థిక సంవత్సరం నుండి 2022-23 వరకు కంపెనీ తీసుకున్న ఇన్పుట్ టాక్స్ క్రెడిట్ లో వ్యత్యాసానికి సంబంధించిన ఆర్డర్ ఇది అని కంపెనీ తెలిపింది. కంపెనీ రూ .4.9 కోట్ల అదనపు జీఎస్టీ క్రెడిట్ను తీసుకున్నట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఆ తర్వాత దానిపై రూ.4.9 కోట్ల జరిమానా విధించింది. సోమవారం కంపెనీ స్టాక్ 2.16 శాతం క్షీణతతో రూ.129.20 వద్ద ముగిసింది.
Sai Life Sciences : కంపెనీ షేర్లలో రూ.2,500 కోట్ల బ్లాక్ డీల్ ఉండవచ్చని, అందులో టిపిజి ఆసియా VII ఎస్ఎఫ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ తన వాటాను విక్రయించనుందని వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఆ డీల్ బేస్ ధరను ఒక్కో షేరుకు రూ.860గా ఉంచారు. ఇది ప్రస్తుత మార్కెట్ ధర నుండి 5.18 శాతం తగ్గింపు. ఈ డీల్లో 3.07 కోట్ల షేర్లు ట్రేడవుతాయని, ఇది కంపెనీలో దాదాపు 14.72 శాతం వాటా అని వర్గాలు చెబుతున్నాయి. సోమవారం సాయి లైఫ్ సైన్సెస్ లిమిటెడ్ షేర్లు 2.16 శాతం తగ్గి రూ.905.90 వద్ద ముగిశాయి.
Ashok Leyland: గీతా మాథుర్, శ్రీధరన్ కేశవన్లను కంపెనీకి నాన్-ఎగ్జిక్యూటివ్ స్వతంత్ర డైరెక్టర్లుగా ఆగస్టు 25, 2025 నుండి నియమించినట్లు కంపెనీ తెలిపింది. సోమవారం, కంపెనీ స్టాక్ 0.44 శాతం తగ్గి రూ.130.62 వద్ద ముగిసింది.
Tata Motors: టాటా మోటార్స్ లిమిటెడ్, టిఎంఎల్ కమర్షియల్ వెహికల్స్ లిమిటెడ్, టాటా మోటార్స్ ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ లిమిటెడ్ మధ్య కాంపోజిట్ స్కీమ్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ను నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ (ఎన్సిఎల్టి) ముంబై బెంచ్ ఆమోదించింది. ఈ పథకం టాటా మోటార్స్ వ్యాపార విభాగాలను పునర్నిర్మించి, కార్యకలాపాలను మరింత పారదర్శకంగా, సమర్థవంతంగా చేస్తుంది.
Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.
