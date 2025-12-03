Strongest Currency: ప్రపంచంలో అత్యంత విలువైన కరెన్సీ ఏది? అమెరికా డాలర్ కంటే 3 రెట్లు పెద్దది! తెలుగోళ్లు అక్కడే ఉంటారు!

Strongest Currency In The World: ప్రపంచంలో అతిపెద్ద మిలిటరీ పవర్, మిగిలిన దేశాన్ని శాంసించగల సత్తా అమెరికా పెద్దన్న (అధ్యక్షుడు)కు ఉందని మనకు చాలాసార్లు వార్తల్లో వినిపిస్తుంటుంది. అయితే అందరూ అనుకున్నట్లుగా అమెరికా పవర్ఫుల్ కంట్రీ కావొచ్చు కానీ, కరెన్సీ పరంగా అమెరికా కంటే ఎన్నో దేశాలు ముందు ఉన్నాయి. వీటి కరెన్సీ వ్యాల్యూ కంటే అమెరికా డాలర్ వాల్యూ చాలా తక్కువ. ప్రపంచ వాణిజ్యం చాలా వరకు అమెరికన్ డాలర్లలో జరుగుతున్నప్పటికీ.. కొన్ని దేశాల కరెన్సీ విలువ మాత్రం అమెరికా కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇంతకీ ఆ దేశాలు ఏంటి? వాటి కరెన్సీ విలువ అమెరికాతో పోలిస్తే ఎంత ఎక్కువగా ఉందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కువైట్ దినార్..
వెస్ట్రన్ కంట్రీ కువైట్ దేశానికి సంబంధించిన దినార్ ప్రస్తుతం ప్రపంచంలోనే అత్యంత విలువైన కరెన్సీగా ఉంది. ఒక కువైట్ దినార్ 3.26 US డాలర్లకు సమానం. అంటే ఒక కువైట్ దినార్ విలువ భారత కరెన్సీలో 293.95 రూపాయల విలువైనది. అయితే కువైట్ దేశంలో నెలకొన్న పెద్ద పెద్ద చమురు నిక్షేపాలు, కఠినమైన ఆర్థిక నియంత్రణ, తక్కువ ద్రవ్యోల్బణం వల్ల వారి కరెన్సీ స్థిరత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.
బెహ్రెయిన్ దినార్..
బెహ్రెయిన్ దేశానికి చెందిన దినార్ 2.65 US డాలర్లకు సమానం. ఇది ప్రపంచంలోనే రెండో అత్యంత విలువైన కరెన్సీగా నిలిచింది. ఆ దేశ ఆర్థిక సరళీకరణ, బ్యాంకింగ్, మార్కెట్ సంక్షోబాలు తక్కువ కారణంగా కరెన్సీ విలువ నిలకడను సాధిస్తుంది. ఒక బెహ్రెయిన్ దినార్ విలువ భారత కరెన్సీ ప్రకారం 239.42 రూపాయలకు సమానంగా ఉంది.
ఒమన్ దినార్..
పెట్రోలియం ఎగుమతులు భారీగా పెరగడం.. ఆ ప్రాంతంలో అత్యంత క్రమశిక్షణ కలిగిన ఆర్థిక విధానాల వల్ల ఒమన్ దేశ దినార్ కు ఆ స్థిరత్వం లభించింది. ఒక ఓమన్ దినార్ విలువ దాదాపుగా 2.60 US డాలర్లుగా ఉండి ప్రపంచంలోనే అత్యంత విలువైన మూడో కరెన్సీగా ఒమన్ దినార్ నిలిచింది. ఒక ఒమన్ దినార్ భారత కరెన్సీ విలువ ప్రకారం 234.76 రూపాయలకు సమానంగా ఉంది.
జోర్డాన్ దినార్..
ఒక జోర్డాన్ దినార్ విలువ దాదాపుగా 1.41 US డాలర్లకు సమానంగా ఉంది. నిపుణుల అంచనా ప్రకారం ఈ స్థితిస్థాపక పెగ్ను US డాలర్, వ్యూహాత్మక IMF భాగస్వామ్యాలకు ఆపాదించారు. భారత కరెన్సీ విలువ ప్రకారం.. ఒక జోర్డాన్ దినార్ విలువ రూ. 127.30కి సమానంగా ఉంది.
బ్రిటీష్ పౌండ్..
బ్రిటిష్ కరెన్సీ పౌండ్ తన సామ్రాజ్య ఆధిపత్యాన్ని కోల్పోయినా.. అది ఇప్పటికీ అమెరికన్ డాలర్ విలువ కంటే ఎక్కువగానే ఉంది. ఒక బ్రిటీష్ పౌండ్ 1.32 US డాలర్లకు సమానంగా ఉండగా.. భారత కరెన్సీ విలువ ప్రకారం ఒక బ్రిటీష్ పౌండ్ 119.50గా మార్కెట్లు సూచిస్తున్నాయి. బ్రిటీష్ పౌండ్ ఇప్పటికీ లండన్ ఆర్థిక ఆధిపత్యంతో ప్రపంచ పెట్టుబడులు విశ్వాసానికి ఇది చిహ్నంగా మారింది.
