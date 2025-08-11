Tata Motors share Price: మ్యాజిక్ ఏమైనా జరిగిందా? భారీ నష్టాల్లో కూడా టాటా మోటార్స్ వెనక పరుగెత్తిన ఇన్వెస్టర్లు..!!

Tata Motors share Price: గత కొద్ది వారాలుగా మందగమనం చూపించిన టాటా మోటార్స్ షేర్లు సోమవారం ఒక్కసారిగా చురుగ్గా మారాయి. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసిక (ఏప్రిల్-జూన్ 2025) ఫలితాలు ఊహించిన దానికంటే బలహీనంగా వచ్చినప్పటికీ, షేర్ ధర 3.24శాతం్ పెరిగి రూ. 653 వద్ద ముగిసింది. ఈ పెరుగుదల కంపెనీకి కొంత ఊరటనిచ్చిందని చెప్పవచ్చు.
బలహీన ఫలితాల కారణంగా జెఫరీస్ టార్గెట్ ధరను రూ. 600 నుంచి రూ. 550కి తగ్గించింది. జేపీ మోర్గాన్ రూ. 740 నుంచి రూ. 680కి తగ్గించినా.. న్యూట్రల్ రేటింగ్ను కొనసాగించింది. నోమురా, సీఎల్ఎస్ఏ మాత్రం కొంత పాజిటివ్గా స్పందించి రూ. 805 టార్గెట్ ఇచ్చాయి. JLR మార్జిన్లు అంచనాలకంటే మెరుగ్గా ఉన్నాయని భావిస్తున్నాయి.జేఎల్ఆర్ విభాగం చైనాలో బలహీన డిమాండ్, పెరుగుతున్న పోటీ, అధిక సుంకాలు వంటి సవాళ్లను ఎదుర్కొంటుంది. అయినప్పటికీ వాణిజ్య వాహనాల విభాగం బలంగా ఉండటం..ఈవీ అమ్మకాలు పెరుగుతూ ఉండటం కంపెనీకి ఆశాజనక సంకేతాలుగా ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు.
అమెరికాలో జేఎల్ఆర్ కు భారీ డిమాండ్ ఉంటుంది. యూకేలో స్థిరంగా ఉన్నప్పటికీ చైనా, యూరప్ దేశాల్లో డిమాండ్ అంతగా ఉండదు. చైనాలోనే 10శాతం లగ్జరీ ట్యాక్స్ ను కంపెనీ భరించాల్సి వచ్చింది.
టాటా మోటార్స్ ఇటీవల కొన్ని కీలక ప్రారంభాలు, వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలు ప్రకటించింది. వాహన విక్రయాలు అభివ్రుద్ధి, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వ్యాప్తి, ఖర్చుల నియంత్రణ విధానాలు మొదలైనవి భవిష్యత్తుపై నమ్మకాన్ని కలిగించాయి. ఇవి సంస్థ భవిష్యత్తులో రాబోయే త్రైమాసికాల్లో లాభదాయకత చూపుతుందన్న ఆశను రేకెత్తించాయి. జూలై నెలలో ప్యాసింజర్ ఈవీ విభాగం అత్యధిక నెలలవారీ అమ్మకాలను నమోదు చేసింది. కంపెనీ వాణిజ్య, ప్రయాణికుల వాహన వ్యాపారాలను వేరే చేసే ప్రక్రియ అక్టోబర్ 1, 2025 నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది.
Also Read: Interest Free Loans: వడ్డీ లేని లోన్.. ఇది కదా సార్ బ్యాంక్ ఆఫర్ అంటే.. డోంట్ మిస్ ది ఛాన్స్..!!
బలహీనమైన ఫలితాలు, సవాళ్ల దృష్ట్యా, చాలా బ్రోకరేజ్ సంస్థలు టాటా మోటార్స్పై తమ అభిప్రాయాన్ని మార్చుకుని టార్గెట్ ధరను తగ్గించాయి. బ్రోకరేజ్ స్టాక్పై అండర్ పెర్ఫార్మ్ రేటింగ్ను కొనసాగించింది. టార్గెట్ ధరను రూ. 600 నుండి రూ. 550కి తగ్గించింది. కంపెనీ అన్ని వ్యాపారాలలో సవాళ్లు పెరుగుతున్నాయని జెఫరీస్ విశ్వసిస్తోంది. జెఎల్ఆర్ చైనాలో గడ్డు పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటోంది. అయితే జేపీ మోర్గాన్ మాత్రం న్యూట్రల్ రేటింగ్ను కొనసాగించినప్పటికీ టార్గెట్ రూ. 740 నుండి రూ. 680కి తగ్గించింది. నోమురా, సిఎల్ఎస్ఏ బ్రోకరేజీ సంస్థలు కొంచెం సానుకూలంగా స్పందించాయి. టార్గెట్ రూ. 805గా ఇచ్చాయి. జేఎల్ఆర్ మార్జిన్లు అంచనాల కంటే కొంచెం మెరుగ్గా ఉన్నాయని, పనితీరు బలంగా ఉందని విశ్వసిస్తున్నాయి.
Also Read: 8th Pay Commission: బ్యాంక్ క్లర్క్ జీతం ఎంత? 8వ వేతన సంఘం తర్వాత ఎంత పెరుగుతుంది.?
మొత్తం మీద టాటా మోటార్స్కు ముఖ్యంగా జేఎల్ఆర్ విభాగంలో భవిష్యత్తు సవాలుతో కూడి ఉండే అవకాశం ఉంది. సుంకాలు, చైనాలో బలహీనమైన డిమాండ్, పెరుగుతున్న పోటీ కొన్ని ప్రధాన ఆందోళనలుగా ఉన్నాయి. అయితే కంపెనీ వాణిజ్య వాహన వ్యాపారం బలంగా ఉందనే చెప్పవచ్చు. పెరుగుతున్న ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల అమ్మకాలు ఆశాకిరణంగా మారాయి. మొత్తం మీద బలహీన ఫలితాలు ఉన్నా మార్కెట్ ఈ ప్రతికూల వార్తలను జీర్ణించుకొని స్టాక్ను పైకి నెట్టిందని చెప్పవచ్చు.
Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook