English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bank Jobs: బ్యాంక్ ఉద్యోగాలకు ప్రిపేరవుతున్న వాళ్లకు ఫ్రీ కోచింగ్.. తెలంగాణ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం..!!

T-SAT Online Special Coaching : బ్యాంకులో ఉద్యోగం కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న నిరుద్యోగులకు టీశాట్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది.  ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు, పాఠశాల విద్య వంటి అంశాలపై డిజిటల్ కంటెంట్ అందించే టి-సాట్ నెట్వర్క్ ఛానళ్లు బ్యాంకు ఉద్యోగాల పోటీ పరీక్షలకూ స్పెషల్ డిజిటల్ కంటెంట్ అందిస్తోంది . దేశ వ్యాప్తంగా నిర్వహించే ఐ.బి.పి.ఎస్ పోటీ పరీక్షలకు తెలుగు, ఆంగ్ల భాషల్లో ప్రత్యేక ప్రసారాలు చేసేందుకు షెడ్యూలు ఖరారు చేసింది. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Aug 31, 2025, 03:18 PM IST

Trending Photos

8th Pay Commission 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌ షాక్..! కొన్ని అలవెన్స్‌లు రద్దు..?
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌ షాక్..! కొన్ని అలవెన్స్‌లు రద్దు..?
Govt Employees: కేబినెట్‌ సబ్‌ కమిటీ భేటీ.. సెప్టెంబర్ 2న తెలంగాణ ఉద్యోగులకు భారీ గిఫ్ట్‌!
6
Dearness allowance
Govt Employees: కేబినెట్‌ సబ్‌ కమిటీ భేటీ.. సెప్టెంబర్ 2న తెలంగాణ ఉద్యోగులకు భారీ గిఫ్ట్‌!
September 1st Rule: ఒకటో తేదీ నుంచి మారనున్న రూల్స్ ఇవే..ఇప్పుడే జాగ్రత్త పడండి!
11
September 1st Rule
September 1st Rule: ఒకటో తేదీ నుంచి మారనున్న రూల్స్ ఇవే..ఇప్పుడే జాగ్రత్త పడండి!
Nagarjuna Net Worth: రీల్ లైఫ్ లోనే రియల్ లైఫ్ లోనే నాగార్జున ‘కింగే’.. ఈయన ఆస్తులు ఎన్ని వేల కోట్లో తెలుసా..!
6
Nagarjuna Net Worth
Nagarjuna Net Worth: రీల్ లైఫ్ లోనే రియల్ లైఫ్ లోనే నాగార్జున ‘కింగే’.. ఈయన ఆస్తులు ఎన్ని వేల కోట్లో తెలుసా..!
Bank Jobs: బ్యాంక్ ఉద్యోగాలకు ప్రిపేరవుతున్న వాళ్లకు ఫ్రీ కోచింగ్.. తెలంగాణ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం..!!

T-SAT Online Special Coaching : బ్యాంకులో ఉద్యోగం కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న నిరుద్యోగులకు టీశాట్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది.  ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు, పాఠశాల విద్య వంటి అంశాలపై డిజిటల్ కంటెంట్ అందించే టి-సాట్ నెట్వర్క్ ఛానళ్లు బ్యాంకు ఉద్యోగాల పోటీ పరీక్షలకూ స్పెషల్ డిజిటల్ కంటెంట్ అందిస్తోంది . దేశ వ్యాప్తంగా నిర్వహించే ఐ.బి.పి.ఎస్ పోటీ పరీక్షలకు తెలుగు, ఆంగ్ల భాషల్లో ప్రత్యేక ప్రసారాలు చేసేందుకు షెడ్యూలు ఖరారు చేసింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

