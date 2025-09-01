English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Stocks To Watch : సెప్టెంబర్ 2వ తేదీ మంగళవారం స్టాక్ మార్కెట్లో చూడాల్సిన స్టాక్స్ ఇవే..!!

Stocks To Watch : గతవారం నష్టాల్లో పయనించిన దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు సోమవారం లాభాలతో కళకళలాడాయి. జీఎస్టీసంస్కణలు, అంచనాలకు మించిన జీడీపీ గణాంకాలు వంటి అంశాలను మార్కెట్ సెంటిమెంట్ ను బలపరిచాయని చెప్పవచ్చు. దీంతో సూచీలు సోమవారం లాభాలను దక్కించుకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సోమవారం మార్కెట్ ముగిసిన తర్వాత చాలా కంపెనీలు ముఖ్యమైన అప్డేట్స్ ను మార్కెట్ కు అందించాయి. ఈ అప్ డేట్స్ మంగళవారం మార్కెట్ ప్రారంభమైన వెంటనే స్టాక్స్ లో మంచి మూమెంట్ కనిపించే ఛాన్స్ ఉంది. సెప్టెంబర్ 2వ తేదీ మంగళవారం స్టాక్ మార్కెట్లో చూడాల్సిన స్టాక్స్ ఏవో చూద్దాం.   

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 1, 2025, 10:19 PM IST

Trending Photos

BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ ప్లాన్‌.. ఒక్కసారి రీఛార్జీ చేస్తే 365 రోజులు వ్యాలిడిటీ..
5
BSNL budget plan
BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ ప్లాన్‌.. ఒక్కసారి రీఛార్జీ చేస్తే 365 రోజులు వ్యాలిడిటీ..
School Holiday Tomorrow: బిగ్ బ్రేకింగ్.. సెప్టెంబర్ నెల మొదటి రోజే స్కూల్ పిల్లలకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ అంటే..!
8
School Holiday tomorrow
School Holiday Tomorrow: బిగ్ బ్రేకింగ్.. సెప్టెంబర్ నెల మొదటి రోజే స్కూల్ పిల్లలకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ అంటే..!
Allu Ayaan Shocking Video: శవం పైన పూలమాల తీసి మెడలో వేసుకున్న అల్లు అర్జున్ కొడుకు..వీడియో వైరల్.. ఇదేం తీటా!
5
Allu Ayaan Shocking Behaviour
Allu Ayaan Shocking Video: శవం పైన పూలమాల తీసి మెడలో వేసుకున్న అల్లు అర్జున్ కొడుకు..వీడియో వైరల్.. ఇదేం తీటా!
School Holidays: విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్..వరుసగా మూడు రోజులు పాఠశాలలకు సెలవులు.. జాబితా ఇదే..!!
6
Telangana Holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్..వరుసగా మూడు రోజులు పాఠశాలలకు సెలవులు.. జాబితా ఇదే..!!
Stocks To Watch : సెప్టెంబర్ 2వ తేదీ మంగళవారం స్టాక్ మార్కెట్లో చూడాల్సిన స్టాక్స్ ఇవే..!!

Stocks To Watch : గతవారం నష్టాల్లో పయనించిన దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు సోమవారం లాభాలతో కళకళలాడాయి. జీఎస్టీసంస్కణలు, అంచనాలకు మించిన జీడీపీ గణాంకాలు వంటి అంశాలను మార్కెట్ సెంటిమెంట్ ను బలపరిచాయని చెప్పవచ్చు. దీంతో సూచీలు సోమవారం లాభాలను దక్కించుకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సోమవారం మార్కెట్ ముగిసిన తర్వాత చాలా కంపెనీలు ముఖ్యమైన అప్డేట్స్ ను మార్కెట్ కు అందించాయి. ఈ అప్ డేట్స్ మంగళవారం మార్కెట్ ప్రారంభమైన వెంటనే స్టాక్స్ లో మంచి మూమెంట్ కనిపించే ఛాన్స్ ఉంది. సెప్టెంబర్ 2వ తేదీ మంగళవారం స్టాక్ మార్కెట్లో చూడాల్సిన స్టాక్స్ ఏవో చూద్దాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

