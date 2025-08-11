Stocks to watch: ఆగస్టు 12వ తేదీ మంగళవారం స్టాక్ మార్కెట్లో చూడాల్సి స్టాక్స్ ఇవే..!!

Stocks to watch: దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు సోమవారం భారీ లాభాల్లో ముగిశాయి. పీఎస్ యూ బ్యాంకులు, ఆటో, రియాల్టీ స్టాక్స్ లో కొనుగోళ్ల మద్దతుతో సూచీలు బాగా రాణించాయి. ముఖ్యంగా హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్, రిలయన్స్, ఎస్బీఐ షేర్లు సూచీలకు దన్నుగా నిలాయి. సెన్సెక్స్ ఇంట్రాడేలో 750కిపైగా పాయింట్లు లాభపడింది. నిఫ్టి 200 పాయింట్లు లాభంతో మళ్లీ 24,550 ఎగువన ముగిసింది. అయితే ఆగస్టు 12వ తేదీ మంగళవారం కూడా స్టాక్ మార్కెట్లో పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ అయ్యే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో మంగళవారం స్టాక్ మార్కెట్లో చూడాల్సిన స్టాక్స్ గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం.
Astral: సోమవారం స్టాక్ మార్కెట్ ముగిసిన తర్వాత ఆస్ట్రల్ లిమిటెడ్ తన ఫలితాలను ప్రకటించింది. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసికంలో తమ లాభం గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే 32.7 శాతం తగ్గి రూ.81 కోట్లకు చేరుకుందని కంపెనీ తెలిపింది. గత ఏడాది ఇదే త్రైమాసికంలో కంపెనీ ఆదాయం 1.6 శాతం తగ్గి రూ.1361.2 కోట్లకు చేరుకుంది. గత ఏడాది ఇదే త్రైమాసికంలో కంపెనీ నెక్సలాన్ కెమ్లో 80శాతం వాటాను రూ.120 కోట్లకు కొనుగోలు చేయనుంది. సోమవారం కంపెనీ స్టాక్ 0.34 శాతం లాభంతో రూ.1,380.50 వద్ద ముగిసింది.
Adani Enterprises: స్టాక్ మార్కెట్ ముగిసిన తర్వాత కంపెనీ తన అనుబంధ సంస్థ హారిజన్ ఏరో సొల్యూషన్స్ ద్వారా ఇండామర్ టెక్నిక్స్లో 100 శాతం వాటాను కొనుగోలు చేసినట్లు తెలియజేసింది. ఆగస్టు 11, 2025న తన అనుబంధ సంస్థ హారిజన్ ఏరో సొల్యూషన్స్ (HASL) ఇండామర్ టెక్నిక్స్ (ITPL) దాని ప్రస్తుత వాటాదారులతో షేర్ పర్చేజ్ అగ్రిమెంట్ (SPA)పై సంతకం చేసిందని.. దీని కింద ITPLలో 100 శాతం వాటాను కొనుగోలు చేస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది. సోమవారం అదానీ గ్రూప్ కంపెనీ స్టాక్ 4.23 శాతం లాభంతో రూ.2,270.20 వద్ద ముగిసింది.
Travel Food Services: జూన్తో ముగిసిన త్రైమాసికంలో కంపెనీ లాభం 18.3 శాతం పెరిగి రూ.81 కోట్లకు చేరుకుంది. ఇది గత ఏడాది ఇదే త్రైమాసికంలో రూ.68.5 కోట్లుగా ఉంది. కంపెనీ ఆదాయం 12 శాతం పెరిగి రూ.334.7 కోట్లకు చేరుకుంది. ఇది గత ఏడాది ఇదే త్రైమాసికంలో రూ.298.5 కోట్లుగా ఉంది.
Bata India: జూన్ త్రైమాసికంలో కంపెనీ లాభం 70.1 శాతం తగ్గి రూ.52 కోట్లకు చేరుకుంది. ఇది గత ఏడాది ఇదే త్రైమాసికంలో రూ.174 కోట్లుగా ఉంది. కంపెనీ ఆదాయం 0.3 శాతం తగ్గి రూ.941.8 కోట్లకు చేరుకుంది. ఇది గత ఏడాది ఇదే త్రైమాసికంలో రూ.944.6 కోట్లుగా ఉంది.
Indian Hotels: టాటా గ్రూప్ హాస్పిటాలిటీ కంపెనీ ఇండియన్ హోటల్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ (IHCL) సోమవారం (ఆగస్టు 11) రెండు హాస్పిటాలిటీ కంపెనీలు ANK హోటల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ప్రైడ్ హాస్పిటాలిటీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్లలో నియంత్రణ వాటాను కొనుగోలు చేయడానికి దాని బోర్డు, సక్రమంగా ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ ఆమోదం తెలిపినట్లు ప్రకటించింది. ఈ కొనుగోలు గరిష్టంగా రూ. 204 కోట్లకు సంయుక్తంగా జరుగుతుంది.
