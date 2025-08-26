Vantara Operations: అక్రమ వన్యప్రాణుల తరలింపు, ఏనుగుల బంధింపు.. చిక్కుల్లో వంటార..!!

Vantara Operations: గుజరాత్లోని జామ్నగర్లో రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ మద్దతుతో నడుస్తున్న వంటారా వన్యప్రాణుల సంరక్షణ కేంద్రంపై వచ్చిన తీవ్రమైన ఆరోపణలను పరిశీలించేందుకు సుప్రీంకోర్టు ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (SIT)ను ఏర్పాటు చేసింది. ఏనుగులను అక్రమంగా తరలించడం, చట్టవిరుద్ధంగా బంధించడం, అంతరించిపోతున్న జంతువులను అక్రమంగా సేకరించడం వంటి ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఈ బృందానికి సుప్రీంకోర్టు రిటైర్డ్ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ జాస్తి చలమేశ్వర్ అధ్యక్షత వహిస్తారు. అలాగే ఉత్తరాఖండ్, తెలంగాణ హైకోర్టుల మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రాఘవేంద్ర చౌహాన్, ముంబై మాజీ పోలీస్ కమిషనర్ హేమంత్ నగ్రాలే, సీనియర్ ఐఆర్ఎస్ అధికారి అనిష్ గుప్తా సభ్యులుగా నియమితులయ్యారు.
వంటారా కేంద్రం పై రెండు ప్రజాప్రయోజన వ్యాజ్యాలు (PILs) దాఖలయ్యాయి. వాటిలో వన్యప్రాణుల రక్షణ చట్టం, 1972 ఉల్లంఘన, అంతర్జాతీయ చట్టాలను పట్టించుకోకపోవడం, అక్రమ రవాణా, ఆర్థిక అవకతవకలు వంటి ఆరోపణలు ఉన్నాయి. కొల్హాపూర్లో వంటారాకు వ్యతిరేకంగా ఇటీవల పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు కూడా జరిగాయి. ప్రత్యేకంగా మాధురి అనే ఏనుగును తిరిగి ఇవ్వాలని ప్రజలు డిమాండ్ చేశారు. ఈ ఏనుగును గతంలో కోర్టు ఆదేశాల మేరకు వంటారాకు తరలించారు.
ఈ కేసులో ముఖ్యంగా ప్రస్తావనలోకి వస్తున్నది మాధురి అనే 36 ఏళ్ల ఏనుగు గురించి. ఇది మహారాష్ట్రలోని కొల్హాపూర్ జిల్లా నందని గ్రామానికి చెందినది. స్థానిక ప్రజలు మాధురి తమతోనే ఉండాలని కోరుకున్నారు. కానీ సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం జూలైలో మాధురిని వంటారాకు తరలించారు. దీంతో కొల్హాపూర్లో పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు జరిగాయి. ప్రజలు వంటారా ఏనుగులను బలవంతంగా తమ వద్దకు తీసుకెళ్తోందని ఆరోపించారు. ఒక ఎన్జీవో అటవీ శాఖల సహకారంతో దేవాలయాల నుండి, వ్యక్తిగత యజమానుల నుండి ఏనుగులను అక్రమంగా తరలించిందని కూడా ఆరోపణలు వచ్చాయి.
సుప్రీంకోర్టు సిట్ కు ఇచ్చిన ఆదేశాల ప్రకారం :
* జంతువుల సేకరణలో చట్ట ఉల్లంఘనలు జరిగాయా?
* ఏనుగుల తరలింపులో సరైన అనుమతులు ఉన్నాయా?
* వన్యప్రాణుల రక్షణ చట్టం, అంతర్జాతీయ ఒప్పందాలు (CITES) పాటిస్తున్నాయా?
* జంతు సంక్షేమం, వైద్యసేవలు సరైన విధంగా అందుతున్నాయా?
* వన్యప్రాణుల పేరుతో వాణిజ్య ప్రయోజనాలు జరుగుతున్నాయా?
* ఆర్థిక అవకతవకలు, మనీలాండరింగ్ జరిగాయా?
పైన పేర్కొన్న విషయాలన్నింటినీ కమిటీ పరిశీలించనుంది. ఈ కమిటీ నివేదికను సెట్ సెప్టెంబర్ 12లోపు సుప్రీంకోర్టుకు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. అనంతరం సెప్టెంబర్ 15న కేసును మళ్లీ విచారణకు తీసుకుంటామని ధర్మాసనం తెలిపింది.అయితే వంటారా వాదన మాత్రమ మరోలా ఉంది. వంటారా అధికారిక ప్రకటనలో మాధురి ఏనుగును తరలించే నిర్ణయం తమది కాదని, కోర్టు ఆదేశాల మేరకే జరిగిందని స్పష్టం చేసింది. తాము కేవలం జంతువులకు రక్షణ, పశువైద్య సేవలు, పునరావాసం కల్పించడం మాత్రమే చేస్తున్నామని, మతపరమైన భావోద్వేగాలు లేదా ఇతర ప్రయోజనాల కోసం ఈ చర్యలు చేపట్టలేదని పేర్కొంది. సుప్రీంకోర్టు ఈ దర్యాప్తు తుది నిజనిర్ధారణ కోసం మాత్రమే అని, ఇప్పటివరకు ఎవరిపైనా అభిప్రాయం వ్యక్తం చేయలేదని స్పష్టం చేసింది.
