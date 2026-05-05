Bengal Election: దేశాన్ని ఏలాలంటే బ్రహ్మణులై ఉండాలా..? లేదా పెళ్లి చేసుకోకూడదా? పశ్చిమబెంగాల్‌తో పాటు యావత్‌ దేశం చెబుతున్న నిజం ఇదే..!!

Written by - Bhoomi | Last Updated : May 5, 2026, 11:40 AM IST

Bjp Success Story : పశ్చిమ బెంగాల్.. రాజకీయ చరిత్రలో 2026 ఒక చారిత్రాత్మక మలుపుగా నిలిచిపోయిందనే చెప్పాలి. ఎందుకంటే.. దశాబ్దన్నర కాలం పాటు అప్రతిహతంగా సాగిన మమతా బెనర్జీ సామ్రాజ్యం కుప్పకూలిపోవడం.. బీజేపీ తన తొలి ప్రభుత్వాన్ని అక్కడ ఏర్పాటు చేయడం వెనుక ఉన్న అసలు కథా నాయకుడు సువేందు అధికారి. ఒకప్పుడు  దీదీకి అత్యంత ఆప్తుడిగా.. తృణమూల్ కాంగ్రెస్ కు  వెన్నెముకగా నిలిచిన సువేందు.. నేడు అదే పార్టీకి పీడకలగా మారి బెంగాల్ పీఠాన్ని కైవసం చేసుకోవడంలో తన వ్యూహ చతురతను నిరూపించుకున్నారు. ఈ క్రమంలో భారత రాజకీయాల్లో ఒక ఆసక్తికరమైన చర్చ మళ్ళీ తెరపైకి వచ్చింది.  దేశాన్ని లేదా రాష్ట్రాన్ని ఏలాలంటే బ్రహ్మచారి అయి ఉండాలా? లేదా ఒక నిర్దిష్ట సామాజిక వర్గానికి చెందిన వారై ఉండాలా?  అన్న ప్రశ్నలకు సువేందు అధికారి జీవితం.. ప్రస్థానం ఒక నిలువెత్తు సమాధానంగా నిలుస్తున్నాయి.

సువేందు అధికారి ప్రయాణం కేవలం రాజకీయాల్లో గెలుపు ఓటముల గురించి మాత్రమే కాదు.. అది నిబద్ధత.. వ్యూహరచన.. క్షేత్రస్థాయి పోరాటాల కలబోత అని చెప్పాలి. 1970లో తూర్పు మేదినీపూర్‌లోని ఒక సంపన్న రాజకీయ కుటుంబంలో జన్మించిన సువేందు.. రాజకీయాలను వారసత్వంగా మాత్రమే కాకుండా ఒక బాధ్యతగా స్వీకరించారు. ఆయన తండ్రి శిశిర్ అధికారి బెంగాల్ రాజకీయాల్లో ఒక దిగ్గజం. తండ్రి నీడలో రాజకీయ పాఠాలు నేర్చుకున్న సువేందు.. కాంగ్రెస్ విద్యార్థి విభాగం ద్వారా తన ప్రస్థానాన్ని మొదలుపెట్టారు. అప్పట్లో బెంగాల్‌ను పాలిస్తున్న వామపక్షాల కంచుకోటను ఢీకొనడం అంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు. అలాంటి కఠిన పరిస్థితుల్లో ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా నిలదొక్కుకోవడం సువేందు పట్టుదలకు నిదర్శనమనే చెప్పాలి. 1995లో మున్సిపల్ కౌన్సిలర్‌గా గెలిచిన నాటి నుండి..  2026లో బీజేపీని అధికారంలోకి తీసుకువచ్చే వరకు ఆయన వేసిన ప్రతి అడుగు ఒక వ్యూహం ప్రకారమే సాగింది.

