Stocks To Watch : సెప్టెంబర్ 2వ తేదీ మంగళవారం స్టాక్ మార్కెట్లో చూడాల్సిన స్టాక్స్ ఇవే..!!

Stocks To Watch : గతవారం నష్టాల్లో పయనించిన దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు సోమవారం లాభాలతో కళకళలాడాయి. జీఎస్టీసంస్కణలు, అంచనాలకు మించిన జీడీపీ గణాంకాలు వంటి అంశాలను మార్కెట్ సెంటిమెంట్ ను బలపరిచాయని చెప్పవచ్చు. దీంతో సూచీలు సోమవారం లాభాలను దక్కించుకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సోమవారం మార్కెట్ ముగిసిన తర్వాత చాలా కంపెనీలు ముఖ్యమైన అప్డేట్స్ ను మార్కెట్ కు అందించాయి. ఈ అప్ డేట్స్ మంగళవారం మార్కెట్ ప్రారంభమైన వెంటనే స్టాక్స్ లో మంచి మూమెంట్ కనిపించే ఛాన్స్ ఉంది. సెప్టెంబర్ 2వ తేదీ మంగళవారం స్టాక్ మార్కెట్లో చూడాల్సిన స్టాక్స్ ఏవో చూద్దాం.
NMDC: ఆగస్టుకు సంబంధించిన అప్ డేట్ లో మొత్తం ఇనుము ఉత్పత్తి గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే 9.8శాతం పెరిగి 3.37 టన్నులకు చేరుకుందని కంపెనీ తెలిపింది. గత సంవత్సరం ఆగస్టులో ఇది 3.0.7 టన్నులు ఉన్నట్లు తెలిపింది. మొత్తం అమ్మకాలు గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే 8శాతం పెరిగి 3.14 టన్నుల నుండి 3.39 టన్నులకు చేరుకుందని ఈ మేరకు కంపెనీకి అందించిన నివేదికలో పేర్కొంది.
Coal India: ఆగస్టు 2025లో మొత్తం ఉత్పత్తి గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే 9.4శాతం పెరిగి 50.4 టన్నులకు చేరుకుంది. ఆగస్టు 2024లో ఇది 46.1 టన్నులు. ఈ కాలంలో, మొత్తం ఆఫ్టేక్ 7.6శాతం పెరిగి 52.7 టన్నుల నుండి 56.7 టన్నులకు చేరుకుందని తెలిపింది.
BEL: కంపెనీకి రూ.644 కోట్ల ఆర్డర్ వచ్చింది. జూలై 30, 2025 తర్వాత కంపెనీకి ఇది మొదటి ఆర్డర్. డేటా సెంటర్లు, సిమ్యులేటర్లు, EVMలు మొదలైన వాటి కోసం రూ.644 కోట్ల ఆర్డర్ అందింది.
UBL: ఆ కంపెనీ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఇలియోస్ బ్రూవరీలో ఉత్పత్తిని ప్రారంభించింది. మొత్తం ఉత్పత్తి సామర్థ్యం ఇప్పుడు నెలకు 16.5 లక్షలకు పెరిగింది.
Dr. Reddy's Labs: ఈ కంపెనీ నిర్వహణలో మార్పు జరిగింది. అర్చన భాస్కర్ CHRO పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఆమె రాజీనామా నవంబర్ 30, 2025 నుండి అమలులోకి వస్తుంది.
Hero MotoCorp: ఆగస్టులో మొత్తం అమ్మకాలు 8శాతం పెరిగి 5.54 లక్షల యూనిట్లకు (YoY) చేరుకున్నాయి. మొత్తం అమ్మకాలు 5.12 లక్షల నుండి 5.54 లక్షల యూనిట్లకు పెరిగాయి. దేశీయ అమ్మకాలు 4.92 లక్షల నుండి 5.19 లక్షల యూనిట్లకు పెరిగాయి. దేశీయ అమ్మకాలు 5.5శాతం పెరిగి 5.19 లక్షల యూనిట్లకు (YoY) చేరుకున్నాయి. మోటార్ సైకిల్ అమ్మకాలు 5శాతం పెరిగి 5.02 లక్షల యూనిట్లకు మొత్తం ఎగుమతులు 72శాతం పెరిగి 34,588 యూనిట్లకు (YoY) చేరుకున్నట్లు కంపెనీ పేర్కొంది.
