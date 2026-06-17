/ Surprising Fact: మన కళ్ళు ఎన్ని మెగాపిక్సెల్స్? వాటి రిజల్యూషన్ ఎంతో తెలిస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే..!!

Technology Science: మనం కొత్తగా స్మార్ట్ఫోన్ కొన్నప్పుడు, మొదటగా చూసేది దాని కెమెరానే. అది ఎన్ని పిక్సెల్స్ ఉందో తెలుసుకుంటాం. 8 మెగాపిక్సెల్స్.. 200 మెగాపిక్సెల్స్..లేదంటే అంతకంటే ఎక్కువ ఉందా అని చూస్తుంటాం. కానీ.. మీరు ఈ స్క్రీన్ను, ఈ ప్రపంచాన్ని చూసే మీ కళ్ళ రిజల్యూషన్ ఎంత ఉంటుందో అని ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? ఈ ప్రశ్నకు ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్త.. ఫోటోగ్రాఫర్ డాక్టర్ రోజర్ క్లార్క్ చేసిన పరిశోధన సమాధానం చెబుతోంది.. మానవ కన్నును ఒక డిజిటల్ కెమెరాలా పరిగణిస్తే.. అది 576 మెగాపిక్సెల్లను కలిగి ఉంటుంది. ఈ 576 మెగాపిక్సెల్ సంఖ్యను ఎలా నిర్ధారించారో.. మన కళ్ళు ఏ ఆధునిక కెమెరా కంటే ఎలా భిన్నమైనవో.. మరింత అధునాతనమైనవో తెలుసుకుందాం.
డిజిటల్ కెమెరాలో, మెగాపిక్సెల్స్ అంటే దాని సెన్సర్పై ఉండే పిక్సెల్స్ లేదా కాంతిని గ్రహించే చుక్కల సంఖ్య అని అర్థం. మానవ కంటిలో, ఈ పనిని కంటి వెనుక భాగంలో ఉండే తెర వంటి రెటీనా నిర్వహిస్తుంది. రెటీనాలో రాడ్లు.. కోన్లు అనే రెండు ప్రత్యేక రకాల కాంతి సున్నితమైన కణాలు ఉంటాయి. వాటి విధులు ఏంటో తెలుసుకుందాం.
రాడ్లు: ఇవి మసక వెలుతురులో లేదా చీకటిలో చూడటానికి మనకు సహాయపడతాయి. ఇవి సుమారుగా 12 కోట్ల సంఖ్యలో ఉంటాయి.
కోన్లు: ఇవి రంగులను, సూక్ష్మంగా ఉండే వివరాలను స్పష్టంగా చూడటానికి మనకు సహాయపడతాయి. వీటి సంఖ్య సుమారు 6 నుండి 7 మిలియన్ల వరకు ఉంటుంది.
డాక్టర్ క్లార్క్ మొత్తం మానవ దృష్టి క్షేత్రాన్ని.. వివరాలను గ్రహించే కంటి సామర్థ్యాన్ని ఒక గణిత సూత్రంలోకి మార్చినప్పుడు, మన మొత్తం దృశ్య క్షేత్రాన్ని కవర్ చేయడానికి ఒక డిజిటల్ కెమెరాకు 576,000,000 పిక్సెల్లు, లేదా 576 మెగాపిక్సెల్లు అవసరమవుతాయని తేలింది.
కంటి కెమెరా, స్మార్ట్ఫోన్ కెమెరా: అసలైన తేడా ఏమిటి?
కాగితంపై మన కన్ను 576 మెగాపిక్సెల్స్ అయినప్పటికీ.. అది కెమెరాలాగా ఒకేసారి మొత్తం స్క్రీన్ అంతటా హై రిజల్యూషన్ చిత్రాలను సంగ్రహించదు. కెమెరాలు.. కళ్ళు పనిచేసే విధానంలో కొన్ని ప్రాథమిక తేడాలు ఉన్నాయి.
మన కంటిలోని ఫోవియా అని పిలిచే.. ఒక చిన్న భాగం మాత్రమే ప్రతిదాన్నీ స్పష్టమైన వివరాలతో చూస్తుంది. ఈ ప్రాంతం మన మొత్తం దృష్టి క్షేత్రంలో కేవలం 2 డిగ్రీలను మాత్రమే సూచిస్తుంది. మిగిలినది అస్పష్టంగా ఉంటుంది. మన కళ్ళు నిరంతరం వేగంగా కదులుతాయి.. మన మెదడు ఈ అస్పష్టమైన ప్రాంతాలను కలిపి ఒక స్పష్టమైన, సంపూర్ణ చిత్రాన్ని అందిస్తుంది. నిజానికి మన కళ్ళు కాంతిని సేకరించే ఒక మాధ్యమం మాత్రమే. అసలైన పని చేసేది మన మెదడు. మన కళ్ళు పంపే సమాచారాన్ని మెదడు విశ్లేషించి.. నిరంతర వీడియోను సృష్టిస్తుంది. జూమ్ చేసినప్పుడు కెమెరా చిత్రాలు అస్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. కానీ మన కళ్ళు రెప్పపాటులో దృష్టిని మార్చుకుంటాయి. నాణ్యత తక్కువగా ఉందని మనకు ఎప్పుడూ అనిపించనివ్వవు. అంతేకాకుండా, మన కళ్ళ డైనమిక్ రేంజ్ ప్రపంచంలోని అత్యంత ఖరీదైన కెమెరా కంటే కూడా చాలా రెట్లు మెరుగ్గా ఉంటుంది.
మీరు 200-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను చూసి వావ్ అనే ముందు.. ఒకసారి అద్దంలో మీ కళ్లను చూసుకోండి. ఏ సాంకేతికత కూడా సాటిరాని 576-మెగాపిక్సెల్ సూపర్కంప్యూటర్ లెన్స్ను ప్రకృతి ఇప్పటికే మీకు ప్రసాదించిందని తెలుసుకోండి.
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