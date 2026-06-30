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టాటా సియెర్రా ఈవీ లాంచ్.. సరికొత్త లుక్‌తో ఎంట్రీ.. 15 నిమిషాల్లో ఫుల్ ఛార్జింగ్.. 665కి.మీ రేంజ్.. ధర ఎంతంటే..?

Tata Sierra EV:   టాటా సియోర్రా ఈవీ ఎంతో కాలంగా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న మోడల్. ఇప్పుడు కంపెనీ ఈ ఈవీని అధికారికంగా భారత్ మార్కెట్లో లాంచ్ చేసింది. ఈ శక్తివంతమైన ఎస్ యూవీ అనేక విభిన్న వేరియంట్లు, బ్యాటరీ ప్యాక్ లతో అందుబాటులో ఉంది. ఈ లెజెండరీ ఎస్ యూవీ ఎలక్ట్రిక్ అవతార్ గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 30, 2026, 09:51 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:51 PM IST
టాటా సియెర్రా ఈవీ లాంచ్.. సరికొత్త లుక్‌తో ఎంట్రీ.. 15 నిమిషాల్లో ఫుల్ ఛార్జింగ్.. 665కి.మీ రేంజ్.. ధర ఎంతంటే..?
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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టాటా సియెర్రా ఈవీ లాంచ్.. సరికొత్త లుక్‌తో ఎంట్రీ.. 15 నిమిషాల్లో ఫుల్ ఛార్జింగ్.. 665కి.మీ రేంజ్.. ధర ఎంతంటే..?
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