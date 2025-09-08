English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tata Nexon: అదిరే కార్.. టాటా సూపర్బ్‌ నెక్సాస్‌.. డౌన్‌ పేమెంట్‌ ఎంత కట్టాలి? EMI ఎంత పడుతుంది?

Tata Nexon:  భారత మార్కెట్లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన కాంపాక్ట్ SUVలలో టాటా మోటార్స్ కు చెందిన టాటా నెక్సాన్ ఒకటి. సబ్-ఫోర్ మీటర్ SUV విభాగంలోకి వచ్చే ఈ కారు, స్టైలిష్ డిజైన్, సేఫ్టీ ఫీచర్లు, అఫోర్డబుల్ ధరల కారణంగా కస్టమర్లను ఆకట్టుకుంటోంది. ప్రస్తుతం నెక్సాన్ కొనుగోలు చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్న వారికి బ్యాంక్ ఫైనాన్స్ ద్వారా ఈఎంఐ వివరాలు ఎలా ఉంటాయో  తెలుసుకుందాం. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 8, 2025, 10:47 PM IST

Trending Photos

Canara Bank Recruitment 2025: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. డిగ్రీ అర్హతతో కెనరా బ్యాంక్‌లో ట్రెయినీ జాబ్స్.. వెంటనే అప్లై చేసేయండి..!
5
Canara Bank Jobs 2025
Canara Bank Recruitment 2025: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. డిగ్రీ అర్హతతో కెనరా బ్యాంక్‌లో ట్రెయినీ జాబ్స్.. వెంటనే అప్లై చేసేయండి..!
Gold Rate: బంగారం కొనే ప్లాన్‎లో ఉన్నారా? తొందర పడకండి.. త్వరలోనే భారీగా ధరలు తగ్గే అవకాశం.. ఈ ఛాన్స్ అసలు మిస్ చేసుకోవద్దు..!!
6
Gold Price Forecast
Gold Rate: బంగారం కొనే ప్లాన్‎లో ఉన్నారా? తొందర పడకండి.. త్వరలోనే భారీగా ధరలు తగ్గే అవకాశం.. ఈ ఛాన్స్ అసలు మిస్ చేసుకోవద్దు..!!
DA Hike: దసరా ధమాకా..1.2కోట్ల మందికి గుడ్ న్యూస్ చెప్పనున్న మోదీ సర్కార్.. ఒక్కో ఉద్యోగికి భారీగా పెరగనున్న జీతం..!!
7
DA Hike 2025
DA Hike: దసరా ధమాకా..1.2కోట్ల మందికి గుడ్ న్యూస్ చెప్పనున్న మోదీ సర్కార్.. ఒక్కో ఉద్యోగికి భారీగా పెరగనున్న జీతం..!!
Dussehra Holidays 2025: విద్యార్థులకు పండుగలాంటి వార్త.. దసరా సెలవులు, ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం..!
5
Dussehra holidays 2025
Dussehra Holidays 2025: విద్యార్థులకు పండుగలాంటి వార్త.. దసరా సెలవులు, ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం..!
Tata Nexon: అదిరే కార్.. టాటా సూపర్బ్‌ నెక్సాస్‌.. డౌన్‌ పేమెంట్‌ ఎంత కట్టాలి? EMI ఎంత పడుతుంది?

Tata Nexon:  భారత మార్కెట్లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన కాంపాక్ట్ SUVలలో టాటా మోటార్స్ కు చెందిన టాటా నెక్సాన్ ఒకటి. సబ్-ఫోర్ మీటర్ SUV విభాగంలోకి వచ్చే ఈ కారు, స్టైలిష్ డిజైన్, సేఫ్టీ ఫీచర్లు, అఫోర్డబుల్ ధరల కారణంగా కస్టమర్లను ఆకట్టుకుంటోంది. ప్రస్తుతం నెక్సాన్ కొనుగోలు చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్న వారికి బ్యాంక్ ఫైనాన్స్ ద్వారా ఈఎంఐ వివరాలు ఎలా ఉంటాయో  తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

టాటా నెక్సాన్ ధర వివరాలు:
నెక్సాన్ బేస్ వేరియంట్ స్మార్ట్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర సుమారు రూ. 8 లక్షలుగా ఉంది. ఢిల్లీలో ఈ వాహనాన్ని కొనుగోలు చేస్తే ఆర్టీవో చార్జీలు దాదాపు రూ. 63,000, బీమా ఖర్చు సుమారు రూ. 36,000 అవుతుంది. వీటిని కలిపి కారు ఆన్-రోడ్ ధర రూ. 9 లక్షల వరకు చేరుతుంది.

2 లక్షల డౌన్ పేమెంట్ తర్వాత ఈఎంఐ: 
మీరు రూ. 2 లక్షల డౌన్ పేమెంట్ చేస్తే, మిగిలిన రూ. 7 లక్షలు బ్యాంక్ లోన్  తీసుకోవాలి. బ్యాంకులు సాధారణంగా ఎక్స్-షోరూమ్ ధరకే లోన్ ఇస్తాయి. 9శాతం వడ్డీ రేటుతో 7 సంవత్సరాల టెన్యూర్లో ఈ లోన్ తీసుకున్నట్లయితే.. మీ నెలవారీ ఈఎంఐ రూ. 11,264గా వస్తుంది.

Also Read: MD Dhoni Rolls Royce Car: రాంచీ వీధుల్లో ధోని రోల్స్ రాయిస్ ర్యాంపేజ్.. మహేంద్రుడి గ్యారేజీలో ఉన్న లగ్జరీ కార్ల ధర ఎంతో తెలుసా.?  

మొత్తం ఖర్చు ఎంత?

రూ. 7 లక్షల లోన్ పై  7 సంవత్సరాల పాటు ఈఎంఐ చెల్లిస్తే, మీరు మొత్తం రూ. 2.64 లక్షల వడ్డీ చెల్లించాలి. అంటే ఎక్స్-షోరూమ్ ధర, ఆన్-రోడ్ ఖర్చులు, వడ్డీ కలిపి కారు మొత్తం ఖర్చు సుమారు రూ. 11.46 లక్షలు అవుతుంది.

టాటా నెక్సాన్ కు పోటీ: 

టాటా నెక్సాన్ కాంపాక్ట్ SUV సెగ్మెంట్‌లో బలమైన పోటీని ఎదుర్కొంటోంది. మార్కెట్లో ఇది మారుతి బ్రీజా, హ్యుందాయ్ వెన్యూ, కియా సోనెట్, స్కోడా కైలాక్, కియా సైరాస్ వంటి ప్రముఖ SUVలతో పోటీపడుతోంది. అయితే స్ట్రాంగ్ బిల్డ్ క్వాలిటీ, గ్లోబల్ NCAP 5 స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ కారణంగా టాటా నెక్సాన్ ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది.

Also Read: Good News For Govt Teachers: దీపావళికి ముందు టీచర్లకు గుడ్‌ న్యూస్‌.. పైసా జీతం కూడా కట్ అవ్వదు.. నగదు రహిత వైద్య సౌకర్యానికి సర్కార్ ఓకే..!!  

మోడరేట్ బడ్జెట్‌లో స్టైలిష్ SUV కావాలనుకునే వారు, ముఖ్యంగా ఈఎంఐలో కారు కొనుగోలు చేయాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి నెక్సాన్ మంచి ఆప్షన్‌గా నిలుస్తుందని చెప్పవచ్చు. తక్కువ డౌన్ పేమెంట్‌తో కూడా ఈఎంఐలు సులభంగా మేనేజ్ చేయవచ్చు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

Tata Nexontata motorsCar LoanEMI PlanSUV cars

Trending News