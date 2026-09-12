తాపీ మేస్త్రీకి 'డాక్టరేట్.. కష్టాలను జయించి ఉస్మానియాలో Phd సాధించిన వలిగొంగ నరసింహ.. సక్సెస్ స్టోరీ!

Success Story: పేదరికం.. ఆయన ఆశయాన్ని అపలేదు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు.. ఆయన పట్టుదలను సడలించలేవు. చిన్నతనంలో పొట్ట కూటీ కోసం తాపీ పట్టి.. దినసరి కూలీగా పనులు చేసుకుంటూ.. అక్షర క్రతువును కొనసాగించిన వలిగొంగ నరసింహా..నేడు ఉన్న విద్యలో సరికొత్త రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. సర్కారు బడిలో చదువుకు ప్రారంభించి.. ప్రతిష్టాత్మక ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో పొలిటికల్ సైన్స్ విభాగంలో పీహెచ్డీ పూర్తి చేశారు. ఇటీవల జరిగిన ఓయూ 85వ స్నాతకోత్సవంలో గౌరవప్రదమైన డాక్టరేట్ పట్టాను అందుకుని.. తన సుదీర్ఘ శ్రమకు సార్థకత చేకూర్చుకున్నారు నరసింహా. కష్టాలను జయించి శిఖరాగ్రాన నిలిచిన ఆయన విజయప్రస్తానం నేటి యువతకు నిలువెత్తు స్పూర్తిగా నిలుస్తోంది. మేస్త్రీ స్థాయి నుంచి ఓయూ డాక్టర్ వరకు వలిగొంగ నరసింహ సక్సెస్ స్టోరీ చూద్దాం.
నల్లగొండ జిల్లా చిట్యాల మండలం ఏపూరు గ్రామానికి చెందిన వలిగొండ నరసింహా చిన్నతనంలో తల్లిని కోల్పోయి.. ఆర్థికంగా ఎన్నో ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ విద్యను కొనసాగించారు. ఆయన పాఠశాల విద్య పూర్తిగా ప్రభుత్వ విద్య సంస్థల్లోనే సాగింది. మొదటి నుంచి 3 వ తరగతి వరకు నారాయణపురం మండలంలోని కోతులాపురం ప్రాథమిక పాఠశాలలో చదువుకున్నారు నరసింహ. 4, 5, 7 తరగతులు స్వగ్రామంలోనే ఏపూరు ప్రాథమిక, ఉన్నత పాఠశాలలోనే అభ్యసించారు. 6వ తరగతి చౌటుప్పల్ మండలంలోని తంగడపల్లి స్కూల్లో చదివారు. 8వ తరగతి నుంచి 10 వరకు చిట్యాల మండలంలోని గుండ్రాంపల్లి జడ్పీహెచ్ఎస్ లో విద్యను కొనసాగించారు నరసింహ.
పాఠశాల విద్య తర్వాత.. చౌటుప్పల్లోని మాతృశ్రీ జూనియర్ కళాశాలలోని బి.ఎస్.సి. విభాగం నుండి తన ఇంటర్మీడియట్ చదువును పూర్తి చేశారు. ఆ తర్వాత, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలోని ప్రొఫెసర్ జి. రామ్ రెడ్డి దూర విద్యా కేంద్రం నుండి బి.ఏ. పట్టా పొందారు. తదనంతరం, హైదరాబాద్లోని ప్రఖ్యాత నిజాం కళాశాల నుండి రాజనీతి శాస్త్రంలో పోస్ట్-గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేశారు. తన చదువు సమయంలో, కుటుంబాన్ని పోషించడానికి అతను కూలీగా, తాపీ పనివాడిగా పనిచేయవలసి వచ్చింది. కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితిని చక్కదిద్దుకుంటూనే, అతను తన చదువును కొనసాగించి ఉన్నత విద్యను అభ్యసించారు.
ఉద్యమాలలో చురుకైన పాత్ర... పరిశోధనతో డాక్టరేట్:
ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో చేరిన తర్వాత, నరసింహ విద్యార్థి ఉద్యమాలలో చురుకుగా పాల్గొన్నారు. ముఖ్యంగా దళిత, బహుజన విద్యార్థుల సమస్యలను పరిష్కరించే ఉద్యమాలలో ఆయన పాలుపంచుకున్నారు. ఉద్యమాలలో పాల్గొంటూనే, ఆయన తన విద్యా ప్రతిభను కూడా ప్రదర్శించారు. ఆయన యూజీసీ-నెట్ మరియు తెలంగాణ రాష్ట్ర అర్హత పరీక్ష (టీఎస్-సెట్)లలో ఉత్తీర్ణులై పరిశోధనను కొనసాగించారు.
ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం (OU)లోని రాజనీతి శాస్త్ర విభాగంలో డాక్టర్ ఎం. రమణ గారి పర్యవేక్షణలో, ఆయన "రాష్ట్ర స్వయంప్రతిపత్తి డిమాండ్ భారత సమాఖ్య వ్యవస్థపై దాని ప్రభావం: తమిళనాడు రాష్ట్రంపై ఒక ప్రత్యేక అధ్యయనం" అనే అంశంపై పరిశోధన నిర్వహించారు. తన పరిశోధనలో, ఆయన భారత సమాఖ్య వ్యవస్థలో రాష్ట్ర స్వయంప్రతిపత్తి డిమాండ్లను దేశ సమాఖ్య వ్యవస్థపై వాటి ప్రభావాన్ని అధ్యయనం చేశారు. ఈ పరిశోధనకు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం ఆయనకు పీహెచ్డీని ప్రదానం చేసింది.
85వ స్నాతకోత్సవంలో డాక్టరేట్... తండ్రికి అంకితం:
ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం టాగోర్ ఆడిటోరియంలో జరిగిన 85వ స్నాతకోత్సవం నరసింహ విద్యా వృత్తి జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన ఘట్టం. గవర్నర్ శివ్ ప్రతాప్ శుక్లా అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో, భారత్ బయోటెక్ వ్యవస్థాపక చైర్మన్ డాక్టర్ కృష్ణ ఎం. ఎల్లా ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం వైస్-ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ కుమార్ మొలుగారం చేతుల మీదుగా నరసింహ తన పీహెచ్డీని అందుకున్నారు.
ఆయన తన విజయాన్ని తన తండ్రి, దివంగత వలిగొండ మారయ్యకు అంకితం చేశారు. తన చదువులోనూ, ప్రగతిలోనూ ప్రతి అడుగులోనూ తన తండ్రి తనకు అండగా నిలిచారని ఆయన గుర్తుచేసుకున్నారు. తన ధైర్యానికి కుటుంబ సభ్యులకు, ఉపాధ్యాయులకు, స్నేహితులకు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున రాజకీయాల్లో చురుకుగా ఉన్న నరసింహ డాక్టరేట్ను ఐపూర్లోని గ్రామస్థులు, ప్రజా ప్రతినిధులు, దళిత, బహుజన వర్గాల నాయకులు ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు. పేద కుటుంబంలో పుట్టి, కష్టపడి ఉన్నత విద్యను అభ్యసించి, డాక్టరేట్ సాధించిన ఆయన ప్రయాణం... దృఢ సంకల్పం ఉంటే ఎలాంటి పరిస్థితినైనా అధిగమించవచ్చని వలిగొంగ నరసింహ సక్సెస్ స్టోరీ మనకు చెబుతోంది.
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