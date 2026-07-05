/టాటా ఈవీలపై కళ్లుచెదిరే డిస్కౌంట్లు.. ఏకంగా రూ. 3.35లక్షల వరకు భారీ ఆఫర్లు..!!

Tata EV discounts: దేశంలోనే ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ సంస్థ అయిన టాటా మోటార్స్.. తన ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల అమ్మకాలను పెంచేందుకు జూలై నెలలో గణనీయమైన తగ్గింపులను ప్రకటించింది. పెరుగుతున్న EV మార్కెట్లో తన ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగించాలన్న లక్ష్యంతో.. ఎంపిక చేసిన మోడళ్లపై ఏకంగా రూ. 3.35 లక్షల వరకు ప్రయోజనాలను అందిస్తోంది.
ఈ ఆఫర్లలో క్యాష్ డిస్కౌంట్స్.. ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్లు.. స్క్రాపేజ్ బెనిఫిట్స్.. లాయల్టీ ప్రోత్సాహకాలు ఉన్నాయి. ప్రత్యేకంగా.. టాటా కర్వ్ EV పై రూ. 3.35 లక్షల వరకు ప్రయోజనాలను అందిస్తోంది. ఈ పథకం కింద కొన్ని నాన్-ఎక్స్ సిరీస్ వేరియంట్లు ఎక్స్ఛేంజ్ లేదా స్క్రాపేజ్ బోనస్లతో పాటు రూ. 3 లక్షల వరకు క్యాష్ డిస్కౌంట్స్ పొందవచ్చు.
ఇతర మోడళ్లపై ఆఫర్ల వివరాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం:
టాటా హారియర్ EV: ఈ మోడల్పై నేరుగా నగదు తగ్గింపు లేనప్పటికీ.. మీరు ఎక్స్ఛేంజ్/స్క్రాపేజ్, లాయల్టీ బోనస్ల రూపంలో రూ. 2.75 లక్షల వరకు ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు.
టాటా పంచ్ ఈవీ: లాంగ్ రేంజ్ వేరియంట్పై రూ. 1.45 లక్షల నుండి రూ. 2.75 లక్షల వరకు ప్రయోజనాలు. మిడ్ రేంజ్ వేరియంట్పై రూ. 1.25 లక్షల వరకు డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు.
టాటా టియాగో ఈవీ: పాత మోడల్పై రూ. 1.45 లక్షల వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది. MR, LR వేరియంట్లపై రూ. 65,000 నుండి రూ. 1 లక్ష వరకు తగ్గింపు పొందవచ్చు.
టాటా నెక్సాన్ ఈవీ: ఈ మోడల్పై కంపెనీ రూ. 15,000 నగదు తగ్గింపుతో పాటు, మొత్తం రూ. 50,000 వరకు ఇతర ఆఫర్లను అందిస్తోంది.
కాగా గత నెల జూన్ లో కూడా భారీ ఆఫర్లనే ప్రకటించిన టాటా మోటార్స్.. ఈ పోటీ మార్కెట్లో తన అమ్మకాల జోరును మరింత కొనసాగించాలన్న లక్ష్యం పెట్టుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ ఆఫర్లు షోరూమ్, భౌగోళిక ప్రాంతం, స్టాక్ లభ్యతను బట్టి మారే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల, కొనుగోలుదారులు పూర్తి వివరాల కోసం తమ సమీపంలోని అధీకృత డీలర్షిప్ను సంప్రదించడం ఉత్తమం.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి