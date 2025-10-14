Tata Motors: రెండు ముక్కలైన టాటా కంపెనీ.. ఒక్కరోజే 40శాతం తగ్గిన టాటా మోటార్స్ షేర్ ధర.. కారణం ఇదే..!!

Tata Motors Shares Plunge: మంగళవారం భారత స్టాక్ మార్కెట్లు మళ్లీ ఒత్తిడికి లోనయ్యాయి. మొదట లాభాలతో ప్రారంభమైన మార్కెట్, మధ్యాహ్నానికి వచ్చేసరికి మళ్లీ నష్టాల్లోకి జారుకుంది. సెన్సెక్స్ 300 పాయింట్లకు పైగా క్షీణించగా, నిఫ్టీ 100 పాయింట్లకు దగ్గరగా పడిపోయింది. ఈ క్రమంలో పెట్టుబడిదారుల దృష్టిని ఆకర్షించిన అంశం టాటా మోటార్స్ షేరు.. ఆ స్టాక్ ఒక్కరోజులోనే 40 శాతం వరకూ పడిపోయినట్లు కనిపించింది. అయితే ఇది మార్కెట్ క్రాష్ కారణం కాదు .. కంపెనీ వ్యాపార విభజన ఫలితమే అని చెప్పవచ్చు.
టాటా మోటార్స్ షేర్ మంగళవారం ఉదయం రూ. 660 వద్ద ముగిసిన కిందటి సెషన్ తరువాత.. రూ. 400 వద్ద ఓపెన్ అయింది. ఆ తర్వాత ఇంట్రాడేలో రూ. 376 స్థాయిని తాకి, తరువాత కొంత పుంజుకుని రూ. 420 వరకూ చేరింది. ఇది సాంకేతికంగా పెద్ద పతనం లాగా కనిపించినా, వాస్తవానికి ఇన్వెస్టర్లు నష్టపోలేదు. కారణం ఏంటంటే.. కంపెనీ తాజాగా చేసిన రీస్ట్రక్చరింగ్ ప్రక్రియ అని చెప్పాలి. టాటా మోటార్స్ తన వ్యాపారాన్ని రెండు వేర్వేరు విభాగాలుగా విభజించింది. ప్యాసింజర్ వెహికిల్స్ (PV) కమర్షియల్ వెహికిల్స్ (CV). ఈ విభజన అక్టోబర్ 1 నుంచే అమల్లోకి వచ్చినప్పటికీ, రికార్డ్ డేట్ అక్టోబర్ 14గా నిర్ణయించింది. అందుకే ఇవాళ షేర్ ధరలో ఈ మార్పులు కనిపించాయి.
ఇప్పటివరకు టాటా మోటార్స్ షేర్లు కలిగి ఉన్న ఇన్వెస్టర్లకు, కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన టాటా మోటార్స్ కమర్షియల్ వెహికిల్స్ లిమిటెడ్ (TMLCV) షేర్లు అదనంగా లభిస్తాయి. ఇవి వచ్చే నెల స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్టయ్యే అవకాశముంది. అదే సమయంలో ప్రస్తుత టాటా మోటార్స్ కంపెనీ పేరు టాటా మోటార్స్ ప్యాసింజర్ వెహికిల్స్ లిమిటెడ్గా మారనుంది. ఇందులో జాగ్వార్ ల్యాండ్ రోవర్ (JLR) ఎలక్ట్రిక్ వెహికిల్స్ (EV) విభాగాలు కూడా కొనసాగుతాయి.
ఈ పతనాన్ని పెట్టుబడిదారులు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది కేవలం సాంకేతిక మార్పు మాత్రమే అని చెప్పాలి. దీర్ఘకాలంలో టాటా గ్రూప్ వ్యూహాత్మక పునర్వ్యవస్థీకరణ వల్ల ఇన్వెస్టర్లకు లాభమే కలిగే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.
