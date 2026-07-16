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9వ తరగతిలో మూడో భాష రద్దు?.. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశాలు..!!

Third Language Policy: సీబీఎస్ఈ పాఠ్యాంశాల్లో 9వ తరగతి మూడోభాషను అమలు చేసే అంశంపై దేశంలోని అత్యున్నత న్యాయం స్థానం స్పందించింది. తొమ్మిదవ తరగతిలో మూడో భాషను తప్పనిసరిగా చేయడం వల్ల విద్యార్థులపై అనవసర ఒత్తిడి పెరుగుతుందని సుప్రీంకోర్టు అభిప్రాయపడింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 16, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 05:42 PM IST
9వ తరగతిలో మూడో భాష రద్దు?.. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశాలు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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