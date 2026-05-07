/Tamil Nadu: దటీజ్ స్టాలిన్.. ఓడినా నువ్వు తోపు బాసూ.. మోదీ హవాలోనూ దేశంలోనే రెండో అత్యంత సంపన్న రాష్ట్రంగా తమిళనాడు ఎలా నిలిచింది..??

Tamil Nadu Growth: మనదేశంలో రాజకీయంగా ఓ బలమైన మాట ఎప్పుడూ వినిపిస్తూనే ఉంటుంది. కేంద్రంలో..రాష్ట్రంలో ఒకే పార్టీ అధికారంలో ఉన్నట్లయితే.. ఆ రాష్ట్రం డబుల్ ఇంజన్ స్పీడుతో దూసుకుపోతుంది... ఆ రాష్ట్రంలో నిధుల వరద పారుతుందని చాలా మంది నమ్ముతుంటారు. కానీ మన పక్కనే ఉన్న తమిళనాడు రాష్ట్రాన్ని చూస్తే.. ఈ లెక్కలన్నీ తూచ్ అనాలనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే గత ఐదు దశాబ్దాలుగా అక్కడ జాతీయ పార్టీలకు తావే లేదు. కేవలం ప్రాంతీయ పార్టీలు ఆ రాష్ట్రాన్ని పాలిస్తూ.. రాజ్యమేలుతున్నాయి. అయితే కేంద్రంతో ఎప్పుడూ ఏదొక విషయంలో కయ్యానికి కాలుదువ్వుతూనే ఉంటారు. మరి అలాంటి రాష్ట్రం అభివ్రుద్ధిలో వెనబడిపోవాలి కదా? కానీ ఇక్కడే సీన్ రివర్స్ అయ్యింది. డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ లేకున్నా తమిళనాడు రాష్ట్రంలో దేశంలోనే రెండవ అత్యధిక ధనిక రాష్ట్రంగా నిలిచింది. స్టాలిన్ కు ఇదేలా సాధ్యమైంది పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
తాజాగా నీతి అయోగ్ లెక్కలు చూసినట్లయితే.. ఎవరికైనా సరే మైండ్ బ్లాక్ అవ్వాల్సిందే. ఎందుకంటే డెవలప్ మెంట్ లో సంపదను స్రుష్టించుకోవడంలో తమిళనాడు దేశంలోనే రెండవ స్థానంలో నిలిచింది. మహారాష్ట్ర తర్వాత అంత పెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా తమిళనాడు రాష్ట్రం అవతరించింది. అసలు ఈ ద్రవిడ మోడల్ మ్యాజిక్ ఏంటి. కేంద్రంలో చీటికిమాటికి గొడవలకు దిగుతున్నా.. హస్తినా నుంచి నిధులు ఎలా రాబట్టగలుగుతున్నారు.. ఈ ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకోవాలని ప్రతి ఒక్కరికీ ఉంటుంది. మీకూ ఉందా .. అయితే ఈ స్టోరీ చదవండి.
దేశంలో రెండవ స్థానంలో తమిళనాడు నిలవడం ఎలా సాధ్యమైందనేది..2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం లెక్కలు చూస్తే అర్థమవుతుంది. తమిళనాడు గ్రాస్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్.. ఏకంగా 36.67లక్షల కోట్లకు చేరుకుబోతోంది. ఇది మామూలు విషయం కానే కాదు. ఎందుకంటే గతేడాది 11.2శాతం వృద్ధి సాధించిన ఈ ద్రవిడ రాష్ట్రం.. ఈసారి 13.4శాతం గ్రోత్ రేటును టార్గెట్ చేస్తోంది. దీనిలో సర్వీస్ సెక్టార్ వాటా 54శాతం ఉండగా.. తయారీ రంగం 33శాతంతో రాష్ట్రానికి వెన్నెముకలా నిలిచింది. ఇక దేశం నుంచి జరిగే ఎగుమతుల్లో తమిళనాడు రాష్ట్రం నెంబర్ వన్ స్థానంలో నిలిచిందంటే.. వారి పారిశ్రామిక శక్తి ఏంటో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు.
రాజకీయాలు వేరు.. రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు వేరు. ఎందుకంటే తమిళనాడులో 1967 నుంచి ప్రాంతీయ పార్టీలదే హవా కొనసాగుతోంది. డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే.. ఈ రెండు పార్టీల మధ్యే అధికారం మారుతూ వస్తోంది. ఇక్కడే మనం ఓ విషయాన్ని గమనించాలి. రాజకీయంగా వీరిద్దరూ ఉప్పు.. నిప్పులా ఉన్నా.. రాష్ట్ర సమస్య వస్తే మాత్రం ఏకం అవుతారు. అందుకే మొదటే చెప్పాను.. రాజకీయాలు వేరు.. రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు వేరని. దీనిని మనం ఒక గ్రేట్ క్వాలిటీ అని చెప్పుకోక తప్పదు.
ఇక దేశ రాజధాని హస్తినాలో తమిళ ఎంపీలకు ఓ పేరుంది. పార్టీ ఏదైనా సరే.. తమ రాష్ట్రానికి రావాల్సిన నిధుల విషయంలో, ప్రాజెక్టుల విషయంలో ఢిల్లీ అధిష్టానాన్ని గడగడలాడిస్తారు. అందుకే బడ్జెట్ ఏదైనా సరే.. తమిళులలకే సింహభాగం వెళ్లాల్సిందే.. ఆ రాష్ట్రానికే భారీ ప్రాజెక్టులు దక్కుతుంటాయి. కావేరీ జలాల సమస్య వచ్చినా.. రిజర్వేషన్లు చిచ్చు రగిలినా రాజకీయాలన్నీంటిని పక్కన పెట్టి తమిళం అనే జెండా కింద వీరంతా ఏకం అవుతారు. ఈ ఐఖ్యతే వారిని నేడు ఈ స్థాయిలో నిలబెట్టిందని చెప్పుకోవచ్చు.
