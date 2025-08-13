Stocks to Watch: ఆగస్టు 14వ తేదీ గురువారం స్టాక్ మార్కెట్లో చూడాల్సిన స్టాక్స్ ఇవే..!!

Stocks to Watch: బుధవారం దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు లాభాల్లో ముగిశాయి. ఆసియా మార్కెట్స్ నుంచి సానుకూల సంకేతాలు, ఆటో, మెటల్, ఫార్మా షేర్లలో కొనుగోళ్ల మద్దతుతో బాగా రాణించాయి. అమెరికా ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు అంచనాలకు తగ్గట్లుగా రావడంతో సెప్టెంబర్ లో ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లలో కోత ఉంటుందన్న అంచనాలతో ఆసియా మార్కెట్లతో పాటు మన మార్కెట్ సూచీలు రాణించాయి. కాగా మార్కెట్ ముగిసిన తర్వాత, IRCTC, ఫైజర్, BPCL, విశాల్ మెగా మార్ట్, జూబిలెంట్ ఫుడ్వర్క్స్, బ్రిగేడ్ ఎంటర్ప్రైజెస్లు స్టాక్ మార్కెట్ తమ వ్యాపార సంబంధిత సమాచారాన్ని అందించాయి. కాగా ఆగస్టు 14వ తేదీ గురువారం స్టాక్ మార్కెట్లో చూడాల్సిన స్టాక్స్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ICICI Bank: ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ సేవింగ్స్ అకౌంట్లో కనీస బ్యాలెన్స్ కు సంబంధించి కొత్త నిబంధనను తీసుకువచ్చింది. దీనికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని బుధవారం స్టాక్ మార్కెట్ కు అందించింది. కొత్త నిబంధన 2025 ఆగస్టు 1వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి వచ్చినట్లు తెలిపింది. కస్టమర్ల నుంచి వచ్చిన ఫీడ్ బ్యాక్ ఆధారంగా తాము ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు బ్యాంక్ తెలిపింది. కాగా మెట్రో బ్యాలెన్స్ పరిమితిని రూ. 50వేల నుంచి రూ. 15వేలకు తగ్గించింది.
IRCTC : జూన్ 2025 తో ముగిసిన మొదటి త్రైమాసిక ఫలితాల్లో IRCTC నికర లాభాన్ని రూ.331 కోట్లుగా ఉన్నట్లు స్టాక్ మార్కెట్ కు సమాచారాన్ని అందించింది. ఇది 7.4శాతం ఎక్కువని పేర్కొంది. కంపెనీ ఆదాయం గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే 11.8శాతం పెరిగి రూ.1,159.6 కోట్లకు చేరుకున్నట్లు వెల్లడించింది. EBITDA 5.8% పెరిగి రూ.396 కోట్లకు చేరుకోగా.. మార్జిన్ 33.5శాతం నుండి 34.2శాతానికి పెరిగింది.
Also Read: Business Ideas: కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ అందించే రూ. 10లక్షలతో ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే.. నెలకు రూ. 2లక్షలు సంపాదించవచ్చు.. ఇలా చేస్తే చాలు..!!
Vishal Megamart: విశాల్ మెగా మార్ట్ నికర లాభం గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే 37.3శాతం పెరిగి రూ.206 కోట్లకు చేరుకున్నట్లు స్టాక్ మార్కెట్ కు సమాచారం అందించింది. కంపెనీ ఆదాయం 21శాతం పెరిగి రూ.3,140.3 కోట్లకు చేరుకుంది. EBITDA 25.6శాతం పెరిగి రూ.459 కోట్లకు చేరుకుంది. మార్జిన్ 14శాతం నుంచి 14.6శాతానికి పెరిగినట్లు ఈ సందర్భంగా వెల్లడించింది.
BPCL : గత త్రైమాసికంతో పోలిస్తే BPCL త్రైమాసిక నికర లాభం 22.8% పెరిగి రూ.6,124 కోట్లకు చేరుకుంది. కంపెనీ ఆదాయం 1.2శాతం పెరిగి రూ.1.13 లక్షల కోట్లకు చేరుకుంది. EBITDA 24.4శాతం పెరిగి రూ.9,663.3 కోట్లకు చేరుకుంది.మార్జిన్ 7శాతం నుండి 8.6శాతానికి పెరిగిందని స్టాక్ మార్కెట్ కు సమాచారం అందించింది.
Also Read: Power Of SIP: ముందుగానే ఇలా ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ చేసుకోండి.. రిటైర్మెంట్ సమయానికి 8 కోట్లు మీ చేతుల్లో..!!
Disclaimer: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం పాట కూడా అవగాహన కోసం మాత్రమే. దీన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వ్యాపార సలహాగా స్వీకరించకూడదు. మీరు చేసే వ్యాపారాలకు జీ తెలుగు న్యూస్ వెబ్ పోర్టల్ ఇలాంటి బాధ్యత వహించదు. మీరు వ్యాపారం చేసే ముందు సంబంధిత రంగాలకు చెందిన నిపుణులను సంప్రదిస్తే మంచిది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook