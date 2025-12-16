Sukanya Samriddhi Scheme: ఏ వయస్సున్న ఆడపిల్లలకు సుకన్య సమృద్ధి యోజన పథకం వర్తిస్తుంది? అర్హతలు ఏంటి? వడ్డీ రేట్లు ఎలా ఉంటాయి..?

Sukanya Samriddhi Yojana: సుకన్య సమృద్ధి యోజన.. ఈ స్కీమ్ మీ కుమార్తె ఉజ్వల భవిష్యత్తుకు పునాది వంటిది. కూతురు పెద్దయ్యాక ఉన్నత చదువుల కోసం లేదా వివాహ సమయంలో ఖర్చుల కోసం మీరు ఎలాంటి ఆర్థిక సమస్యలను ఎదుర్కొవల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇందులో ట్యాక్స్ మినహాయింపు అనేది అదనపు ప్రయోజనం. సుకన్య సమృద్ధి యోజన పథకానికి అర్హతలు, దరఖాస్తు విధానం..ఇందులో 15ఏళ్ల పాటు నెల లేదా ఏడాదికి ఎంత డబ్బులు కడితే 21ఏళ్ల తర్వాత ఎంత మొత్తం వస్తుంది. ఈ సుకన్య సమృద్ధి యోజన ఖాతాను ఆన్ లైన్ ద్వారా ఎలా తెరవాలి. సుకన్య సమృద్ధి యోజన వాయిదాలను ఆన్ లైన్లో చెల్లించవచ్చా.. ఇలాంటి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఆడకూతుర్ల భవిష్యత్తు కోసం ఒక మంచి స్కీం సుకన్య సమృద్ధి యోజన పథకం. దీనిని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టింది. ఈ స్కీమ్ ద్వారా అమ్మాయిలు చదువుకు, వారి పెళ్లి వయస్సుకు వచ్చే సరికి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులను పొందవచ్చు. అంతేకాదు దీనిలో తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ లాభాలను పొందవచ్చు. టాక్స్ పేయర్స్ ఈ స్కీమ్ కింద పన్ను మినహాయింపు కూడా పొందవచ్చు. కేంద్ర ప్రభుత్వం బేటీ బచావో, బేటీ పడావో క్యాంపెయిన్ లో భాగంగా 2015 జనవరి 22వ తేదీన హర్యానాలోని పానిపట్ వేదికగా ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ స్కీమ్ ను ప్రారంభించారు. బాలికల ఉన్నత విద్య, వివాహం వంటి కీలక అవసరాలకు ఆర్థిక భద్రత కల్పించడమే ఈ పథకం ప్రధాన లక్ష్యం. తల్లిదండ్రులు లేదా చట్టపరమైన సంరక్షకులు తమ కుమార్తె పేరు మీద ఈ ఖాతాను తెరవవచ్చు.
వయోపరిమితి- అర్హత:
సుకన్య సమృద్ధి యోజన ఖాతాను తెరవడానికి అమ్మాయి వయస్సు 10 సంవత్సరాల లోపు ఉండాలి. ఈ అకౌంట్ తీసుకునేందుకు గరిష్ట వయోపరిమితిగా నిర్ణయించారు. ఒకసారి ఈ వయస్సు దాటితే, కొత్త ఖాతా తీసుకోరాదు. ప్రతి ఆడపిల్ల పేరు మీద ఒక్క ఖాతానే తెరవాలి. ఒక కుటుంబంలో గరిష్టంగా ఇద్దరు ఆడపిల్లల కోసం మాత్రమే ఈ ఖాతాలు తెరవవచ్చు. కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాలలో (కవల పిల్లలకు ) మినహాయింపులు వర్తిస్తాయి.
ఖాతా ఎవరు నిర్వహిస్తారు?
ఖాతా తెరిచిన మొదటి దశలో తల్లిదండ్రులు లేదా చట్టపరమైన సంరక్షకులు ఖాతాను నిర్వహిస్తారు. అమ్మాయి 10 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసిన తర్వాత, ఆమె స్వయంగా ఖాతాను నిర్వహించే హక్కు పొందుతుంది. దీనివల్ల చిన్న వయస్సులోనే ఆర్థిక అవగాహన పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు విత్ డ్రా చేసే విషయంలో నిబంధనలు వర్తిస్తాయి.
పెట్టుబడి వివరాలు:
సుకన్య సమృద్ధి యోజన ఖాతాలో ప్రతిసంవత్సరం కనీసం రూ. 250 జమ చేయాలి. గరిష్టంగా రూ. 1.5 లక్షల వరకు ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఖాతా తెరిచిన తేదీ నుంచి 15 ఏళ్ల వరకు డిపాజిట్లు చేయాలి. తర్వాత కూడా ఖాతా కొనసాగుతూ, మొత్తం వ్యవధి 21 ఏళ్లకు మెచ్యూరీటీ అవుతుంది.
వడ్డీ రేటు- పన్ను ప్రయోజనాలు:
ఈ స్కీములో ప్రతి త్రైమాసికానికి ప్రభుత్వం వడ్డీ రేటును ప్రకటిస్తుంది. ఇతర చిన్న పొదుపు స్కీములతో పోల్చి చూస్తే ఇందులో వడ్డీ రేటు ఎక్కువగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా, సుకన్య సమృద్ధి యోజనకు EEE పన్ను ప్రయోజనం ఉంది. అంటే, పెట్టుబడి చేసిన మొత్తం, పొందిన వడ్డీ, మెచ్యూరిటీ సమయంలో వచ్చే మొత్తం ఇవన్నీ ఆదాయపన్ను నుండి మినహాయింపు పొందుతాయి.
ఉపసంహరణ నిబంధనలు:
అమ్మాయి 18 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసిన తర్వాత లేదా 10వ తరగతి పూర్తి చేసిన తర్వాత, ఉన్నత విద్య కోసం ఖాతాలోని మొత్తంలో గరిష్టంగా 50 శాతం వరకు ఉపసంహరణకు అవకాశం ఉంటుంది. వివాహం సందర్భంలో కూడా నిబంధనల ప్రకారం మొత్తాన్ని తీసుకోవచ్చు.
ఖాతా ఎక్కడ తెరవాలి?
సుకన్య సమృద్ధి యోజన ఖాతాను దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పోస్టాఫీసులు, ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ బ్యాంకులలో ఖాతా తీసుకోవచ్చు. అకౌంట్ ఓపెన్ చేసేందుకు బర్త్ సర్టిఫికేట్, ఆధార్ కార్డుతోపాటు మరిన్ని గుర్తింపు పత్రాలు, అడ్రస్ ప్రూఫ్ అవసరం ఉంటాయి.
పథకం ప్రాధాన్యత:
సుకన్య సమృద్ధి యోజన అమ్మాయిల భవిష్యత్తుకు ఎలాంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు రాకుండా ఉండేందుకు తీసుకువచ్చిన స్కీమ్. తక్కువ పెట్టుబడితో, భద్రతతో కూడిన మంచి రాబడిని అందించే ఈ పథకం తల్లిదండ్రులకు విశ్వాసాన్ని ఇస్తుంది. ఆడపిల్లల విద్య, వివాహం కోసం ముందుగానే పొదుపు చేయాలనుకునే కుటుంబాలకు ఇది ఒక ఆదర్శమైన ఎంపికగా నిలుస్తోంది.
21ఏళ్ల తర్వాత ఎంత డబ్బు వస్తుంది?
సుకన్య సమృద్ధి యోజన స్కీములో మీరు 15ఏళ్ల వరకు డబ్బు జమ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత దానికి వడ్డీ వస్తుంది. మీరు ప్రతినెలా మొత్తం డబ్బు జమ చేస్తారనేదానిపై ఆధారపడి మెచ్యూరిటీ సమయంలో ఈ డబ్బు వస్తుంది. ఉదాహరణకు మీరు ప్రతినెల రూ. 1000 అకౌంట్లో జమ చేసినట్లయితే.. 21ఏళ్ల తర్వాత మీ అసలు మొత్తం రూ. 1,80, 000 అవుతుంది. దీనిపై వడ్డీ రూ. 3,74,612 అవుతుంది. అసలు, వడ్డీ కలిపి మీకు మొత్తం 5,54,612 వస్తుంది. ఏడాదికి రూ. 1,50, 000 జమ చేస్తే 21ఏళ్ల మెచ్యూరిటీ సమయంలో మీకు రూ. 71లక్షలు చేతికి అందే అవకాశం ఉంటుంది.
