English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Stocks to Watch: ఆగస్టు 19వ తేదీ మంగళవారం స్టాక్ మార్కెట్లో చూడాల్సిన స్టాక్స్ ఇవే.. వీటిపై లుక్ వేసి ఉంచండి..!!

Stocks to Watch: ఆగస్టు 18 సోమవారం స్టాక్ మార్కెట్ ముగిసిన తర్వాత, అనేక కంపెనీలకు సంబంధించి ఎన్నో అప్ డేట్స్ వెల్లడించాయి. మంగళవారం మార్కెట్  ప్రారంభమవ్వగానే..  ఈ కంపెనీల షేర్లలో భారీ మార్పులను చూడవచ్చు. ఆగస్టు 19వ తేదీ మంగళవారం స్టాక్ మార్కెట్లో చూడాల్సిన స్టాక్స్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Aug 18, 2025, 11:19 PM IST

Trending Photos

School Holiday: రేపు సోమవారం అన్ని స్కూళ్లకు హలీడే.. ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం .. కారణం ఏంటంటే..?
6
Andhra Pradesh
School Holiday: రేపు సోమవారం అన్ని స్కూళ్లకు హలీడే.. ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం .. కారణం ఏంటంటే..?
School Holiday Today: ఈరోజు మళ్లీ పాఠశాలకు సెలవు.. వరసగా నాలుగో రోజు కూడా..!
5
August holiday 2025
School Holiday Today: ఈరోజు మళ్లీ పాఠశాలకు సెలవు.. వరసగా నాలుగో రోజు కూడా..!
Rahul Sipligunj: సైలెంట్‌గా ఎంగేజ్ మెంట్ చేసుకున్న రాహుల్ సిప్లిగంజ్.. హరిణ్యారెడ్డి ఎవరో తెలుసా..?.. పిక్స్ వైరల్..
6
Rahul Sipligunj
Rahul Sipligunj: సైలెంట్‌గా ఎంగేజ్ మెంట్ చేసుకున్న రాహుల్ సిప్లిగంజ్.. హరిణ్యారెడ్డి ఎవరో తెలుసా..?.. పిక్స్ వైరల్..
Casting Couch: హీరోయిన్ బట్టలు విప్పమని చెప్పిన 65 ఏళ్ల నిర్మాత..ఇండస్ట్రీలో సంచలనం!
10
Malhaar Rathod
Casting Couch: హీరోయిన్ బట్టలు విప్పమని చెప్పిన 65 ఏళ్ల నిర్మాత..ఇండస్ట్రీలో సంచలనం!
Stocks to Watch: ఆగస్టు 19వ తేదీ మంగళవారం స్టాక్ మార్కెట్లో చూడాల్సిన స్టాక్స్ ఇవే.. వీటిపై లుక్ వేసి ఉంచండి..!!

Stocks to Watch: ఆగస్టు 18 సోమవారం స్టాక్ మార్కెట్ ముగిసిన తర్వాత, అనేక కంపెనీలకు సంబంధించి ఎన్నో అప్ డేట్స్ వెల్లడించాయి. మంగళవారం మార్కెట్  ప్రారంభమవ్వగానే..  ఈ కంపెనీల షేర్లలో భారీ మార్పులను చూడవచ్చు. ఆగస్టు 19వ తేదీ మంగళవారం స్టాక్ మార్కెట్లో చూడాల్సిన స్టాక్స్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

GMR Airports: కంపెనీ బోర్డు సమావేశం గురువారం జరుగుతుందని కంపెనీ వెల్లడించింది. ఈ సమావేశంలో క్వాలిఫైడ్ ఇన్‌స్టిట్యూషనల్ ప్లేస్‌మెంట్ (QIP), బాండ్ ఇష్యూ, ఇతర ఆర్థిక ఎంపికల ద్వారా నిధులను సేకరించే ప్రతిపాదనను పరిశీలించనున్నట్లు పేర్కొంది. దీనిలో రూ. 5000 కోట్ల వరకు నిధులను సేకరించే ప్రతిపాదనను పరిశీలిస్తామని ఎక్స్ఛేంజ్‌కు ఇచ్చిన సమాచారంలో పేర్కొంది. సోమవారం కంపెనీ స్టాక్ 0.53 శాతం క్షీణతతో రూ. 90.29 వద్ద ముగిసింది.

