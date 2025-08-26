Maruti Suzuki New EV Car: గుజరాత్లోని హన్సల్పూర్లో మారుతి సుజుకి లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీ ప్లాంట్ను మంగళవారం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించారు. అదే సమయంలో ఆయన మారుతి సుజుకి తొలి ఎలక్ట్రిక్ కారు ఇ-విటారా ఎస్యూవీని ప్రారంభించారు.
ఈ కారును జపాన్ సహా 100కి పైగా దేశాలకు ఎగుమతి చేయనున్నారు. భారతదేశంలో తయారైన ఈ కారు 100 దేశాలలో నడపడం ఇదే మొదటిసారి. దీనితో పాటు హైబ్రిడ్ బ్యాటరీ ఎలక్ట్రోలైట్ ఉత్పత్తి కూడా ఈ రోజు నుండి ప్రారంభమవుతుంది. ఈ రోజు భారతదేశం, జపాన్ మధ్య స్నేహపూర్వక సంబంధాలకు కొత్త కోణాన్ని ఇస్తుంది. దేశ ప్రజల తరపున నేను సుజుకిని అభినందిస్తున్నాను అని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు.
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మాట్లాడుతూ.. 2012లో గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు, హన్సల్పూర్లో మారుతి సుజుకికి భూమిని కేటాయించినట్లు ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు. అప్పట్లో స్వావలంబన భారతదేశం అనేది దార్శనికత, నేడు అది మేక్ ఇన్ ఇండియా. నేడు దేశ సంకల్పాలను నెరవేర్చడంలో మన ప్రయత్నాలు పెద్ద పాత్ర పోషిస్తున్నాయని మోడీ అన్నారు.
ప్రస్తుతం మారుతి సుజుకి కార్ల తయారీ సంస్థ భారతదేశంలో కార్లను తయారు చేస్తోంది. ఇక్కడ తయారు చేసిన వాహనాలను జపాన్కు ఎగుమతి చేస్తారు. ఇది భారతదేశం-జపాన్ సంబంధాల బలానికి చిహ్నం మాత్రమే కాదు. భారతదేశంపై ప్రపంచ నమ్మకానికి ప్రతిబింబం అని ప్రధాని మోదీ అన్నారు.
మారుతి సుజుకి ఇ-విటారా కారు ప్రత్యేకత:
ప్రధాన మంత్రి మోదీ గుజరాత్లోని హన్సల్పూర్లో ప్రారంభించిన మారుతి సుజుకి ప్లాంట్లో తయారు చేయబడిన కార్లను జపాన్తో సహా 100 కి పైగా దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తారు. ఈ కారు ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 500 కి.మీ. నడుస్తుంది. 2026 నాటికి ఈ ప్లాంట్ నుండి 70,000 కార్లను ఉత్పత్తి చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. 80% కార్ బ్యాటరీలు భారతదేశంలోనే తయారవుతాయి. ఈ బ్యాటరీలను ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, హైబ్రిడ్ వాహనాలలో ఉపయోగిస్తారు.
Also Read: Rasha Thadani: ఘట్టమనేని వారసుడితో 18 ఏళ్ల బాలీవుడ్ హీరోయిన్? త్వరలోనే షూటింగ్ ప్రారంభం!
Also Read: Festival Bonus: పండగ ముందు బోనస్ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..ఒక్కొక్కరికి రూ.4,500 పండగ బోనస్!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook