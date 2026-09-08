/చిన్న గిరిజన తండాల నుంచి IAS అధికారిగా.. దేవరకొండ సబ్‌ కలెక్టర్‌ కరోలిన్ స్ఫూర్తిదాయక ప్రయాణం..!!

Success Storie: లక్ష్యం స్పష్టంగా ఉండి పట్టుదల ఉంటే ఎంతటి మారుమూల ప్రాంతం నుంచైనా శిఖరాలను అధిరోహించవచ్చు అనే నాణ్యమైన సామెతకు అక్షర రూపం ఈ యువ అధికారి. ఏకంగా కార్పొరేట్ కోచింగ్ సెంటర్ల హవా నడిచే నేటి రోజుల్లో ఎలాంటి పెద్ద శిక్షణ లేకుండా పూర్తిగా తన సొంత మేధస్సు పట్టుదలతో సివిల్స్ సాధించి అందరినీ విస్మయానికి గురిచేశారు కరోలిన్ చింగ్థియాన్మావి. ప్రస్తుతం తెలంగాణలోని నల్లగొండ జిల్లా దేవరకొండ సబ్ కలెక్టర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూ తనదైన శైలిలో పరిపాలన అందిస్తున్న ఈ ఐఏఎస్ అధికారి వెనుక ఉన్న ప్రయాణం ప్రతి ఒక్కరినీ ఆలోచింపజేస్తుంది.
మణిపూర్లోని లామ్కా ప్రాంతం మువాల్ వెంగ్కు చెందిన కరోలిన్.. థాంగ్ఖాల్ పీపుల్స్ ఆర్గనైజేషన్ మాజీ అధ్యక్షుడు పౌమిన్లియాన్థాంగ్, జోమి మదర్స్ అసోసియేషన్ సభ్యురాలైన లామ్నేకిమ్ దంపతుల ముద్దుల కుమార్తె. నలుగురు సంతానంలో మూడో వారైన ఆమెది ఎంతో సాధారణమైన సంప్రదాయ గిరిజన కుటుంబం. ఆర్థికంగా అత్యంత విలాసవంతమైన నేపథ్యం లేకపోయినా చదువుపై ఆమె పెట్టుకున్న గురి ఆమెను ఉన్నత స్థాయికి చేర్చింది. 2020లో మణిపూర్ యూనివర్సిటీ పరిధిలో B.Com (Honours) చదువుతూ ఏకంగా యూనివర్సిటీ టాపర్గా నిలిచి తన సత్తా చాటారు.
అక్కడితో ఆగకుండా దేశంలోనే అత్యంత కఠినమైన పరీక్షగా భావించే సివిల్ సర్వీసెస్ వైపు అడుగులు వేశారు. ఢిల్లీలోని లక్షలు ఖర్చుపెట్టే కోచింగ్ సెంటర్ల వైపు చూడకుండా తన గదిలోనే ఉంటూ స్వీయ అధ్యయనం (సెల్ఫ్ స్టడీ) చేశారు. కఠినమైన ప్రణాళిక నిరంతర శ్రమతో సివిల్స్ కోటను బద్దలు కొట్టారు. మణిపూర్లోని ఒక చిన్న తెగ అయిన 'థాంగ్ఖాల్' సమాజం నుంచి తొలి IAS అధికారిగా రికార్డు సృష్టించారు.
ఒక చిన్న తెగకు చెందిన యువతి ఎలాంటి బాహ్య కోచింగ్ లేకుండా దేశ అత్యున్నత సేవల్లో స్థానం సంపాదించడం చూసిన స్థానికులు తోటి అధికారులు నిజంగానే ఇది నమ్మశక్యం కాని విజయమంటూ ప్రశంసిస్తున్నారు. ఇప్పుడు దేవరకొండ సబ్ కలెక్టర్గా క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజల సమస్యలను పరిష్కరిస్తూ ప్రజాసేవలోనూ తన ముద్ర వేస్తున్నారు. ఈ యువ అధికారి విజయగాథ నేటి యువతకు ముఖ్యంగా కష్టాలను ఎదుగుదలగా మలచుకోవాలనుకునే ప్రతీ ఒక్కరికీ ఒక సరికొత్త పాఠం గొప్ప స్పూర్తి.
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