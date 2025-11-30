English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Subhash Chandra: మట్టికొచ్చిన కలలు.. మీడియా సామ్రాజ్యంగా ఎలా మారాయి.. డా.సుభాష్ చంద్ర మీడియా టైకూన్ అవడం వెనక ఇంత కథ ఉందా..?

Subhash Chandra: మట్టికొచ్చిన కలలు.. మీడియా సామ్రాజ్యంగా ఎలా మారాయి.. డా.సుభాష్ చంద్ర మీడియా టైకూన్ అవడం వెనక ఇంత కథ ఉందా..?

Media Mogul Subhash Chandra:  డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర కుటుంబం పత్తి వ్యాపారం, ధాన్యం వ్యాపారం చేసి భారీగా నష్టపోయింది. ఆ సమయంలో కుటుంబ బాధ్యతలను సుభాష్ చంద్ర తన భుజం పై వేసుకున్నారు. తన తాత చూపిన వ్యాపార మార్గంలో ఎన్నో కష్టాలను ఎదుర్కొని నేడు దేశం కాదు ప్రపంచం ముందు ఒక విజయవంతమైన నాయకుడిగా నిలిచారు. వ్యవసాయ ఆధారిత వ్యాపారం చేసిన ఆయన కుటుంబం నుంచి మట్టికి వచ్చిన కలలు.. మీడియా సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించేలా చేశాయి.  దీనికి వెనక ఆయన క్రుష్టి పట్టుదల ఎంతలా ఉందో అర్థమవుతుంది.

Media Mogul Subhash Chandra:  డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర.. భారతదేశంలో అత్యంత ప్రభావవంతమైన మీడియా నేతలలో ఒకరు.  జీ ఎంటర్టైన్‌మెంట్ ఎంటర్‌ప్రైజెస్ లిమిటెడ్ చైర్మన్. ఈరోజు తన 75వ పుట్టినరోజును జరుపుకుంటున్నారు. హర్యానా రాష్ట్రంలోని హిసార్‌లోని ఒక సాధారణ కుటుంబంలో జన్మించిన ఆయన.. చిన్నతనంలోనే  ఎన్నో సవాళ్లను  ఎదుర్కొంటూ వ్యాపారంలో దార్శనికత, పట్టుదల, సమర్థత కలిగి ఉన్న వ్యక్తిగా ఎదిగారు. డాక్టర్  సుభాష్ చంద్ర కథ యువతకు స్పూర్తినిస్తూ..ఆదర్శంగా నిలుస్తుంది. 

డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర జీవిత కథ: భారతదేశం అనేక మంది రోల్ మోడల్స్,  గొప్ప వ్యక్తులను తీర్చిదిద్దింది. వారి జీవితాలు దేశప్రజలకు స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచాయి. లక్షలాది మందిని, ముఖ్యంగా యువతను వారి భవిష్యత్తును ఉజ్వలంగా మార్చుకోవడానికి ప్రేరేపించే అటువంటి వ్యక్తిత్వం కలిగిన డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర పుట్టినరోజు నేడు. డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర భవిష్యత్ సవాళ్లను ముందుగానే గుర్తించే కళలో ప్రావీణ్యం సంపాదించిన దార్శనిక ఆలోచనాపరుడు, దార్శనిక నాయకుడు.

మీడియా మొగల్:
డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర భారతదేశపు మొట్టమొదటి ప్రైవేట్ టీవీ ఛానెల్ స్థాపకుడు. ఆయన భారతీయ టీవీ ప్రేక్షకులకు సీరియల్స్, వినోదం, మ్యూజిక్ ఛానల్స్, సినిమా ఛానల్స్,  న్యూస్ ఛానల్స్ కొత్త శకాన్ని అందించారు. ఆయన దార్శనికత ఫలితంగానే జీ టీవీ, జీ సినిమా, జీ న్యూస్ వంటి బ్రాండ్లు గత 25 సంవత్సరాలుగా భారతదేశంలో ఇంటింటి పేర్లుగా మారాయి. ఆయన స్వయంకృషితో ఎదిగిన వ్యవస్థాపకుడు.  టీవీ పరిశ్రమలో ట్రెండ్‌సెట్టర్‌గా నిలిచారు. అంతేకాదు రాజకీయాల్లోనూ రాణించి.. రాజ్యసభ ఎంపీగా ఆయన దేశానికి సేవ చేశారు.

