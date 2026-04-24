Tata Capital: టాటా క్యాపిటల్ సంచలన నిర్ణయం.. చరిత్రను తిరగరాస్తూ ఫస్ట్ టైమ్ డివిడెండ్.. ఒక్కో షేరుకు ఎంతంటే?

Tata Capital Share Price: టాటా క్యాపిటల్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. గత  చరిత్రను తిరగరాస్తూ మొదటిసారిగి డివిడెండ్ షేర్ ను ప్రకటించింది. దీంతో తన వాటాదారులకు గుడ్ న్యూస్ వినిపించింది టాటా క్యాపిటల్. కంపెనీ క్యాకలపాలు ప్రారంభించిన తర్వాత తొలిసారిగా ఈ డివిడెండ్ ప్రకటించడం విశేషమని చెప్పాలి. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Apr 24, 2026, 12:49 PM IST

Tata Capital Share Price: టాటా గ్రూప్‌కు చెందిన ఆర్థిక సేవల విభాగం  టాటా క్యాపిటల్ తన వాటాదారులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. కంపెనీ కార్యకలాపాలు ప్రారంభించిన తర్వాత మొదటిసారిగా డివిడెండ్‌ను ప్రకటించింది. ఎక్స్ఛేంజ్‌ ఫైలింగ్‌ ప్రకారం.. కంపెనీ తన ఇన్వెస్టర్లకు ఒక్కో షేరుకు రూ. 0.57 చొప్పున మొదటి డివిడెండ్‌ను చెల్లించనుంది. తొలి డివిడెండ్ ఇదే  కావడంతో ఇన్వెస్టర్లు దీని రికార్డు తేదీ కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.  అయితే, కంపెనీ ప్రస్తుతానికి రికార్డు తేదీని ఇంకా ప్రకటించలేదు. రాబోయే వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశంలో  వాటాదారులు ఈ డివిడెండ్‌కు ఆమోదం తెలిపిన తర్వాత, అర్హులైన ఇన్వెస్టర్ల ఖాతాల్లోకి ఈ నగదు జమ చేయబడుతుందని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది.

క్యూ4 ఫలితాల్లోనూ  కాసుల వర్షం కురిపించింది. కేవలం డివిడెండ్ మాత్రమే కాదు.. కంపెనీ ఆర్థిక ఫలితాలు కూడా ఇన్వెస్టర్లను ఖుషీ చేస్తున్నాయి. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం నాలుగో త్రైమాసికంలో (Q4) టాటా క్యాపిటల్ నికర లాభం భారీగా పెరిగింది. గత ఏడాది ఇదే త్రైమాసికంలో రూ. 1,256 కోట్లుగా ఉన్న లాభం, ఇప్పుడు ఏకంగా 19.5శాతం పెరిగి రూ. 1,502 కోట్లకు చేరింది.  గత త్రైమాసికంతో పోలిస్తే ఆదాయం 2.3శాతం వృద్ధి చెంది రూ. 8,162 కోట్లకు చేరింది. గత ఏడాది ఇదే సమయంలో ఇది రూ. 7,979 కోట్లుగా ఉంది. FY2025 మూడవ త్రైమాసికంతో పోలిస్తే, FY2026 నాటికి కంపెనీ ఆదాయం 12.2శాతం  నికర లాభం 20.4శాతం మేర స్థిరమైన వృద్ధిని కనబరిచింది.

ఈ సానుకూల ఫలితాల ప్రభావం షేరు ధరపై కూడా కనిపిస్తోంది. ఫలితాల ప్రకటన తర్వాత టాటా క్యాపిటల్ షేరు ధర 0.49శాతం పెరిగి రూ. 339 వద్ద ముగిసింది. రిటైల్, కార్పొరేట్, సంస్థాగత కస్టమర్లకు ఫైనాన్స్ అందించే ప్రముఖ NBFCగా టాటా క్యాపిటల్ తన పట్టును మరింత పటిష్టం చేసుకుంటోంది.  టాటా సన్స్  బలమైన మద్దతు ఉన్న టాటా క్యాపిటల్, వరుసగా లాభాలను ఆర్జించడమే కాకుండా.. తొలిసారి డివిడెండ్ ప్రకటించడం ద్వారా ఇన్వెస్టర్లలో కంపెనీపై నమ్మకాన్ని రెట్టింపు చేసింది. టాటా గ్రూప్ షేర్లను లాంగ్ టర్మ్ కోసం హోల్డ్ చేసే వారికి ఇది నిజంగా పండగ లాంటి వార్త అనే చెప్పాలి.

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