NMDC: ఆగస్టుకు సంబంధించిన అప్ డేట్ లో  మొత్తం ఇనుము ఉత్పత్తి గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే 9.8శాతం పెరిగి 3.37 టన్నులకు చేరుకుందని కంపెనీ తెలిపింది. గత సంవత్సరం ఆగస్టులో ఇది 3.0.7 టన్నులు ఉన్నట్లు తెలిపింది. మొత్తం అమ్మకాలు గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే 8శాతం పెరిగి 3.14 టన్నుల నుండి 3.39 టన్నులకు చేరుకుందని ఈ మేరకు కంపెనీకి అందించిన నివేదికలో పేర్కొంది.

Coal India: ఆగస్టు 2025లో మొత్తం ఉత్పత్తి గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే 9.4శాతం పెరిగి 50.4 టన్నులకు చేరుకుంది. ఆగస్టు 2024లో ఇది 46.1 టన్నులు. ఈ కాలంలో, మొత్తం ఆఫ్‌టేక్ 7.6శాతం పెరిగి 52.7 టన్నుల నుండి 56.7 టన్నులకు చేరుకుందని తెలిపింది. 

Also Read: success story: స్కూల్‌కి వెళ్లడానికి రోజూ కిలోమీటర్ల నడక.. భార్య నగలు అమ్మి రూ.50వేలతో వ్యాపారం.. ఇప్పుడు వేల కోట్లకు అధిపతి.. ఎవరితను?  

BEL: కంపెనీకి రూ.644 కోట్ల ఆర్డర్ వచ్చింది. జూలై 30, 2025 తర్వాత కంపెనీకి ఇది మొదటి ఆర్డర్. డేటా సెంటర్లు, సిమ్యులేటర్లు, EVMలు మొదలైన వాటి కోసం రూ.644 కోట్ల ఆర్డర్ అందింది.

UBL: ఆ కంపెనీ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఇలియోస్ బ్రూవరీలో ఉత్పత్తిని ప్రారంభించింది. మొత్తం ఉత్పత్తి సామర్థ్యం ఇప్పుడు నెలకు 16.5 లక్షలకు పెరిగింది.

Dr. Reddy's Labs: ఈ కంపెనీ నిర్వహణలో మార్పు జరిగింది. అర్చన భాస్కర్ CHRO పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఆమె రాజీనామా నవంబర్ 30, 2025 నుండి అమలులోకి వస్తుంది.

Also Read:  Dmart VS LuLu Mall: డీమార్ట్‌లో కంటే లులూ మాల్‌లో వస్తువులు చీపా? నిజమేంటి?

Hero MotoCorp: ఆగస్టులో మొత్తం అమ్మకాలు 8శాతం పెరిగి 5.54 లక్షల యూనిట్లకు (YoY) చేరుకున్నాయి. మొత్తం అమ్మకాలు 5.12 లక్షల నుండి 5.54 లక్షల యూనిట్లకు పెరిగాయి. దేశీయ అమ్మకాలు 4.92 లక్షల నుండి 5.19 లక్షల యూనిట్లకు పెరిగాయి. దేశీయ అమ్మకాలు 5.5శాతం పెరిగి 5.19 లక్షల యూనిట్లకు (YoY) చేరుకున్నాయి. మోటార్ సైకిల్ అమ్మకాలు 5శాతం పెరిగి 5.02 లక్షల యూనిట్లకు మొత్తం ఎగుమతులు 72శాతం పెరిగి 34,588 యూనిట్లకు (YoY) చేరుకున్నట్లు కంపెనీ పేర్కొంది. 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

 

About the Author
stocks to watchStock marketTuesdaySeptember 2ndStocks

Trending News