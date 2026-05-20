EV Cars discounts Offers: భారత ఆటో మొబైల్ మార్కెట్లో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు దుమ్మురేపుతున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా డీజీల్, పెట్రోల్ ధరలు భారీగా పెరగడంతో ఈవీలకు గిరాకీ పెరిగింది. దేశవ్యాప్తంగా చాలా మంది ఈవీలను కొనుగోలు చేసేందుకు మొగ్గుచూపిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వినియోగదారులను ఆకట్టుకునేందుకు కంపెనీలు సైతం రకరకాల డిస్కౌంట్ ఆఫర్లను తీసుకువస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో టాటా మోటార్స్ తమ ఈవీలపై భారీ డిస్కౌంట్ ఆఫర్ ను ప్రకటించింది. మే నెలకు సంబంధించి కొన్ని కార్లపై ఏకంగా 3. 80లక్షల వరకు డిస్కౌంట్స్ అందిస్తున్నాయి.
టాటా మోటార్స్ తన ఈవీ కార్ల రేంజ్ పై స్పెషల్ ఆఫర్స్ అందిస్తోంది. ఈ ఆఫర్లలో ఎక్స్చేంజ్ బోనస్, స్క్రాప్ బోనస్, గ్రీన్ బోనస్, లాయల్టీ బోనస్ వంటి బెనిఫిట్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి. మోడల్, మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ ఇయర్ ఆధారంగా ఈ డిస్కౌంట్ ఆఫర్ అనేది మారుతుంది. ఈవీ కొనాలనుకునేవారికి నిజంగా ఇది లక్కీ ఛాన్స్ అనే చెప్పాలి.
నెక్సాన్ ఈవీపై రూ. 1.2లక్షలు డిస్కౌంట్ :
టాటా నెక్సాన్ ఈవీపై రూ. 1.2లక్షల వరకు డిస్కౌంట్ అందిస్తోంది. MY24, MY25మోడల్స్ పై గ్రీన్ బోనస్, ఎక్స్చేంజ్ బోనస్, స్క్రాప్ బోనస్, లాయల్టీ బోనస్ ఇవన్నీ కలిపి డిస్కౌంట్ రూపంలో అందిస్తుంది. ఎంఐ26 మోడల్ పై మాత్రం 50వేల వరకు డిస్కౌంట్ అందుబాటులో ఉంది. ఇది మిడ్ రేంజ్ ఈవీ కొనాలనుకునేవారికి మంచి ఆప్షన్ అవుతుంది.
హారియర్ ఈవీపై రూ. 1.5లక్షల డిస్కౌంట్ :
టాటా ఫ్లాగ్ సిప్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్ యూవీ అయిన హారియర్ ఈవీపై భారీ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. ఎంవై 25, ఎంవై 26 మోడల్స్ పై ఏకంగా రూ. 1.5లక్షల డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది. దీనిలో ఎక్స్చేంజ్ బోనస్, స్క్రాప్ బోనస్, లాయల్టీ బోనస్ వంటి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. ఈవీకి అప్ గ్రేడ్ అయ్యే కస్టమర్లకు మరిన్ని బెనిఫిట్స్ కూడా అందిస్తోంది.
టాటా పంచ్, టియోగో ఈవీ భారీ తగ్గింపు:
టాటా కంపెనీకి చెందిన తక్కవ ధర ఈవీలు అయిన టియాగో, పంచ్ కూడా భారీ డిస్కౌంట్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి. టియాగో ఈవీపై వేరియంట్ 1.5లక్షల నుంచి 2.1 లక్షల వరకు డిస్కౌంట్ అంిస్తోంది. పంచ్ ఈవీపై కూడా 2.1 లక్షల వరకు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
కర్వ్ ఈవీపై 3 లక్షల వరకు డిస్కౌంట్:
ఈ భారీ ఆఫర్లలో కర్వ్ ఈవీ కొన్నవారికి భారీ మొత్తంలో డిస్కౌంట్ అందుబాటులో ఉంది. ఎంవై 24,ఎంవై 25 మోడల్స్ పై ఏకంగా 3.8లక్షల వరకు డిస్కౌంట్ అందిస్తోంది. ఎంవై 26 మోడల్స్ కూడా 2.8లక్షల నుంచి 3.3 లక్షల వరకు తగ్గింపు అందుబాటులో ఉంది. మిడ్ సైట్ ఎస్ యూవీ స్టైల్ ఈవీ కొనేవారికి ఈ డీల్ ప్రస్తుతం బెస్ట్ ఆప్షన్ గా మారింది.
