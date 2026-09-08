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చిన్న గిరిజన తండాల నుంచి IAS అధికారిగా.. దేవరకొండ సబ్‌ కలెక్టర్‌ కరోలిన్ స్ఫూర్తిదాయక ప్రయాణం..!!

Success Storie: నల్లగొండ జిల్లా దేవరకొండ సబ్ కలెక్టర్ గా బాధ్యలు  చేపట్టిన కరోలిన్ చింగ్ థియాన్ మావి జీవిత ప్రయాణం తెలుసుకుంటే సెల్యూట్ చేస్తారు. మణిపూర్ లోని లామ్ కా ప్రాంతానికి చెంది కరోలిన్.. దేశంలోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన సివిల్ సర్వీసుల్లో ఒకటైన ఐఏఎస్ ను క్రాక్ చేశారమే. థాంగ్ ఖాల్ తెగకు  చెందిన తొలి ఐఏఎస్ అధికారిగా గుర్తింపు సంపాదించారు.

Written ByBhoomi
Published: Sep 08, 2026, 10:09 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 10:09 PM IST
చిన్న గిరిజన తండాల నుంచి IAS అధికారిగా.. దేవరకొండ సబ్‌ కలెక్టర్‌ కరోలిన్ స్ఫూర్తిదాయక ప్రయాణం..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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చిన్న గిరిజన తండాల నుంచి IAS అధికారిగా.. దేవరకొండ సబ్‌ కలెక్టర్‌ కరోలిన్ స్ఫూర్తిదాయక ప్రయాణం..!!
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