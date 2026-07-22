/కాపురం కూలడమే కాకుండా ఉద్యోగం కూడా పోవాలా? భార్యల తీరుపై సుప్రీంకోర్టు ఆగ్రహం..!!

Supreme Court Warns Wifes: వైవాహిక వివాదాల కారణంగా కొంతమంది మహిళలు తమ భర్తలు పనిచేసే కంపెనీలపై ఫిర్యాదులు చేయడం.. వారి జీవనోపాధిని దెబ్బతీసేలా ప్రవర్తించడంపై సుప్రీంకోర్టు ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఇటువంటి ఫిర్యాదుల వల్ల భర్తలు ఉద్యోగాలు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని తెలిపింది. చివరికి ఆ భార్యలకు అందే భరణం పై కూడా ప్రభావం చూపుతుందని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. అస్సోంలో నమోదు అయిన ఒక పరువు నష్టం కేసును ఉత్తర ప్రదేశ్ కు బదిలీ చేయాలని కోరుతూ.. ఒక మహిళా దాఖలు చేసిన పిటిషన్ పై జస్టిస్ బీవీ నాగరత్న, జస్టిస్ ఆర్ . మహాదేవన్ ల ధర్మాసనం విచారణ చేపట్టింది.
ఈ విచారణ సందర్భంగా జస్టిస్ నాగరత్న వ్యాఖ్యానిస్తూ.. ఈ మధ్యకాలంలో వివాహ సంబంధిత గొడవలతో భర్తలు పనిచేసే కంపెనీలు లేదా సంస్థలకు భార్యలు ఫిర్యాదు చేయడం ఒక ధోరణిగా మారిందని.. విడాకులు కోరడం వేరు.. కానీ జీవిత భాగస్వామి జీవనోపాధినే దెబ్బతీయడం అత్యంత హేయనీయమైన అంశమని కోర్టు అభిప్రాయపడింది. ఈ కేసులో ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అధికారి అయిన తన భర్త సేవా నియమాలకు విరుద్ధంగా వ్యక్తిగత వ్యాపారం నడుపుతున్నాడంటూ.. సదరు మహిళ ఎయిర్ ఫోర్స్ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో ఆమె భర్త స్నేహితుడు పరువు నష్టం కేసు దాఖలు చేశారు.
ఇరువైపులా వాదనలు విన్న సుప్రీంకోర్టు ఈ వివాదంలో సామరస్య పూరిత పరిష్కారానికే ఛాన్స్ ఉందేమో పరిశీలించేందుకు కేసును మధ్యవర్తిత్వ కేంద్రానికి పంపించింది. పరస్పర ఆరోపణలన్నీ విరమించుకుని సమస్యలను శాంతియుత వాతావరణంలో పరిష్కరించుకోవాలని సదరు మహిళకు సుప్రీంకోర్టు సూచించింది.
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