 దార్శనిక నాయకుడు :
శాటిలైట్ టీవీ మన దేశంలో 33 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంది. దేశంలో తొలిసారిగా శాటిలైట్ టీవీని ప్రారంభించినది జీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఎంటర్‌ప్రైజెస్ లిమిటెడ్ లేదా జీ. నవంబర్ 1982లో స్థాపించిన జీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఎంటర్‌ప్రైజెస్ 1992లో తన మొదటి ఫ్లాగ్‌షిప్ టెలివిజన్ ఛానల్ జీ టీవీని ప్రారంభించింది. ఇది దేశంలో మొట్టమొదటి ప్రైవేట్ శాటిలైట్ టీవీ ఛానల్, ఇది దేశంలో శాటిలైట్ టీవీ పరిశ్రమకు పునాది వేసింది. జీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ప్రయాణాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ, జీ 1994లో ఎంటైర్ టైన్ మెంట్ లోకి  ప్రవేశించింది. 1995లో జీ టీవీ యూరప్,  యుకెలో ప్రారంభించింది. అదనంగా జీ న్యూస్  జీ సినిమా ప్రారంభించాయి. 1996లో కంపెనీ తన మొదటి కేబుల్ ఛానల్, సిటి ఛానల్‌ను ప్రారంభించింది. జీ మ్యూజిక్ 1997లో ప్రారంభించింది. 1998లో జీ టీవీ అమెరికాలో ప్రారంభించింది. డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర దార్శనికతతో నడిచే ఈ మొత్తం వెంచర్.. దేశంలోని అత్యంత విశ్వసనీయ,  ప్రముఖ వార్తా ఛానల్‌తో సహా లక్షలాది మంది ప్రేక్షకులకు ఆరోగ్యకరమైన వినోదాన్ని అందిస్తూనే ఉంది.

 ది ఛాలెంజెస్ వర్ నాట్ షార్ట్: 

 ది జెడ్ ఫ్యాక్టర్: మై జర్నీ యాజ్ ది రాంగ్ మ్యాన్ ఎట్ ది రైట్ టైమ్ అనే తన జీవిత చరిత్రలో.. సుభాష్ చంద్ర ఈరోజు చేరుకున్న స్థానానికి చేరుకోవడం అంత సులభం కాదని రాశారు. డాక్టర్ చంద్ర తన కష్ట సమయాలను ప్రపంచంతో ధైర్యంగా పంచుకున్నారు. పుస్తకంలో "అతను 55ఏళ్ల వయస్సులో ఉన్నప్పుడు, దశాబ్దాల పాటు సక్సెస్ అందుకున్న ఆయన వ్యాపారం కుప్పకూలడం మొదలైంది.  మా నష్టాలకు రెండు కారణాలు ఊహాజనిత మార్కెట్ క్షీణత ..పత్తి ధరలలో తీవ్ర అస్థిరతకు గురయ్యాయి." సత్తా బజార్ ధాన్యాలు, వస్తువుల కోసం ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్ మార్కెట్. ఇది చట్టవిరుద్ధమైన చర్య కాదు. కానీ స్థిరపడిన వ్యాపారవేత్తలు సత్తా బజార్‌లో పాల్గొనడం సర్వసాధారణం. దురదృష్టవశాత్తు మా తాతగారి పత్తి వ్యాపారాలు కొన్ని ఆయన అంచనాలకు విరుద్ధంగా జరిగాయి. ఆయన 5 మిలియన్ల రూపాయలకు పైగా నష్టపోయారు. మరో ప్రధాన అంశం ఏమిటంటే.. కుటుంబం ఆయిల్ మిల్లులో పెట్టుబడి పెట్టడం. "హసన్ ఆయిల్ మిల్లులో 3.5 మిలియన్ల రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టాడు. కానీ అది మమ్మల్ని నాశనం చేసింది. ఆయిల్ మిల్లును నిర్వహించడానికి గణనీయమైన పని మూలధనం అవసరం, దానిని మేము ఏర్పాటు చేయలేకపోయాము. మేము 2 మిలియన్ల రూపాయల రుణం తీసుకున్నాము. కానీ మా కుటుంబం ఆ డబ్బునంతా పెట్టుబడి పెట్టింది." అంటూ తన జీవిత చరిత్ర గురించి రాసుకొచ్చారు. 

అనేక సవాళ్లు, ప్రతికూల పరిస్థితుల మధ్య, అతను తన వ్యాపారాన్ని నిర్వహించాడు.  ఒక హీరోలా విజయం సాధించాడు. అతని అసాధారణ నాయకత్వం  దార్శనికతకు నిదర్శనం. హర్యానాలోని హిసార్ జిల్లాలో జన్మించిన ఒక బాలుడు మీడియా దిగ్గజం అవడం వెనక ఎంతో కృషి, పట్టుదల ఉంది. తన పూర్వీకులకు మాత్రమే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా మొత్తం దేశానికి కీర్తిని తెచ్చారు సుభాష్ చంద్ర.

మార్గదర్శి:
డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర ఒక ఆదర్శప్రాయమైన ఆలోచనాపరుడు. అతను తన జ్ఞానం, నైపుణ్యాలతో, అత్యంత సవాలుతో కూడిన పరిస్థితులను అధిగమించాడు. అన్ని ప్రమాణాలకు కట్టుబడి ఉండటం ద్వారా, అతను తన వ్యక్తిత్వాన్ని అసాధారణంగా మార్చుకున్నాడు. భారతదేశం ఎలా అభివృద్ధి చెందగలదు .. ఒక దేశం లేదా సంస్థ ఎలా అభివృద్ధి చెందాలి అనే దానిపై డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర ఆలోచనలు లక్షలాది మందికి మార్గనిర్దేశం చేశాయి.  సచ్ కహున్  అనే తన షో ద్వారా విద్యార్థుల భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దడానికి ఆయన కృషి చేస్తున్నారు.

Also Read: Business Secrets:  హర్యానా బిలియనీర్ .. బిజినెస్‎లో తోపు.. జీ మీడియా అధినేత సుభాష్ చంద్ర నుంచి ఈతరం నేర్చుకోవాల్సిన బిజినెస్ సీక్రెట్స్ ఇవే..!!

 గ్రౌండెడ్ ఫిలాంత్రోపిస్ట్ :
డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర రాజ్యసభ ఎంపీ అయినప్పుడు కూడా, ఆయన దేశానికి సేవ చేయడంలో అనేక ఉదాహరణలను అందించారు. హర్యానాలోని అడంపూర్ ప్రాంతంలోని ఐదు గ్రామాలను ఆయన దత్తత తీసుకుని, వాటి పరివర్తనలో కీలక పాత్ర పోషించారు. COVID-19 మహమ్మారి సమయంలో, ప్రపంచం మొత్తం స్తంభించిపోయినప్పుడు, డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర మార్గదర్శకత్వంలో ఎస్సెల్ గ్రూప్, అంబులెన్స్‌లతో సహా వైద్య పరికరాలను అనేక రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు విరాళంగా అందించడం ద్వారా తన సామాజిక బాధ్యతను నెరవేర్చింది. తన దాతృత్వ కార్యకలాపాల కోసం, ఆయన సుభాష్ చంద్ర ఫౌండేషన్‌ను స్థాపించారు, ఇది కాలానుగుణంగా కష్టాల్లో ఉన్న ప్రజలకు సహాయం చేస్తుంది.

మనం వర్తమానంలో జీవించాలి: డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర
డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర తరచుగా తన పుట్టినరోజును సాధారణ ప్రజల మధ్య జరుపుకుంటారు. ఈ సందర్భంగా, ఆయన తన అనుభవాలను పంచుకుంటారు  యువతతో సంభాషిస్తారు. వారికి కెరీర్ సంబంధిత చిట్కాలను అందిస్తారు. ప్రజా వేదికల నుండి ఆయన పదేపదే ఇలా అన్నారు. "ముందుకు సాగడానికి, మనం వర్తమానంలో జీవించాలి. కృషి  అంకితభావంతో, ప్రతి లక్ష్యాన్ని సాధించవచ్చు అని చెబుతుంటారు. 

Also Read: Success Story :  పోరాటం… విజయం.. అపజయాలను అవకాశాలుగా మార్చిన మీడియా మాగ్నేట్..  జీ మీడియా అధినేత సుభాష్ చంద్ర సక్సెస్ స్టోరీ చదివితే గూస్ బంప్స్ పక్కా..!!   

 

