/9వ తరగతిలో మూడో భాష రద్దు?.. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశాలు..!!

Third Language Policy: కొత్త జాతీయ విద్యా విధానం 2020 కింద త్రిభాషా నిబంధన అమలుపై భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (సీబీఎస్ఈ) సిలబస్ కింద తొమ్మిదో తరగతిలో మూడో భాషను ప్రవేశపెట్టడంపై గురువారం సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. తొమ్మిదో తరగతి స్థాయిలో మూడో భాషను ప్రవేశపెట్టడం బోర్డు పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులపై అనవసర ఒత్తిడిని పెంచుతుందని సుప్రీంకోర్టు ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. దానికి బదులుగా, ఏదైనా కొత్త భాషను ఐదవ లేదా ఆరవ తరగతిలో ప్రవేశపెట్టాలని సూచించింది. ప్రతి జిల్లాలో జవహర్ నవోదయ విద్యాలయాలను (జేఎన్వీలను) ఏర్పాటు చేయాలన్న మద్రాస్ హైకోర్టు ఉత్తర్వును సవాలు చేస్తూ తమిళనాడు ప్రభుత్వం దాఖలు చేసిన అప్పీలుపై విచారణ జరుపుతున్నప్పుడు జస్టిస్లు బి.వి. నాగారత్న, ఆర్. మహాదేవన్లతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా జవహర్ నవోదయ విద్యాలయాల్లో త్రిభాషా నిబంధన అమలు జరుగుతుండటం గమనార్హం. అయితే, ఈ విధానాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్న తమిళనాడు, జేఎన్వీల ఏర్పాటుకు నిరాకరిస్తోంది.
ఈ కేసులో త్రిభాషా విధానం చెల్లుబాటును నేరుగా పరిగణనలోకి తీసుకోనప్పటికీ, మూడవ భాషను ప్రవేశపెట్టే సమయంపై జస్టిస్ నాగారత్న నిర్దిష్ట వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రధాన న్యాయమూర్తి సూర్యకాంత్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం ముందు త్రిభాషా విధానంపై వేర్వేరు ప్రజా ప్రయోజన పిటిషన్లు పెండింగ్లో ఉండటం గమనార్హం. ఈ విధానం అమలుపై స్టే ఇవ్వడానికి ధర్మాసనం నిరాకరించి, వచ్చే వారం విచారణకు జాబితా చేసింది. విచారణ సందర్భంగా, తమిళనాడు ప్రభుత్వ న్యాయవాది తమ అభ్యంతరం ప్రధానంగా త్రిభాషా విధానానికి సంబంధించినదని పేర్కొన్నారు. అయితే, ఈ విధానం హిందీని తప్పనిసరి చేయదని జస్టిస్ నాగారత్న స్పష్టం చేశారు. "స్థానిక భాషలు బోధించాలి, ఆంగ్లం బోధించాలి, ఏదైనా మూడవ భాషను బోధించాలి. ఇందులో హిందీ ప్రస్తావన లేదు," అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
ప్రతివాది తరఫు న్యాయవాది జి. ప్రియదర్శిని, ఏ రాష్ట్రంపైనా ఏ భాషనూ రుద్దకూడదని జాతీయ విద్యా విధానం స్పష్టంగా చెబుతోందని ఎత్తి చూపారు. దీనికి జస్టిస్ నాగారత్న స్పందిస్తూ, "మీకు హిందీ వద్దు, కానీ సంస్కృతం అయితే సమస్య ఏమిటి?" అని ప్రశ్నించారు. ఈ నేపథ్యంలో, తొమ్మిదో తరగతిలో మూడో భాషను తప్పనిసరి చేశారని తమిళనాడు ప్రభుత్వ న్యాయవాది బదులిచ్చారు. దీనికి న్యాయమూర్తి, "ఇది చాలా తప్పు... తొమ్మిదో తరగతి చాలా ఒత్తిడితో కూడుకున్నది. ఆ తరగతిలో కొత్త భాషను ఎందుకు ప్రవేశపెడుతున్నారు? దానిని ఆరో తరగతిలోనే ప్రవేశపెట్టకూడదా?" అని ప్రశ్నించారు. తన పాఠశాల విద్యను గుర్తుచేసుకుంటూ, ఎస్.ఎస్.ఎల్.సి. పరీక్షకు అవసరం కావడం వల్ల విద్యార్థులు సెకండరీ పాఠశాలలోనే మూడో భాష నేర్చుకోవడం ప్రారంభించేవారని న్యాయమూర్తి గుర్తుచేసుకున్నారు. "ఎస్.ఎస్.ఎల్.సి. పరీక్షకు అవసరం కావడం వల్ల సెకండరీ పాఠశాలలో మూడో భాషలను ప్రవేశపెట్టారు. హిందీని రెండో భాషగా కలిగిన వారు కన్నడ నేర్చుకునేవారు... కన్నడను రెండో భాషగా కలిగిన వారు హిందీ నేర్చుకునేవారు... వారికి సంస్కృతం కూడా ఉండేది, కాబట్టి దానిని మూడో భాషగా ఎంచుకోవచ్చు. ఎంత ఆలస్యంగా నేర్చుకోవడం ప్రారంభిస్తే అంత మంచిది," అని జస్టిస్ నాగారత్న అన్నారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఉద్దేశించి ఆమె మాట్లాడుతూ, "దయచేసి తొమ్మిదో తరగతిలో మూడో భాషను ప్రవేశపెట్టవద్దు" అని అన్నారు. "సీబీఎస్ఈ, ఐసీఎస్ఈ, రాష్ట్ర బోర్డులలో పదో తరగతి ఒక బోర్డు పరీక్ష లాంటిది. ఎనిమిదో తరగతి చివరి నుంచే ఒత్తిడి మొదలవుతుంది" అని ఆమె అన్నారు. 1970వ దశకంలోని తన విద్యానుభవాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ, బోర్డు పరీక్షలకు సిద్ధం చేయడానికి విద్యార్థులకు ఎనిమిదో తరగతిలోనే పదో తరగతి భావనలను పరిచయం చేసేవారని ఆమె చెప్పారు. ఆమె సూచిస్తూ, "మన తయారీ ఇలా ఉంటే, మరి నేటి విద్యార్థుల సంగతేంటి? తొమ్మిదో తరగతిలో కొత్త భాషను ప్రవేశపెట్టవద్దు. ఆరో తరగతి నుంచే ప్రారంభించండి... నేను నా సొంత అనుభవాన్ని గుర్తుచేసుకుంటున్నాను" అని అన్నారు. కేవలం కేంద్రం నుంచి వచ్చాయి కదా అనే కారణంతో కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలను తిరస్కరించవద్దని ఆమె తమిళనాడు ప్రభుత్వానికి సలహా ఇచ్చారు.
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