ఇక సువేందు జీవితంలో నందిగ్రామ్ ఉద్యమం ఒక మైలురాయి వంటిది. 2007లో వామపక్ష ప్రభుత్వం రైతుల భూములను బలవంతంగా స్వాధీనం చేసుకోవాలని చూసినప్పుడు..  దానికి వ్యతిరేకంగా సాగిన పోరాటానికి సువేందు అసలైన సేనానిగా నిలిచారు. మమతా బెనర్జీ ఆ ఉద్యమానికి ముఖచిత్రంగా ఉన్నప్పటికీ, గ్రామ గ్రామాన తిరిగి ప్రజలను ఏకం చేసి, వామపక్ష కేడర్‌ను క్షేత్రస్థాయిలో ఎదిరించింది మాత్రం సువేందు అధికారే. ఆయన కేవలం కోల్‌కతాలో కూర్చుని ఆదేశాలు ఇచ్చే నాయకుడు కాదు. పొలాల్లో, ఇరుకైన దారుల్లో గ్రామస్తులతో కలిసి రాత్రంతా బస చేస్తూ, వారిలో ధైర్యాన్ని నింపిన  ప్రజా నాయకుడు. ఈ క్షేత్రస్థాయి అనుబంధమే ఆయనను నేడు బెంగాల్  దాదాగా మార్చింది. 2011లో వామపక్షాల 34 ఏళ్ల పాలన అంతమవ్వడంలో సువేందు పోషించిన పాత్రను ఎవరూ కాదనలేరు.

అయితే.. అధికారం వచ్చాక మమతా బెనర్జీ మేనల్లుడు అభిషేక్ బెనర్జీ ప్రాధాన్యత పెరగడం.. పార్టీలో కార్పొరేట్ సంస్కృతి చొరబడటం సువేందు వంటి క్షేత్రస్థాయి నాయకులను కలవరపెట్టింది. తనలాంటి కష్టపడే కార్యకర్తలకు గుర్తింపు లేదని భావించిన సువేందు.. 20 ఏళ్ల బంధాన్ని తెంచుకుని 2020లో బీజేపీలో చేరారు. ఇది కేవలం పార్టీ మార్పు కాదు.. బెంగాల్ రాజకీయాల్లో ఒక మహా విప్లవంగా మారింది. 2021 ఎన్నికల్లో నందిగ్రామ్ వేదికగా తన రాజకీయ గురువు మమతా బెనర్జీపైనే పోటీ చేసి.. ఆమెను ఓడించి రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. అప్పటి నుండి ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఆయన మమతా ప్రభుత్వాన్ని ప్రతి విషయంలోనూ ఇరుకున పెడుతూనే ఉన్నారు. సందేశ్‌ఖాలి మహిళల వేదన అయినా.. ఆర్.జి. కార్ ఆసుపత్రి ఘటన అయినా.. సువేందు చూపిన తెగువ బీజేపీని బెంగాల్‌లో ఒక ప్రత్యామ్నాయ శక్తిగా నిలబెట్టింది.

భారత రాజకీయాల్లో మనం గమనిస్తే..  కుటుంబ బంధాలకు దూరంగా ఉన్న నాయకులు ప్రజలకు మరింత చేరువవుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. నరేంద్ర మోదీ, అటల్ బిహారీ వాజ్‌పేయి, మమతా బెనర్జీ, యోగి ఆదిత్యనాథ్, నవీన్ పట్నాయక్ వంటి వారు ఈ కోవకే చెందుతారు. సువేందు అధికారి కూడా అవివాహితుడు కావడం ఆయనకు ఒక రాజకీయ అడ్వాంటేజ్‌గా మారింది. నాకు ఆస్తిపాస్తులు అక్కర్లేదు..  నా తర్వాత నా కుటుంబానికి కూడబెట్టాల్సిన అవసరం లేదు.. నా సర్వస్వం ప్రజలే.. అనే భావన ఓటర్లలో ఒక గట్టి నమ్మకాన్ని కలిగిస్తుంది. కుటుంబ బాధ్యతలు లేకపోవడం వల్ల ఆయన రోజుకు 18 నుండి 20 గంటలు ప్రజా సేవకే అంకితం చేయగలుగుతున్నారు. దీనినే దేశం నేడు  నిస్వార్థ రాజకీయాలుగా పిలుస్తోంది. వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కంటే దేశ ప్రయోజనాలే ముఖ్యమని భావించే ఇటువంటి నాయకులు ఉన్నప్పుడే వ్యవస్థలో మార్పు వస్తుందని సామాన్యుడు నమ్ముతున్నాడు.

మరోవైపు.. సువేందు సామాజిక వర్గం కూడా ఆయనకు ఒక మేధోపరమైన బలాన్ని ఇచ్చింది. ఉత్కల్ బ్రాహ్మణ వర్గానికి చెందిన ఆయన.. పురాణాల నుండి ఆధునిక రాజకీయాల వరకు క్షుణ్ణంగా అవగాహన కలిగి ఉన్నారు. భారత రాజకీయాల్లో బ్రాహ్మణ సామాజిక వర్గానికి చెందిన నాయకులు తమ మేధోశక్తితో, వ్యూహరచనతో అనేక సార్లు చరిత్రను మార్చారు. కానీ సువేందు విషయంలో ఆయన కులం కంటే ఆయన చేస్తున్న పోరాటమే ప్రజలకు ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. హిందూ ఓట్ల ఏకీకరణలో ఆయన పోషించిన పాత్ర.. అదే సమయంలో అన్ని వర్గాల ప్రజలను కలుపుకుని పోయే విధానం ఆయనను ఒక సమతుల్య నాయకుడిగా నిలబెట్టాయి. బ్రాహ్మణ్యం అంటే కేవలం పూజలు, పునస్కారాలు మాత్రమే కాదు.. అది ధర్మాన్ని రక్షించే పోరాట శక్తి కూడా అని సువేందు తన రాజకీయ ప్రస్థానం ద్వారా నిరూపిస్తున్నారు.

సువేందు అధికారి ప్రస్థానాన్ని విశ్లేషిస్తే ఒక విషయం  మనకు స్పష్టమవుతుంది. నాయకత్వం అనేది కేవలం వారసత్వంగా వచ్చేది కాదు.. అది ప్రజల మధ్య ఉండి సంపాదించుకోవాల్సింది. నందిగ్రామ్ వీధుల్లో రక్తం చిందించినా.. ఈడీ-సీబీఐ వంటి కేసుల పేరుతో ప్రభుత్వం ఇబ్బంది పెట్టినా.. ఆయన వెనకడుగు వేయలేదు. తన మాజీ అంగరక్షకుడి మరణం వంటి వివాదాలను ఎదుర్కుంటూనే.. ప్రజా సమస్యలపై గళం విప్పారు. మమతా బెనర్జీకి అత్యంత సన్నిహితుడిగా ఉన్నప్పుడు ఆమె వ్యూహాలను ఎలాగైతే అమలు చేశారో.. ఇప్పుడు అవే వ్యూహాలను ఆమెపైనే ప్రయోగించి విజయం సాధించారు. రాజకీయాల్లో శాశ్వత మిత్రులు, శత్రువులు ఉండరన్న మాటకు సువేందు, మమతల వైరం ఒక నిలువెత్తు సాక్ష్యంగా నిలిచిందని చెప్పాలి.

సువేందు అధికారి 2026 బెంగాల్ ఎన్నికల్లో సాధించిన ఈ విజయం భారత రాజకీయాల్లో ఒక కొత్త దిశను చూపిస్తోంది. కుల సమీకరణాలు, వ్యక్తిగత త్యాగాలు , అలుపెరుగని పోరాట పటిమ కలిస్తే ఎటువంటి అజేయమైన శక్తిని అయినా కూల్చవచ్చని ఆయన నిరూపించారు. బెంగాల్‌లో బీజేపీ తొలి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడం అనేది కేవలం ఒక పార్టీ విజయం కాదు.. అది సువేందు అధికారి అనే ఒక నాయకుడి విజయంగా మార్చింది. భవిష్యత్తులో ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టి బెంగాల్‌ను ఏ తీరాలకు చేరుస్తారోనని యావత్ దేశం ఆసక్తిగా గమనిస్తోంది. 

తనను విస్మరించిన పార్టీకి.. తనను తక్కువ అంచనా వేసిన తన రాజకీయ గురువుకు సువేందు ఇచ్చిన సమాధానం ఇది. ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజల పక్షాన నిలిచే వారికే అంతిమ విజయం దక్కుతుందని సువేందు అధికారి చరిత్ర మరోసారి చాటి చెప్పింది. ఆయన నమ్మిన సిద్ధాంతం.. ఆయన ఎంచుకున్న మార్గం నేడు బెంగాల్‌ను ఒక కొత్త వెలుగు వైపు నడిపిస్తున్నాయి. పదవి ఉన్నా లేకపోయినా ఆయన ఎప్పుడూ  నందిగ్రామ్ హీరోగానే ప్రజల గుండెల్లో నిలిచిపోతారు. ఎలాగైతే వామపక్షాలను కూల్చడంలో  దీదీకి తోడుగా ఉన్నారో.. ఇప్పుడు బెంగాల్‌ను పునర్నిర్మించే బాధ్యతను తన భుజాలపై వేసుకుని ముందుకు సాగుతున్నారు. ఇది సువేందు మార్క్ రాజకీయం.. ఇది నవ బెంగాల్ ఆరంభం.

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