టి-సాట్ సీఈవో బోదనపల్లి వేణుగోపాల్ రెడ్డి ఆదివారం విడుదల చేసిన పత్రికా ప్రకటనలో ప్రసారాలకు సంబంధించిన వివరాలు వెల్లడించారు. ఐబిపిఎస్ (ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ పర్సనల్ సెలక్షన్)ఆధ్వర్యంలో భర్తీ చేసే 10,227 పోస్టులలో తెలంగాణా రాష్ట్రానికి 261, ఆంధ్రప్రదేశ్ కు 367 పోస్టులు మొత్తం 628 ఉద్యోగాలు తెలుగు రాష్ట్రాలకు కేటాయించినట్లు తెలిపారు. జాతీయ స్థాయిలో తెలుగు రాష్ట్రాల యువత పోటీపరీక్షల్లో సముచిత స్థానం సంపాదించాలన్నదే టి-సాట్ లక్ష్యమని, అందుకోసం తెలుగు, ఇంగ్లీష్ లో డిజిటల్ కంటెంట్ అందిస్తున్నామని వేణుగోపాల్ రెడ్డి గుర్తుచేశారు.

అక్టోబర్, నవంబర్ నెలల్లో జరిగే ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ పరీక్షలకు సంబంధించిన కాంపిటేటివ్ అప్టిట్యూడ్, రీజనింగ్ ఎబిలిటితో పాటు పజిల్స్, పారా జంబుల్స్ తదితర ప్రధాన సబ్జెక్టులపై డిజిటల్ ప్రసారాలుంటాయని సీఈవో తెలిపారు. సెప్టెంబర్ ఒకటవ తేదీన నిపుణలో సాయంత్రం ఏడు నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు ఉదయం విద్యలో ఏడు గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు ప్రసారమయ్యే డిజిటల్ పాఠ్యాంశాలు అక్టోబర్ మూడవ తేది వరకు 35 రోజుల పాటు 100 ఎపిసోడ్స్ ప్రసారాలు కొనసాగనున్నాయని వేణుగోపాల్ రెడ్డి వివరించారు.

Also Read: success story: స్కూల్‌కి వెళ్లడానికి రోజూ కిలోమీటర్ల నడక.. భార్య నగలు అమ్మి రూ.50వేలతో వ్యాపారం.. ఇప్పుడు వేల కోట్లకు అధిపతి.. ఎవరితను?  

ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థుల కోసం ఎన్.ఎం.ఎం.ఎస్: 
రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఎనిమిదవ తరగతి విద్యార్థుల కోసం ఎం.హెచ్.ఆర్.డి (మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవెలప్ మెంట్) ఆధ్వర్యంలో 2025-26 సంవత్సరానికి రాబోయే నవంబర్ లేదా డిసెంబర్ నెలలో నిర్వహించే ఎన్.ఎం.ఎం.ఎస్ (నేషనల్ మీన్స్ కం మెరిట్ స్కాలర్ షిప్) అర్హత పరీక్ష కోసం విద్యార్థుల మేధో సామర్థ్యాన్ని పెంచేందుకు కంటెంట్ అందిస్తున్నామని సీఈవో బోదనపల్లి వేణుగోపాల్ రెడ్డి తెలిపారు. 

సెప్టెంబర్ ఒకటవ తేది నుండి విద్య ఛానల్ లో ఉదయం 11 నుండి 12 గంటల వరకు అరగంట నిడివిగల రెండు పాఠ్యాంశ భాగాల చొప్పున 100 ఎపిసోడ్స్ డిసెంబర్ నెలలో నిర్వహించే పరీక్షల వరకు ప్రసారం చేయనున్నామని, మ్యాట్ అండ్ స్యాట్ కు సంబంధించిన ప్రధాన సబ్జెక్టుల పాఠ్యాంశాలపై డిజిటల్ లెసన్స్ ప్రసారమౌతాయని, తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులు అర్హత పరీక్షలో ప్రతిభ కనబరిచి ప్రభుత్వం అందించే ఉపకారవేతనానికి అర్హత సాధించేందుకు సిద్ధం కావాలని వేణుగోపాల్ రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు.

Also Read:  Dmart VS LuLu Mall: డీమార్ట్‌లో కంటే లులూ మాల్‌లో వస్తువులు చీపా? నిజమేంటి?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author
T-SAT Online Special CoachingBank jobscompetitive ExamsT Sat-Soft NetT-SAT

Trending News