RIL : రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ FMCG అనుబంధ సంస్థ పానీయాల వ్యాపారంలోకి ప్రవేశించింది. దీని కోసం కంపెనీ నేచర్డ్జ్ బెవరేజెస్‌తో జాయింట్ వెంచర్ (JV)లోకి ప్రవేశించింది. రిలయన్స్  FMCG అనుబంధ సంస్థ ఈ JVలో ప్రధాన వాటాను కలిగి ఉంటుంది. రిలయన్స్ కన్స్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ లిమిటెడ్ (RCPL) సోమవారం ఆరోగ్యకరమైన క్రియాత్మక పానీయాల విభాగంలోకి ప్రవేశిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. కంపెనీ నేచర్డ్జ్ బెవరేజెస్‌తో జాయింట్ వెంచర్‌లో మెజారిటీ వాటాను కొనుగోలు చేసింది.

Hindustan Zinc: హిందూస్తాన్ జింక్ లిమిటెడ్ సోమవారం తన బోర్డు సంవత్సరానికి 10 మిలియన్ టన్నుల (10 MTPA) సామర్థ్యంతో టైలింగ్స్ రీ-ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్ ఏర్పాటుకు ఆమోదం తెలిపిందని తెలిపింది. దీని కోసం కంపెనీ రూ. 3823 కోట్ల వరకు పెట్టుబడి పెడుతుంది. కంపెనీ ప్రకారం ఈ సౌకర్యం భారతదేశంలో ఈ రకమైన మొదటి ప్రాజెక్ట్ అవుతుంది. ఇది డిపాజిట్ చేసిన టైలింగ్ డంప్‌ల నుండి లోహాన్ని తిరిగి పొందడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. సోమవారం కంపెనీ స్టాక్ 0.15 శాతం క్షీణతతో రూ.426 వద్ద ముగిసింది.

Also Read: Marwari Business Secrets: మార్వాడీ బిజినెస్ సీక్రెట్స్ ఇవే.. అసలు మార్వాడీలు వ్యాపారంలో ఎందుకు రాణిస్తున్నారో తెలుసా..!!  

Vedanta: సోమవారం స్టాక్ మార్కెట్ ముగిసిన తర్వాత కంపెనీ బోర్డు సమావేశం ఆగస్టు 21, 2025 గురువారం జరుగుతుందని.. దీనిలో 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి రెండవ మధ్యంతర డివిడెండ్‌ను పరిగణనలోకి తీసుకుని ఆమోదించనున్నట్లు తెలియజేసింది. డివిడెండ్ ప్రకటిస్తే, ఈక్విటీ వాటాదారుల అర్హతను నిర్ణయించడానికి రికార్డు తేదీని ఆగస్టు 27, 2025 బుధవారంగా నిర్ణయించినట్లు కంపెనీ తెలిపింది. సోమవారం కంపెనీ స్టాక్ 1.82 శాతం లాభంతో రూ.438.05 వద్ద ముగిసింది.

Vodafone Idea: అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయిన టెలికాం కంపెనీ వొడాఫోన్ ఐడియా తన కాపెక్స్ ప్లాన్‌లను కొనసాగించడానికి బ్యాంకింగ్యేతర నిధుల ఎంపికల కోసం చురుగ్గా వెతుకుతోంది. AGR విషయంలో బ్యాంకులు ప్రస్తుతం కొంత స్పష్టత కోసం వేచి ఉన్నాయని కంపెనీ తన ఆదాయాల కాల్‌లో తెలిపింది. కాపెక్స్ చక్రాన్ని కొనసాగించడానికి నిధులపై బ్యాంకులతో చర్చలు జరుగుతున్నాయని, అయితే దీనికి కొంత సమయం పట్టవచ్చని యాజమాన్యం తెలిపింది. ఇంతలో, స్వల్పకాలంలో అందుబాటులో ఉన్న ఇతర నిధుల ఎంపికలను కూడా కంపెనీ పరిశీలిస్తోంది.

Also Read: Postal Insurance Policies: రూ.2తో రూ.15 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​.. తపాలా శాఖ అందించే ఈ ప్రమాద బీమా పాలసీల గురించి తెలుసా..?  

Airtel : ఢిల్లీ-ఎన్‌సిఆర్‌లో సోమవారం ఎయిర్‌టెల్ భారీ నెట్‌వర్క్ అంతరాయాన్ని ఎదుర్కొంది. దీని వలన వేలాది మంది సబ్‌స్క్రైబర్‌లు కాల్స్ చేయలేకపోయారు లేదా మొబైల్ డేటా సేవలను ఉపయోగించలేకపోయారు. ఔటేజ్-ట్రాకింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్ డౌన్‌డెటెక్టర్ ప్రకారం, సోమవారం మధ్యాహ్నం 3 గంటల ప్రాంతంలో ఫిర్యాదులు రావడం ప్రారంభించాయి.  సాయంత్రం 4:29 గంటలకు ఆ సంఖ్య 3,600 కంటే ఎక్కువగా పెరిగింది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author
stocks to watchAugust 19th Stocks to Watchstock market on TuesdayBusiness Newstelugu news

Trending News