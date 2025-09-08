English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Stocks to Watch: సెప్టెంబర్ 8వ తేదీ సోమవారం స్టాక్ మార్కెట్లో ఈ స్టాక్స్ పై ఓ లుక్కెయ్యండి.. !!

Stocks to Watch: నేడు సెప్టెంబర్ 8వ తేదీ సోమవారం స్టాక్ మార్కెట్లో చూడాల్సిన కొన్ని స్టాక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ స్టాక్స్ పలు కారణాల వల్ల నేడు ప్రధాన అంశాల్లో నిలిచాయి. ఈ స్టాక్స్ నేటి ట్రేడింగ్ లో వేగంగా కదిలే ఛాన్స్ ఉంది.   

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 8, 2025, 07:37 AM IST

Stocks to Watch: సెప్టెంబర్ 8వ తేదీ సోమవారం స్టాక్ మార్కెట్లో ఈ స్టాక్స్ పై ఓ లుక్కెయ్యండి.. !!

Stocks to Watch: నేడు సెప్టెంబర్ 8వ తేదీ సోమవారం స్టాక్ మార్కెట్లో చూడాల్సిన కొన్ని స్టాక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ స్టాక్స్ పలు కారణాల వల్ల నేడు ప్రధాన అంశాల్లో నిలిచాయి. ఈ స్టాక్స్ నేటి ట్రేడింగ్ లో వేగంగా కదిలే ఛాన్స్ ఉంది. 

Auto stocks: GST రేట్ల మార్పు తర్వాత, ఆటో కంపెనీలు తమ ప్రయోజనాలను వినియోగదారులకు అందించడం ప్రారంభించాయి. చాలా కంపెనీలు ధరలలో పెద్ద తగ్గింపును ప్రకటించాయి. మహీంద్రా & మహీంద్రా సెప్టెంబర్ 6 నుండి తన కార్లు, SUV లపై GSTలో పూర్తి తగ్గింపును అమలు చేయనుండగా, టాటా మోటార్స్ సెప్టెంబర్ 22, 2025 నుండి దీనిని అమలు చేయనుంది. హ్యుందాయ్, రెనాల్ట్ ఇండియా, BMW వంటి ఇతర కంపెనీలు కూడా ఈ సమాచారాన్ని అందించాయి.

Adani Power : భూటాన్‌లో 570 మెగావాట్ల జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టును అభివృద్ధి చేయడానికి భూటాన్ ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని డ్రక్ గ్రీన్ పవర్‌తో కంపెనీ ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. 570 మెగావాట్ల వాంగ్చు జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టు కోసం డ్రక్ గ్రీన్ పవర్ కార్ప్ లిమిటెడ్ (DGPC) వాటాదారుల ఒప్పందం (SHA)పై సంతకం చేసిందని కంపెనీ తెలిపింది. శుక్రవారం కంపెనీ స్టాక్ 0.26 శాతం లాభంతో రూ.610.30 వద్ద ముగిసింది.

Vedanta: అప్పుల్లో కూరుకుపోయిన జైప్రకాష్ అసోసియేట్స్ (JAL)ను కొనుగోలు చేయడానికి మైనింగ్ గ్రూప్ వేదాంత శుక్రవారం రూ.17000 కోట్ల విజయవంతమైన బిడ్‌ను దాఖలు చేసి, అదానీ గ్రూప్‌ను ఓడించింది. ఈ బిడ్ JAL నికర ప్రస్తుత విలువ రూ.12505 కోట్లకు సమానమని పిటిఐ నివేదిక వర్గాలను ఉటంకిస్తూ పేర్కొంది. శుక్రవారం, కంపెనీ స్టాక్ 2.32 శాతం లాభంతో రూ.445.80 వద్ద ముగిసింది.

PNB Housing Finance: కంపెనీ శుక్రవారం తన బోర్డు రూ.5,000 కోట్ల వరకు నాన్-కన్వర్టిబుల్ డిబెంచర్ల (NCDలు) జారీకి ఆమోదం తెలిపినట్లు ప్రకటించింది. ఈ NCDలు ప్రైవేట్ ప్లేస్‌మెంట్ ప్రాతిపదికన గ్రీన్ షూ ఆప్షన్‌తో లేదా లేకుండా ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వాయిదాలలో జారీ చేస్తాయి. సెప్టెంబర్ 5 శుక్రవారం BSEలో కంపెనీ షేర్లు రూ.792.50 వద్ద ముగిశాయి.

Also Read: Hockey Asia Cup 2025:  ఆసియా కప్ హాకీలో సంచలనం.. విక్టరీ కొట్టిన టీమిండియా  

SpiceJet Limited: 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసికంలో లాభం నుండి నష్టానికి మారిందని కంపెనీ ఎక్స్ఛేంజ్‌కు తెలియజేసింది. కంపెనీ ఆదాయం కూడా తగ్గింది. జూన్ త్రైమాసికంలో రూ.234 కోట్ల ఏకీకృత నష్టాన్ని చవిచూసిందని, ఏడాది క్రితం ఈ త్రైమాసికంలో కంపెనీ రూ.158 కోట్ల లాభాన్ని నమోదు చేసిందని కంపెనీ తెలిపింది. ఈ కాలంలో, కంపెనీ ఏకీకృత ఆదాయం రూ.1120 కోట్లకు తగ్గింది. ఇది గత ఏడాది ఈ త్రైమాసికంలో రూ.1708 కోట్ల నుండి పెద్ద తగ్గుదల. శుక్రవారం కంపెనీ స్టాక్ 1.60 శాతం క్షీణతతో రూ.34.45 వద్ద ముగిసింది.

BHEL: శుక్రవారం స్టాక్ మార్కెట్ ముగిసిన తర్వాత ప్రభుత్వ సంస్థ భారత్ హెవీ ఎలక్ట్రికల్స్ లిమిటెడ్ (భెల్) సింగపూర్‌కు చెందిన హారిజన్ ఫ్యూయల్ సెల్ టెక్నాలజీస్‌తో 10 సంవత్సరాల ప్రత్యేక ఒప్పందం (ఎంఓయు)పై సంతకం చేసినట్లు తెలియజేసింది. ఈ ఒప్పందం ప్రకారం, భారతదేశంలో హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ సెల్ ఆధారిత రోలింగ్ స్టాక్‌ను అభివృద్ధి చేస్తారు. శుక్రవారం కంపెనీ స్టాక్ 0.86 శాతం లాభంతో రూ.212.90 వద్ద ముగిసింది.

Also Read: Jobs: బీటెక్ పూర్తి చేశారా? ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్‎లో జాబ్స్.. నెలకు రూ. 1,60,000 వరకు జీతం..అప్లయ్ చేయండి..!!  

Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో  పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.

 

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

