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Tata Sierra EV కొనాలంటే జీతం ఎంతుండాలి..డౌన్ పేమెంట్ ఎంత కట్టాలి.. EMI ఎంత అవుతుంది..?

Tata Sierra EV on EMI: మీరు టాటా సియోరా ఈవీని ఈఎంఐలో కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నట్లయితే.. మీ జీతం ఎంత ఉండాలి. డౌన్ పేమెంట్ ఎంత చెల్లించాలి.. నెలవారీ ఈఎంఐ ఎంత కట్ అవుతుంది.. బ్యాంకు కారు లోన్ ఎంత ఇస్తుంది.. వడ్డీ ఎంత చెల్లించాల్సి వస్తుంది.. ఇలాంటి పూర్తి వివరాలు మీకోసం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 08, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 11:09 AM IST
Tata Sierra EV కొనాలంటే జీతం ఎంతుండాలి..డౌన్ పేమెంట్ ఎంత కట్టాలి.. EMI ఎంత అవుతుంది..?
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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Tata Sierra EV కొనాలంటే జీతం ఎంతుండాలి..డౌన్ పేమెంట్ ఎంత కట్టాలి.. EMI ఎంత అవుతుంది..?
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