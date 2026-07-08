/Tata Sierra EV కొనాలంటే జీతం ఎంతుండాలి..డౌన్ పేమెంట్ ఎంత కట్టాలి.. EMI ఎంత అవుతుంది..?

Tata Sierra EV on EMI: మీరు ఎక్కువ డ్రైవింగ్ రేంజ్.. ఆధునిక ఫీచర్లు.. పటిష్టమైన భద్రతను అందించే ఎలక్ట్రిక్ కారు కోసం చూస్తున్నట్లయితే.. కొత్త టాటా సియారా EV బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పాలి. గత కొన్నేళ్లుగా ప్రజాదరణ పొందిన సియారా.. ఇప్పుడు పూర్తిగా ఎలక్ట్రిక్ రూపంలో తిరిగి వచ్చింది. కంపెనీ కొత్త టెక్నాలజీని.. ఎక్కువ బ్యాటరీ రేంజ్ను.. అనేక లేటెస్ట్ ఫీచర్లను జోడించింది. మీరు ఈ EVని కొనుగోలు చేయాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే.. పూర్తి చెల్లింపు చేయడానికి బదులుగా మీరు నెలకు ఎంత EMI చెల్లించగలరు? మీకు ఎంత డౌన్ పేమెంట్ ఎంత కట్టాలో తెలుసుకుందాం.
టాటా సియారా EV ప్రారంభ ధర రూ. 18.79 లక్షలు. కాగా టాప్ వేరియంట్ ధర సుమారుగా రూ. 25.99 లక్షలు ఉంది. రాష్ట్ర పన్నులు, ఇన్సూరెన్స్, ఇతర ఛార్జీలను బట్టి ఆన్-రోడ్ ధర పెరుగుతుంది. ఒకవేళ కస్టమర్ ఈ SUVని బ్యాంక్ లోన్తో కొనుగోలు చేస్తే.. వారు డౌన్ పేమెంట్ తర్వాత నెలవారీ EMI చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. EMI మొత్తం డౌన్ పేమెంట్, లోన్ కాలపరిమితిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజులు రోడ్ టాక్స్ మినహాయింపు ఉంటుంది.
30 లక్షలు లేదా అంతకంటే తక్కువ ధర కలిగిన వాహనాలకు పూర్తి ఆర్టీవో ఫీజు మినహాయింపు లభిస్తుంది. మీరు ఈ కారును హైదరాబాద్లో రూ. 19,91,777 ఆన్-రోడ్ ధరకు కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారును కొనుగోలు చేయడానికి మీరు రూ. 5 లక్షల డౌన్ పేమెంట్ చేస్తే, మిగిలిన మొత్తానికి మీరు కార్ లోన్ తీసుకోవలసి ఉంటుంది. మీకు మంచి నెలసరి జీతం.. మంచి క్రెడిట్ స్కోర్ ఉంటే, మీరు ఈ లోన్ను 10శాతం వడ్డీ రేటుతో సులభంగా పొందవచ్చు. మీరు ఈ లోన్ను 5 సంవత్సరాల కాలపరిమితికి తీసుకుంటే, 10శాతం వడ్డీ రేటుతో మొత్తం EMI రూ. 31,695 అవుతుంది. మీ జీతం రూ. 70,000 అయితే.. మీరు ఈ కారును కొనుగోలు చేయవచ్చు.
కొత్త సియారా EV రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్ ఎంపికలతో వస్తుంది. 63 kWh, 5 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్. పెద్ద బ్యాటరీ ప్యాక్ పూర్తి ఛార్జ్పై 665 కి.మీ.ల వరకు డ్రైవింగ్ రేంజ్ను అందిస్తుందని.. అయితే చిన్న బ్యాటరీ ప్యాక్ 560 కి.మీ.లకు పైగా రేంజ్ను కలిగి ఉంటుందని కంపెనీ పేర్కొంది. అంతేకాకుండా, ఈ SUV DC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. దీనివల్ల బ్యాటరీని తక్కువ సమయంలో పూర్తిగా ఛార్జ్ చేయవచ్చు. ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించే వినియోగదారులకు ఇది ఒక ప్రధాన ప్రయోజనంగా ఉంటుంది.
ఫీచర్ల పరంగా, టాటా సియారా EV చాలా ప్రీమియంగా ఉండేలా డిజైన్ చేసింది కంపెనీ. ఇందులో డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, పెద్ద టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, ముందు ప్రయాణీకుడి కోసం ప్రత్యేక డిస్ప్లేతో కూడిన ట్రిపుల్-స్క్రీన్ సెటప్ ఉన్నాయి. ఇది పనోరమిక్ సన్రూఫ్, వెంటిలేటెడ్, పవర్డ్ సీట్లు, ప్రీమియం సౌండ్ సిస్టమ్, వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, ఆపిల్ కార్ప్లే వంటి ఫీచర్లను అందిస్తుంది.
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