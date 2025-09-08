Tata Nexon: అదిరే కార్.. టాటా సూపర్బ్‌ నెక్సాస్‌.. డౌన్‌ పేమెంట్‌ ఎంత కట్టాలి? EMI ఎంత పడుతుంది?

Tata Nexon: భారత మార్కెట్లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన కాంపాక్ట్ SUVలలో టాటా మోటార్స్ కు చెందిన టాటా నెక్సాన్ ఒకటి. సబ్-ఫోర్ మీటర్ SUV విభాగంలోకి వచ్చే ఈ కారు, స్టైలిష్ డిజైన్, సేఫ్టీ ఫీచర్లు, అఫోర్డబుల్ ధరల కారణంగా కస్టమర్లను ఆకట్టుకుంటోంది. ప్రస్తుతం నెక్సాన్ కొనుగోలు చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్న వారికి బ్యాంక్ ఫైనాన్స్ ద్వారా ఈఎంఐ వివరాలు ఎలా ఉంటాయో తెలుసుకుందాం.
టాటా నెక్సాన్ ధర వివరాలు:
నెక్సాన్ బేస్ వేరియంట్ స్మార్ట్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర సుమారు రూ. 8 లక్షలుగా ఉంది. ఢిల్లీలో ఈ వాహనాన్ని కొనుగోలు చేస్తే ఆర్టీవో చార్జీలు దాదాపు రూ. 63,000, బీమా ఖర్చు సుమారు రూ. 36,000 అవుతుంది. వీటిని కలిపి కారు ఆన్-రోడ్ ధర రూ. 9 లక్షల వరకు చేరుతుంది.
2 లక్షల డౌన్ పేమెంట్ తర్వాత ఈఎంఐ:
మీరు రూ. 2 లక్షల డౌన్ పేమెంట్ చేస్తే, మిగిలిన రూ. 7 లక్షలు బ్యాంక్ లోన్ తీసుకోవాలి. బ్యాంకులు సాధారణంగా ఎక్స్-షోరూమ్ ధరకే లోన్ ఇస్తాయి. 9శాతం వడ్డీ రేటుతో 7 సంవత్సరాల టెన్యూర్లో ఈ లోన్ తీసుకున్నట్లయితే.. మీ నెలవారీ ఈఎంఐ రూ. 11,264గా వస్తుంది.
మొత్తం ఖర్చు ఎంత?
రూ. 7 లక్షల లోన్ పై 7 సంవత్సరాల పాటు ఈఎంఐ చెల్లిస్తే, మీరు మొత్తం రూ. 2.64 లక్షల వడ్డీ చెల్లించాలి. అంటే ఎక్స్-షోరూమ్ ధర, ఆన్-రోడ్ ఖర్చులు, వడ్డీ కలిపి కారు మొత్తం ఖర్చు సుమారు రూ. 11.46 లక్షలు అవుతుంది.
టాటా నెక్సాన్ కు పోటీ:
టాటా నెక్సాన్ కాంపాక్ట్ SUV సెగ్మెంట్లో బలమైన పోటీని ఎదుర్కొంటోంది. మార్కెట్లో ఇది మారుతి బ్రీజా, హ్యుందాయ్ వెన్యూ, కియా సోనెట్, స్కోడా కైలాక్, కియా సైరాస్ వంటి ప్రముఖ SUVలతో పోటీపడుతోంది. అయితే స్ట్రాంగ్ బిల్డ్ క్వాలిటీ, గ్లోబల్ NCAP 5 స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ కారణంగా టాటా నెక్సాన్ ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది.
మోడరేట్ బడ్జెట్లో స్టైలిష్ SUV కావాలనుకునే వారు, ముఖ్యంగా ఈఎంఐలో కారు కొనుగోలు చేయాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి నెక్సాన్ మంచి ఆప్షన్గా నిలుస్తుందని చెప్పవచ్చు. తక్కువ డౌన్ పేమెంట్తో కూడా ఈఎంఐలు సులభంగా మేనేజ్ చేయవచ్చు.
