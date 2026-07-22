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కాపురం కూలడమే కాకుండా ఉద్యోగం కూడా పోవాలా? భార్యల తీరుపై సుప్రీంకోర్టు ఆగ్రహం..!!

Supreme Court Warns Wifes: భర్తతో మనస్పర్థలు, విభేదాల కారణంగా వైవాహిక జీవితాన్ని మధ్యలో ముగించే మహిళలకు సుప్రీంకోర్టు కీలక సూచనలు చేసింది. భర్త పనిచేసే సంస్థలకు లేఖ రాసి.. ఉద్యోగాలు కోల్పోయేలా చేస్తే అసలుకే మోసం వస్తుందని పేర్కొంది. మీకు దక్కాల్సిన భరణం కూడా అందకుండా పోయే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 22, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:00 AM IST
కాపురం కూలడమే కాకుండా ఉద్యోగం కూడా పోవాలా? భార్యల తీరుపై సుప్రీంకోర్టు ఆగ్రహం..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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కాపురం కూలడమే కాకుండా ఉద్యోగం కూడా పోవాలా? భార్యల తీరుపై సుప్రీంకోర్టు ఆగ్రహం..!!
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