తమిళనాడు సక్సెస్ సీక్రెట్ గురించి చెప్పుకుంటే.. గ్రోత్ విత్ సోషల్ జస్టిస్ అని నిపుణులు చెప్పుకుంటారు. అంటే తమిళనాడు డెవలప్ మెంట్ మోడల్ ను సామాజిక న్యాయంతో కూడిన వృద్ధి అని పిలుస్తుంటారు. కేవలం పెద్ద కంపెనీలు రాష్ట్రానికి రావడం.. ఐటీ టవర్లు లేవడం మాత్రమే కాదు.. ఆ సంపద సామాన్యుడికి అందాలన్నది అక్కడి ప్రభుత్వాల ఎజెండా. ప్రజలకు నాణ్యమైన ఆరోగ్యం, విద్యను అందించడంలోనూ ఆ రాష్ట్రం దేశానికి పాఠలు చెబుతోంది. ఉన్న విద్యలో తమిళనాడు గ్రాస్ ఎన్ రూల్ మెంట్ రేషియో 46.9శాతంగా ఉంది. ఇదే దేశంలోనే అత్యధికమని చెప్పాలి. అంటే ఇక్కడ ఇంటర్మీడియేట్ చదివిన ప్రతి ఇద్దరిలోనూ ఒకరు డిగ్రీ లేదా అంతకంటే పై చదువులకు వెళ్తున్నారని అర్థం.
ఇక తమిళ ప్రభుత్వాలు విద్యారంగంపై పెట్టే పెట్టుబడి అసాధారణమే. ఉచిత విద్యతోపాటు స్కాలర్ షిప్పులు, ల్యాప్ టాప్స్ అందించడంలో ముందుంటుంది. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 6వ తరగతి నుంచి 12వ తరగతి వరకు చదివిన పేద విద్యార్థుల కోసం ఎంబీబీఎస్, ఇంజనీరింగ్ వంటి వ్రుత్తి విద్యాకోర్సుల్లో 7.5శాతం ప్రత్యేక రిజర్వేషన్ కల్పించారు. దీంతో మధ్యతరగతి, పేద కుటుంబాల నుంచి వేలాది సంఖ్యలో డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు తయారవుతున్నారు. ఈ మావన వనరులే నేడు అక్కడి పరిశ్రమలకు బలమైన పునాదిగా, శక్తిగా మారాయని చెప్పాలి.
ఇంకో విషయం తమిళనాడును డెట్రాయిట్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఎందుకు పిలుస్తారో తెలుసా. ఎందుకంటే ఆటోమొబైల్ రంగంలో చెన్నై తిరుగులేని శక్తిగా నిలిచింది. హ్యుందాయ్, ఫోర్డ్, నిస్సాన్ వంటి దిగ్గజ సంస్థలు అక్కడే తిష్ట వేశాయి. ఫోక్స్ కాన్ వంటి సంస్థలు లక్షలాది మందికి ఉపాధినిస్తున్నాయి. కొయంబత్తూర్ కేంద్రం వస్త్ర పరిశ్రమ దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించింది. అటు ఐటీ రంగంలో బెంగళూరు, హైదరాబాద్ లకు చెన్నై కూడా గట్టిపోటీనే ఇస్తోంది.
తమిళనాడు నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలు ఏంటో తెలుసా.. అభివ్రుద్ధి జరగాలంటే కేంద్రంలో ఉన్న పార్టీతో ఎలాంటి సంబంధాలు పెట్టుకోనక్కర్లేదు. రాష్ట్రానికి కావాల్సిన స్పష్టమైన విజన్ తోపాటు పారిశ్రామిక విధానాలు ఉంటే చాలు. ప్రాంతీయ అస్థిత్వాన్ని కాపాడుకుంటూనే.. ఆర్థిక ప్రపంచంతో పోటీ పడవచ్చని తమిళరాష్ట్రం నిరూపిస్తోంది. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వాలు అనేవి మారుతుంటాయి. కానీ పాలసీలు మారకపోవడం అనేది తమిళనాడు అతిపెద్ద ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పాలి. అన్నాడీఎంకే తెచ్చిన మంచి స్కీమ్ ను డీఎంకే ఇంకా కొనసాగిస్తోంది. డీఎంకే ప్రాజెక్టులను అన్నాడీఎంకే అడ్డుకోదు. ఈ మెచ్యూరిటీ ఉన్న రాజకీయాలే నేడు తమిళనాడును రిచెస్ట్ స్టేట్ వైపు పరుగులు పెట్టిస్తున్నాయి.
ఢిల్లీ పెద్ద వైపు చూస్తూ కూర్చుకోకుండా..తమ వనరులను.. తమ మేధాశక్తిని నమ్ముకున్న తమిళనాడు ప్రయాణం నిజంగా ఇతర రాష్ట్రాలకు స్ఫూర్తిదాయకమనే చెప్పాలి. దేశంలోని మిగిలిన రాష్ట్రాలు కూడా రాజకీయాలను పక్కన పెట్టి అభివ్రుద్ధి విషయంలో తమిళనాడులా ఐక్యంగా ఉంటే.. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ కచ్చితంగా ప్రపంచంలోనే అగ్రగామిగా నిలుస్తుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.
