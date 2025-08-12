Stocks to Watch: ఆగస్టు 13వ తేదీ బుధవారం స్టాక్ మార్కెట్లో చూడాల్సిన స్టాక్స్ ఇవే.. వీటిలో మంచి మూమెంట్ ఉండే ఛాన్స్..!!

Stocks to Watch: దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు ఆగస్టు 12వ తేదీ మంగళవారం నష్టాల్లో ముగిశాయి. ఉదయం లాభాల్లో ప్రారంభమైన సూచీలు..,రోజంతా ఒడుదొడుకులు ఎదుర్కొని ఆఖరికి నష్టాల్లోనే ముగిశాయి. ఫైనాన్షియల్, ఎఫ్ఎంసీజీ, రియల్టీ షేర్లలో అమ్మకాలు సూచీలపై ప్రభావాన్ని చూపాయి. అయితే మార్కెట్ ముగిసిన తర్వాత వొడాఫోన్ ఐడియా, ఎన్ డిఎల్, కొచ్చిన్ షిప్ యార్డ్, RCF, సుజ్లాన్ ఎనర్జీ, కర్ణాటక బ్యాంక్, PI ఇండస్ట్రీస్ వంటి అనేక కంపెనీలకు సంబంధించిన వార్తలు స్టాక్ మార్కెట్ తమ ఫలితాలను అందించాయి. ఆగస్టు 13వ తేదీ బుధవారం స్టాక్ మార్కెట్లో చూడాల్సిన స్టాక్స్ ఏవో ఇప్పుడు చూద్దాం.
Vodafone Idea: ఆదిత్య బిర్లా రెన్యూవబుల్ SPVలో 26శాతం వాటాను కొనుగోలు చేయనుంది. ఆ కంపెనీ ఆదిత్య బిర్లా రెన్యూవబుల్తో విద్యుత్ కొనుగోలు ఒప్పందంపై సంతకం చేసింది.
Cochin Shipyard: క్యూ1లో కొచ్చిన్ షిప్యార్డ్ ఏకీకృత లాభం గత ఏడాది రూ.174 కోట్ల నుండి రూ.187.8 కోట్లకు పెరిగింది. ఏకీకృత ఆదాయం రూ.771.5 కోట్ల నుండి రూ.1,068 కోట్లకు పెరిగింది. EBITDA రూ.177.8 కోట్ల నుండి రూ.241.3 కోట్లకు పెరిగింది, అయినప్పటికీ EBITDA మార్జిన్ 23శాతం నుండి 22.5శాతానికి తగ్గింది.
Jindal Steel: జిందాల్ స్టీల్ తన మొదటి త్రైమాసిక ఫలితాలను ప్రకటించింది. గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే కంపెనీ లాభం దాదాపు 12 శాతం పెరిగింది. గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే ఆదాయం దాదాపు 10 శాతం తగ్గినప్పటికీ, ఆదాయం కంటే ఖర్చులు ఎక్కువగా తగ్గడం వల్ల లాభం పెరిగింది. గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే కంపెనీ EBITDA 6 శాతం పెరిగింది. అదే సమయంలో, మార్జిన్లలో కూడా పెరుగుదల ఉంది.
NSDL: NSDL Q1 లాభం రూ.77.8 కోట్ల నుండి రూ.89.6 కోట్లకు పెరిగింది. ఆదాయం రూ.337 కోట్ల నుండి రూ.312 కోట్లకు తగ్గింది. EBITDA రూ.80.8 కోట్ల నుండి రూ.95.6 కోట్లకు పెరిగింది. EBITDA మార్జిన్ 24శాతం నుండి 30.6శాతానికి పెరిగింది.
Also Read: Gold Rate: డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటన.. కుప్పకూలిన బంగారం ధర.. కొనేందుకు ఇది సరైన సమయమా? భవిష్యత్తులో ఇంకా తగ్గుతుందా?
NMDC: NMDC తన మొదటి త్రైమాసిక ఫలితాలను ప్రకటించింది. మార్కెట్ ముగిసిన తర్వాత ఫలితాలను ప్రకటించింది. కంపెనీ ప్రకారం, ఆదాయం వార్షిక ప్రాతిపదికన 25 శాతం పెరిగింది. అయితే, లాభం గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే స్థిరంగా ఉంది. EBITDA కూడా వార్షిక ప్రాతిపదికన 6 శాతం పెరిగింది. అదే సమయంలో, గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే మార్జిన్ తగ్గుదల కనిపించింది. అయితే, కంపెనీ పనితీరు మార్కెట్ అంచనాల కంటే మెరుగ్గా ఉంది.
Paytm: పేటీఎం పేమెంట్స్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్కు చెల్లింపు అగ్రిగేటర్గా పనిచేయడానికి ఆర్బిఐ సూత్రప్రాయంగా ఆమోదం తెలిపింది. సెంట్రల్ బ్యాంక్ అనుబంధ సంస్థ పిపిఎస్ఎల్ను ఆన్లైన్ చెల్లింపుల అగ్రిగేటర్గా పనిచేయడానికి ఆమోదించింది.
Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook