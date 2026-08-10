వ్యవసాయ కుటుంబం నుంచి NHAI ఉన్నతాధికారిగా 'సూర్యపేట యువకుడు సందీప్ యాదవ్ సక్సెస్ స్టోరీ..!!

Success Story: చిన్న వయసులోనే తండ్రిని కోల్పోవడం.. ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవడం.. ఎవరి జీవితాన్నైనా తలకిందులు చేస్తుంది. అయితే.. పట్టుదలతో ఎలాంటి అడ్డంకినైనా అధిగమించి విజయం సాధించవచ్చని తెలంగాణకు చెందిన ఒక యువకుడు నిరూపించాడు. పాలకుర్తి మండలం, ఎల్లపురం గ్రామానికి చెందిన యువ ఇంజనీర్ బొడ్డు సందీప్ యాదవ్ (24), అనేక ప్రతికూలతలను అధిగమించి నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (NHAI)లో ఉన్నత ఉద్యోగం సంపాదించి, ఎందరికో ఆదర్శంగా నిలిచాడు.
సందీప్ ఏడవ తరగతిలో ఉన్నప్పుడు అతని తండ్రి వెంకటేశ్వర్లు యాదవ్ మరణించారు. దీంతో కుటుంబ బాధ్యత మొత్తం అతని తల్లి ధనలక్ష్మి, తాత లింగయ్య, నానమ్మ సయమ్మలపై పడింది. వ్యవసాయ కుటుంబం కావడంతో, వారు సందీప్, అతని చెల్లెలు సుష్మలను చదివించడానికి తమ 5 ఎకరాల పొలంలో కష్టపడ్డారు. కుటుంబం పడుతున్న కష్టాలను చూసి, చదువు ద్వారా తన భవిష్యత్తును మార్చుకోవాలని సందీప్ నిశ్చయించుకున్నాడు.
ప్రతిరోజూ సుమారు 8 గంటల సమయాన్ని చదువుకు కేటాయింపు:
మిర్యాలగూడలో పాఠశాల విద్యను పూర్తి చేసిన సందీప్, కష్టపడి చదివి ఐఐటి మధ్యప్రదేశ్లో ఇంజనీరింగ్ సీటు సంపాదించాడు. ఇండియన్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ (IES)లో చేరాలనే లక్ష్యంతో, అతను హైదరాబాద్లోని ఏస్ అకాడమీలో 18 నెలల పాటు తీవ్రమైన శిక్షణ పొందాడు. ఎన్నో వ్యక్తిగత సవాళ్లు, ఒత్తిడులు ఎదురైనప్పటికీ, అతను క్రమశిక్షణతో రోజుకు సుమారు ఎనిమిది గంటల పాటు తన చదువుపై దృష్టి పెట్టాడు. ఆ కఠోర శ్రమ ఫలించింది. తన గేట్ (GATE) స్కోరు ఆధారంగా జరిగిన నియామక ప్రక్రియలో సందీప్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో 46వ ర్యాంకు సాధించాడు. అతను NHAIలో డిప్యూటీ మేనేజర్ (టెక్నికల్) పదవికి కూడా ఎంపికయ్యాడు. అతను ఇటీవల చిత్తూరు డివిజన్లో తన విధులను స్వీకరించాడు.
సందీప్ సక్రెస్ సీక్రెట్:
ఈ విజయం గురించి మాట్లాడుతూ.. సందీప్ ఇది కేవలం ప్రభుత్వ ఉద్యోగం మాత్రమే కాదని, కష్టకాలంలో తనకు అండగా నిలిచి, చదివించిన తన తల్లి, తాతయ్య, నానమ్మల త్యాగాలకు ఇది నివాళి అని అన్నాడు. అతను, కఠోర శ్రమ వెంటనే ఫలితాలను ఇవ్వకపోవచ్చు, కానీ మీరు మీ లక్ష్యాన్ని ఓర్పు, బాధ్యత, నిరంతర కృషితో సాధిస్తే, విజయం ఖాయం అని చెప్పాడు. తెలంగాణలోని ఒక మారుమూల గ్రామం నుండి NHAIలో సాంకేతిక నాయకత్వ పాత్ర వరకు సందీప్ ప్రయాణం, అంకితభావం ఎలాంటి పరిస్థితినైనా ఎలా అధిగమించగలదో చెప్పడానికి ఒక చక్కటి ఉదాహరణ అని చెప్పాలి.
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