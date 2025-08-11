English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Stocks to watch: ఆగస్టు 12వ తేదీ మంగళవారం స్టాక్ మార్కెట్లో చూడాల్సి స్టాక్స్ ఇవే..!!

Stocks to watch: దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు సోమవారం భారీ లాభాల్లో ముగిశాయి. పీఎస్ యూ బ్యాంకులు, ఆటో, రియాల్టీ స్టాక్స్ లో కొనుగోళ్ల మద్దతుతో సూచీలు బాగా రాణించాయి. ముఖ్యంగా హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్, రిలయన్స్, ఎస్బీఐ షేర్లు సూచీలకు దన్నుగా నిలాయి. సెన్సెక్స్ ఇంట్రాడేలో 750కిపైగా పాయింట్లు లాభపడింది. నిఫ్టి 200 పాయింట్లు లాభంతో మళ్లీ 24,550 ఎగువన ముగిసింది. అయితే ఆగస్టు 12వ తేదీ మంగళవారం కూడా స్టాక్ మార్కెట్లో పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ అయ్యే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో మంగళవారం స్టాక్ మార్కెట్లో చూడాల్సిన స్టాక్స్ గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Aug 11, 2025, 10:19 PM IST

Trending Photos

Double Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు &#039;డబుల్&#039; జాక్‌పాట్‌.. ఇకపై రెండు అలవెన్స్‌లు
7
Double Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 'డబుల్' జాక్‌పాట్‌.. ఇకపై రెండు అలవెన్స్‌లు
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు అదృష్టం కలిసే వచ్చే రాశి ఇదే..!
5
today Horoscope
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు అదృష్టం కలిసే వచ్చే రాశి ఇదే..!
Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర..ఆగస్టు 11వ తేదీ సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు ఇవే..ఎంత తగ్గిందో తెలిస్తే..!!
7
Gold Rate Today
Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర..ఆగస్టు 11వ తేదీ సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు ఇవే..ఎంత తగ్గిందో తెలిస్తే..!!
School Holidays: విద్యార్థులకు పండగే పండగ.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరోసారి వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..!
5
school holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు పండగే పండగ.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరోసారి వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..!
Stocks to watch: ఆగస్టు 12వ తేదీ మంగళవారం స్టాక్ మార్కెట్లో చూడాల్సి స్టాక్స్ ఇవే..!!

Stocks to watch: దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు సోమవారం భారీ లాభాల్లో ముగిశాయి. పీఎస్ యూ బ్యాంకులు, ఆటో, రియాల్టీ స్టాక్స్ లో కొనుగోళ్ల మద్దతుతో సూచీలు బాగా రాణించాయి. ముఖ్యంగా హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్, రిలయన్స్, ఎస్బీఐ షేర్లు సూచీలకు దన్నుగా నిలాయి. సెన్సెక్స్ ఇంట్రాడేలో 750కిపైగా పాయింట్లు లాభపడింది. నిఫ్టి 200 పాయింట్లు లాభంతో మళ్లీ 24,550 ఎగువన ముగిసింది. అయితే ఆగస్టు 12వ తేదీ మంగళవారం కూడా స్టాక్ మార్కెట్లో పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ అయ్యే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో మంగళవారం స్టాక్ మార్కెట్లో చూడాల్సిన స్టాక్స్ గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం. 

Astral: సోమవారం స్టాక్ మార్కెట్ ముగిసిన తర్వాత ఆస్ట్రల్ లిమిటెడ్ తన ఫలితాలను ప్రకటించింది. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసికంలో తమ లాభం గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే 32.7 శాతం తగ్గి రూ.81 కోట్లకు చేరుకుందని కంపెనీ తెలిపింది. గత ఏడాది ఇదే త్రైమాసికంలో కంపెనీ ఆదాయం 1.6 శాతం తగ్గి రూ.1361.2 కోట్లకు చేరుకుంది. గత ఏడాది ఇదే త్రైమాసికంలో కంపెనీ నెక్సలాన్ కెమ్‌లో 80శాతం వాటాను రూ.120 కోట్లకు కొనుగోలు చేయనుంది. సోమవారం కంపెనీ స్టాక్ 0.34 శాతం లాభంతో రూ.1,380.50 వద్ద ముగిసింది.

Adani Enterprises: స్టాక్ మార్కెట్ ముగిసిన తర్వాత కంపెనీ తన అనుబంధ సంస్థ హారిజన్ ఏరో సొల్యూషన్స్ ద్వారా ఇండామర్ టెక్నిక్స్‌లో 100 శాతం వాటాను కొనుగోలు చేసినట్లు తెలియజేసింది. ఆగస్టు 11, 2025న తన అనుబంధ సంస్థ హారిజన్ ఏరో సొల్యూషన్స్ (HASL) ఇండామర్ టెక్నిక్స్ (ITPL) దాని ప్రస్తుత వాటాదారులతో షేర్ పర్చేజ్ అగ్రిమెంట్ (SPA)పై సంతకం చేసిందని.. దీని కింద ITPLలో 100 శాతం వాటాను కొనుగోలు చేస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది. సోమవారం అదానీ గ్రూప్ కంపెనీ స్టాక్ 4.23 శాతం లాభంతో రూ.2,270.20 వద్ద ముగిసింది.

Travel Food Services: జూన్‌తో ముగిసిన త్రైమాసికంలో కంపెనీ లాభం 18.3 శాతం పెరిగి రూ.81 కోట్లకు చేరుకుంది. ఇది గత ఏడాది ఇదే త్రైమాసికంలో రూ.68.5 కోట్లుగా ఉంది. కంపెనీ ఆదాయం 12 శాతం పెరిగి రూ.334.7 కోట్లకు చేరుకుంది. ఇది గత ఏడాది ఇదే త్రైమాసికంలో రూ.298.5 కోట్లుగా ఉంది.

Also Read: Interest Free Loans: వడ్డీ లేని లోన్.. ఇది కదా సార్ బ్యాంక్ ఆఫర్ అంటే.. డోంట్ మిస్ ది ఛాన్స్..!!  

Bata India: జూన్ త్రైమాసికంలో కంపెనీ లాభం 70.1 శాతం తగ్గి రూ.52 కోట్లకు చేరుకుంది. ఇది గత ఏడాది ఇదే త్రైమాసికంలో రూ.174 కోట్లుగా ఉంది. కంపెనీ ఆదాయం 0.3 శాతం తగ్గి రూ.941.8 కోట్లకు చేరుకుంది. ఇది గత ఏడాది ఇదే త్రైమాసికంలో రూ.944.6 కోట్లుగా ఉంది.

Indian Hotels: టాటా గ్రూప్  హాస్పిటాలిటీ కంపెనీ ఇండియన్ హోటల్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ (IHCL) సోమవారం (ఆగస్టు 11) రెండు హాస్పిటాలిటీ కంపెనీలు ANK హోటల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ప్రైడ్ హాస్పిటాలిటీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌లలో నియంత్రణ వాటాను కొనుగోలు చేయడానికి దాని బోర్డు, సక్రమంగా ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ ఆమోదం తెలిపినట్లు ప్రకటించింది. ఈ కొనుగోలు గరిష్టంగా రూ. 204 కోట్లకు సంయుక్తంగా జరుగుతుంది.

Also Read: 8th Pay Commission: బ్యాంక్ క్లర్క్ జీతం ఎంత? 8వ వేతన సంఘం తర్వాత ఎంత పెరుగుతుంది.? 

Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో  పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

stocks to watchTuesday's big updatesstocks will be in actionBusiness Newstelugu news

Trending News