Taiwan stock market: గ్లోబల్ స్టాక్ మార్కెట్ ఒక పెద్ద మార్పుకు సాక్ష్యమిస్తోంది. ఆర్టిఫికషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రంగంలో అపూర్వమైన విజ్రుంభణ, ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద చిప్ మేకర్ అయిన తైవాన్ సెమీ కండక్టర్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ భారీ వృద్ధి కారణంగా మొత్తం మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ పరంగా తైవాన్ భారత్ ను అధిగమించింది. తాజాగా బ్లూమ్ బర్గ్ విడుదల చేసిన డేటా ప్రకారం తైవాన్ స్టాక్ మార్కెట్ విలువ 4.95 ట్రిలియన్ల డాలర్లకు చేరుకుంది. అంటే భారతీయ కరెన్సీలో సుమారు రూ. 415 లక్షల కోట్లు. భారత మార్కెట్ విలువ 4.92 ట్రిలియన్లకు పడిపోయింది. ఈ చారిత్రాత్మక విజ్రుంభణతో అమెరికా, చైనా, జపాన్, హాంగ్ కాంగ్ ల తర్వాత చైనా ఇప్పుడు ప్రపంచంలోనే 5వ అతిపెద్ద స్టాక్ మార్కెట్ గా అవతరించింది. అమెరికా మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ 77.53 ట్రిలియన్లు కాగా.. దాని తర్వాత చైనా 15.61 ట్రిలియన్లు, జపాన్ 8.70 ట్రిలియన్లు, హాంగ్ కాంగ్ 7. 25 ట్రిలియన్లతో ఉన్నాయి.
అయితే తైవాన్ సాధించిన ఈ విజయం వెనక TSMC వన్ మ్యాన్ షోగా నిలిచిందని చెప్పాలి. ఈ ఒకే ఒక కంపెనీ ఎందుకంటే తైవాన్ ప్రధాన సూచీ అయిన బెంచ్ మార్క్ ఇండెక్స్ లో ఒక టీఎస్ఎంసీ కంపెనీకే 42శాతం మేర భారీ వాటా ఉంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్న ఏఐ విప్లవంలో ఉపయోగించే అధునాతన సెమీకండక్టర్ల రంగంలో కూడా ఈ కంపెనీదే పూర్తి ఆధిపత్యం కొనసాగుతోంది. ఫలితంగా ఈ ఏడాదిలో ఈ కంపెనీ షేర్లు ఏకంగా 49శాతం మేర పెరిగాయి. ఏఐ రంగంలోని ఈ అపారమైన ఉత్సాహంతోపాటు ఎలక్ట్రానిక్ తయారీ కేంద్రాలుగా ఉన్న తైవాన్, దక్షిణ కొరియా వంటి దేశాలకు భారీ ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందని చెప్పవచ్చు.
ప్రస్తుతం ప్రపంచ ఏఐ పెట్టుబడి చక్రానికి కేంద్రంగా నిలుస్తూన్న టెక్ హార్డ్ వేర్ రంగంలో తైవాన్ ఆధిపత్యం చెలాయించడంతోపాటు దాని పెరుగుతున్న మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ కూడా ప్రధాన కారణమని ఫ్రాంక్లిన్ టెంపుల్టన్ ఫండ్ మేనేజర్ యి పింగ్ లియానో అన్నారు. టెక్ హార్డ్ వేర్ లేని మార్కెట్లు ఇప్పుడు తైవాన్, కొరియా వంటి దేశాల కంటే వెనకబడి ఉన్నాయని వెల్లడించారు. దీనికితోడుగా తైవాన్ ఆర్థిక నియంత్రణ సంస్థలు ఈమధ్య దేశీయ ఫండ్స్ ఒకే కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేసే లిమిట్ ను పెంచాయి. కొత్త మార్గదర్శకాల ప్రకారం ఫండ్స్ ఇప్పుడు టీఎస్ఎంసీ వంటి లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీలో తమ మొత్తం ఆస్తుల్లో 25శాతం వరకు ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చు. ఇది గతంలో 10శాతంగా మాత్రమే ఉండేది. ఈ నిబంధన మార్చిన తర్వాత తైవాన్ మార్కెట్లోకి 6 బిలయన్ డాలర్లకు పైగా విదేశీ పెట్టుబడులను తీసుకురాగలదని ప్రముఖ బ్రోకరేజీ సంస్థ జేపీ మోర్గాన్ అంచనా వేసింది.
చైనా మార్కెట్లో అనిశ్చితి.. ఇరాన్ ఉద్రిక్తతల వల్ల చమురు దిగుమతులపై ఆధారపడే భారత్ వంటి దేశాల మార్కెట్లు ఒత్తిడికి గువుతుంటే.. గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్లకు తైవాన్ ఒక సురక్షితమైన టెక్ హబ్ మాదిరి కనిపించేలా చేసింది.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.
