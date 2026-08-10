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  • /వ్యవసాయ కుటుంబం నుంచి NHAI ఉన్నతాధికారిగా సూర్యపేట యువకుడు సందీప్ యాదవ్ సక్సెస్ స్టోరీ..!!

వ్యవసాయ కుటుంబం నుంచి NHAI ఉన్నతాధికారిగా 'సూర్యపేట యువకుడు సందీప్ యాదవ్ సక్సెస్ స్టోరీ..!!

Success Story: కష్టపడాలి.. ఫలితం దానంతట అదే వస్తుందని పెద్దలు చెబుతుంటారు.  కానీ కష్టపడితే వెంటనే ఫలితం రాకపోవచ్చు..కానీ ఒక లక్ష్యాన్ని అంకితభావంతో పూర్తిచేసినట్లయితే.. చివరికి పురోగతికి దారితీస్తుంది. ఇదే సూత్రాన్ని నమ్ముకున్నాడు రైతు బిడ్డ సందీప్ యాదవ్. రైతు కుటుంబం నుంచి ఎన్ హెచ్ఏఐ ఉన్నతాధికారిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తెలంగాణకు చెందిన సందీప్ యాదవ్ సక్సెస్ స్టోరీ చూద్దాం.

Written ByBhoomi
Published: Aug 10, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 12:18 PM IST
వ్యవసాయ కుటుంబం నుంచి NHAI ఉన్నతాధికారిగా 'సూర్యపేట యువకుడు సందీప్ యాదవ్ సక్సెస్ స్టోరీ..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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