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Surprising Fact: మన కళ్ళు ఎన్ని మెగాపిక్సెల్స్? వాటి రిజల్యూషన్ ఎంతో తెలిస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే..!!

Eyes megapixels Power: డిజిటల్ కెమెరాలో..  మెగాపిక్సెల్స్ అంటే దాని సెన్సర్‌పై ఉండే పిక్సెల్స్ లేదా కాంతిని గ్రహించే చుక్కల సంఖ్య అని అర్థం. కానీ మానవ కంటిలో.. ఈ పనిని కంటి వెనుక భాగంలో ఉండే తెర వంటి రెటీనా నిర్వహిస్తుంది. అయితే  మన కళ్ళు ఎన్ని మెగాపిక్సెల్స్ ఉంటాయి? వాటి రిజల్యూషన్ ఎంతో తెలిస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోవడం పక్కా.

Written ByBhoomi
Published: Jun 17, 2026, 10:11 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:11 PM IST
Surprising Fact: మన కళ్ళు ఎన్ని మెగాపిక్సెల్స్? వాటి రిజల్యూషన్ ఎంతో తెలిస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే..!!
Image Credit: AI

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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మన కళ్ళు ఎన్ని మెగాపిక్సెల్స్? వాటి రిజల్యూషన్ ఎంతో తెలిస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే
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