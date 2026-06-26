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Tata Nexon vs Maruti Dzire vs Skoda: కేవలం 6 లక్షలు.. 5 స్టార్ రేటింగ్.. ఈ మూడింటిలో ఫ్యామిలీ బెస్ట్ కారు ఏది..!!

Tata Nexon vs Maruti Dzire vs Skoda: మీరు కొత్త కారు కొనే ప్లాన్లో ఉన్నారా? తక్కువ బడ్జెట్లో సురక్షితమైన కార్ కోసం సెర్చ్ చేస్తున్నారు? 5 స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ తో ఉన్న 5 కార్ల  గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  మీరు కేవలం 6 లక్షల రూపాయల నుంచి 5 స్టార్ రేటింగ్ తో ఉన్న బెస్ట్ ఫ్యామిలీ బడ్జెట్ కార్ల గురించి వెతుకుతున్నట్లయితే ఈ కార్లపై ఓ లుక్కేయండి.

Written ByBhoomi
Published: Jun 26, 2026, 08:15 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:15 PM IST
Tata Nexon vs Maruti Dzire vs Skoda: కేవలం 6 లక్షలు.. 5 స్టార్ రేటింగ్.. ఈ మూడింటిలో ఫ్యామిలీ బెస్ట్ కారు ఏది..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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