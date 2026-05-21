/Tata Nexon: కార్ల మార్కెట్లో Tata Nexon దండయాత్ర.. ప్రతినెలా 16 వేల మంది ఎందుకు ఎగబడి కొంటున్నారంటే..?

Tata Nexon sales April 2026: భారత ఆటోమొబైల్ రంగంలో నమ్మకానికి అమ్మవంటిది టాటా మోటార్స్. సామాన్య మధ్యతరగతి ప్రజల కలల కారుగా మారిన టాటా నెక్సాన్ అమ్మకాల్లో సరికొత్త రికార్డులతో దూసుకుపోతోంది. దేశంలో ఎస్ యూవీల హవా నడుస్తున్న ఈ తరుణంలో ప్రత్యర్థులకు ఏమాత్రం ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా ఈ కారు మార్కెట్లో తన ఆధిపత్యాన్ని చెలాయిస్తోంది.
భారతీయుల మనస్సును గెలుచుకున్న ఈ కారు.. అమ్మకాల్లోనూ సరికొత్త మైలురాయి దాటిందని చెప్పవచ్చవు. తాజాగా విడుదలైన గణాంకాల ప్రకారం.. ఏఫ్రిల్ 2026 నెలలో ఏకంగా 18,126 యూనిట్ల అమ్మకాలతో ఈ ఎస్ యూవీ అద్భుత ప్రదర్శన చేసిందని చెప్పాలి. అంటే సాధారణంగా నెలకు సగటున 16వేల యూనిట్లకు పైగా అమ్ముడుపోయే నెక్సాన్.. ఈ జోరును మరింత పెంచింది. 2021లో 1,08,577 యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి. 2022లో 1,68,278 యూనిట్లు, 2023లో 1,70,312 యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి.
2024లో 1,61,611 యూనిట్లు అమ్ముడవగా, 2025లో ఈ ఎస్యూవీ 200,561 యూనిట్ల అమ్మకాలతో కొత్త రికార్డు సృష్టించింది. గతేడాది ఇదే ఏప్రిల్లో 15,457 యూనిట్లు అమ్ముడుపోయాయి. ఈ ఏడాది ఏకంగా 17.27 శాతం వ్రుద్ధితో 2,669కార్లు అదనంగా అమ్ముడుపోవడం విశేషమని చెప్పాలి. ఈ కార్లలో డీజీల్, పెట్రోల్, సీఎన్జీ మోడళ్లతోపాటు ఈవీ వెర్షన్ల అమ్మకాలు కూడా ఉన్నాయి. టాటా మోటార్స్కు నెక్సాన్ ఒక గేమ్-ఛేంజర్గా నిరూపించింది. సెప్టెంబర్ 2017లో దీనిని ప్రారంభించినప్పుడు, మొదటి కొన్ని నెలల్లో కేవలం 14,000 యూనిట్లు మాత్రమే అమ్ముడయ్యాయి. కానీ క్రమంగా, విశ్వాసం పెరిగింది ఈ ఎస్యూవీ భారత మార్కెట్లో అత్యధికంగా అమ్ముడయ్యే కార్లలో ఒకటిగా నిలిచింది.
భారత మార్కెట్లో టాటా నెక్సాన్ ధర సుమారుగా రూ. 7.37 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుండి ప్రారంభమై రూ. 14.22 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉంటుంది, కాగా నెక్సాన్ EV ధర రూ. 12.49 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుండి ప్రారంభమవుతుంది. ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, ఇందులో 10.25-అంగుళాల ఫ్లోటింగ్ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, 10.25-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ ఉన్నాయి. వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో , ఆపిల్ కార్ప్లే సపోర్ట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ కారులో పనోరమిక్ సన్రూఫ్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, వైర్లెస్ ఛార్జర్ , ప్రీమియం సౌండ్ సిస్టమ్ వంటి అనేక అద్భుతమైన ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
టాటా నెక్సాన్ భారతదేశంలోని అత్యంత సురక్షితమైన SUVలలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఈ కారు BNCAP, GNCAP క్రాష్ టెస్టులు రెండింటిలోనూ 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ను పొందింది.ఈ కారులో ప్రామాణికంగా ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్లు, 360-డిగ్రీ కెమెరా, బ్లైండ్-వ్యూ మానిటర్, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ ప్రోగ్రామ్, హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ వంటి ఇతర అధునాతన ఫీచర్లు ఉన్నాయి. టాప్ వేరియంట్లలో ADAS టెక్నాలజీ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
టాటా నెక్సాన్ పెట్రోల్, డీజిల్, CNG అనే మూడు ఫ్యూయల్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. ఇది 1.2-లీటర్ టర్బోచార్జ్డ్ పెట్రోల్ ఇంజన్, 1.5-లీటర్ టర్బోచార్జ్డ్ డీజిల్ ఇంజన్తో వస్తుంది. ఈ కారు మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ రెండు ఆప్షన్లతో అందుబాటులో ఉంది. పెట్రోల్ వేరియంట్ మైలేజీ లీటరుకు 17.44 కిలోమీటర్లుగా అంచనా వేయగా, డీజిల్ వేరియంట్ లీటరుకు 24.08 కిలోమీటర్ల మైలేజీని అందిస్తుంది. టాటా నెక్సాన్ అమ్మకాలు క్రమంగా పెరగడం, భారతీయ వినియోగదారులు కేవలం స్టైల్కే కాకుండా భద్రతా ఫీచర్లు, విశ్వసనీయతకు కూడా ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారని స్పష్టం చేస్తుంది.
