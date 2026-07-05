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టాటా ఈవీలపై కళ్లుచెదిరే డిస్కౌంట్లు.. ఏకంగా రూ. 3.35లక్షల వరకు భారీ ఆఫర్లు..!!

Tata EV discounts: దేశీయ ఆటోమొబైల్ సంస్థ టాటా మోటార్స్ తన ఈవీ వాహనాలపై భారీ డిస్కౌంట్ ప్రకటించింది. జులై నుంచి ఈ డిస్కౌంట్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. కొన్ని మోడల్స్ పై ఏకంగా రూ. 3.35 లక్షల వరకు డిస్కౌంట్ అందిస్తోంది. తన ఈవీ అమ్మకాలను మరింత పెంచాలన్న ఉద్దేశ్యంతోనే టాటా మోటార్స్ ఈ భారీ డిస్కౌంట్లను ప్రకటించిందని చెప్పాలి.

Written ByBhoomi
Published: Jul 05, 2026, 08:24 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 08:24 AM IST
టాటా ఈవీలపై కళ్లుచెదిరే డిస్కౌంట్లు.. ఏకంగా రూ. 3.35లక్షల వరకు భారీ ఆఫర్లు..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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