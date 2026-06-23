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  • /Super El Niño: భారత్‎కు సూపర్ ఎల్ నినో ముప్పు .. అసలు ఇది ఏం చేయబోతోంది? భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను ఏ స్థాయికి ముంచేయగలదో తెలుసా?

Super El Niño: భారత్‎కు సూపర్ ఎల్ నినో ముప్పు .. అసలు ఇది ఏం చేయబోతోంది? భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను ఏ స్థాయికి ముంచేయగలదో తెలుసా?

Super El Niño: ఏంటీ ఈ సూపర్ ఎల్ నినో? భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఏ విధంగా హాని కలిగిస్తుంది? పూర్తి విషయాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 23, 2026, 12:08 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 12:08 PM IST
Super El Niño: భారత్‎కు సూపర్ ఎల్ నినో ముప్పు .. అసలు ఇది ఏం చేయబోతోంది? భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను ఏ స్థాయికి ముంచేయగలదో తెలుసా?
Image Credit: AI

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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భారత్‎కు సూపర్ ఎల్ నినో ముప్పు .. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను ఏ స్థాయికి ముంచేయగలదో తెలుసా
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