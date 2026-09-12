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తాపీ మేస్త్రీకి 'డాక్టరేట్.. కష్టాలను జయించి ఉస్మానియాలో Phd సాధించిన వలిగొంగ నరసింహ.. సక్సెస్ స్టోరీ!

Success Story: పేదరికం.. ఆయన ఆశయాన్ని అపలేదు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు.. ఆయన పట్టుదలను సడలించలేవు. చిన్నతనంలో పొట్ట కూటీ కోసం తాపీ పట్టి.. దినసరి కూలీగా పనులు చేసుకుంటూ.. అక్షర క్రతువును కొనసాగించిన వలిగొంగ నరసింహా..నేడు ఉన్న విద్యలో సరికొత్త రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. సర్కారు బడిలో చదువుకు ప్రారంభించి.. ప్రతిష్టాత్మక ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో పొలిటికల్ సైన్స్ విభాగంలో పీహెచ్‌డీ పూర్తి చేశారు.

Written ByBhoomi
Published: Sep 12, 2026, 10:47 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 10:47 AM IST
తాపీ మేస్త్రీకి 'డాక్టరేట్.. కష్టాలను జయించి ఉస్మానియాలో Phd సాధించిన వలిగొంగ నరసింహ.. సక్సెస్ స్టోరీ!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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