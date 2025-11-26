English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tata Sierra Launch: సరికొత్త టాటా సియెర్రా లక్సరీ కారు..కేవలం రూ.11.49 ధరకే SUV కారు..ఫీచర్స్ ఏంటంటే?

Tata Sierra Launch: సరికొత్త టాటా సియెర్రా లక్సరీ కారు..కేవలం రూ.11.49 ధరకే SUV కారు..ఫీచర్స్ ఏంటంటే?

Tata Sierra Launch Price: ప్రఖ్యాత టాటా మోటార్స్ సంస్థ మంగళవారం (నవంబరు 25) తన ఫ్లాగ్‌షిప్ SUV టాటా సియెర్రాను మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. టాటా సియెర్రా SUV వేరియంట్‌ని మార్కెట్లోకి రూ. 11.49 లక్షల ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరకు విక్రయానికి ఉంచింది. ఈ కారు మూడు ఇంజిన్లతో మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి వచ్చింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 26, 2025, 06:57 AM IST

Tata Sierra Launch Price: ప్రఖ్యాత టాటా మోటార్స్ సంస్థ మంగళవారం (నవంబరు 25) తన ఫ్లాగ్‌షిప్ SUV టాటా సియెర్రాను మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. టాటా సియెర్రా SUV వేరియంట్‌ని మార్కెట్లోకి రూ. 11.49 లక్షల ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరకు విక్రయానికి ఉంచింది. ఈ కారు మూడు ఇంజిన్లతో మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి వచ్చింది. 1.5-లీటర్ టర్బోచార్జ్డ్ డైరెక్ట్-ఇంజెక్షన్ పెట్రోల్, 1.5-లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్, 1.5-లీటర్ డీజిల్ వంటి ఇంజిన్ మోడల్స్‌ విడుదల అయ్యాయి. ఈ కారులో సెక్యూరిటీ ఫీఛర్స్‌కు సంబంధించి కంపెనీ ప్రత్యేక చొరవ తీసుకుంది. టాటా సియెర్రాలో భారత్‌లో మునుపెన్నడూ లేని విధంగా అతి చిన్న LED హెడ్‌ల్యాంప్‌ను ఫిక్స్ చేశారు. ఇది 17 mm బై-LED మాడ్యూల్‌ను ఉపయోగించారు.

తాజాగా విడుదలైన టాటా సియెర్రా.. ప్యూర్, ప్యూర్+,  స్మార్ట్+, అక్యంప్లిష్డ్, అక్యంప్లిష్డ్+, అడ్వెంచర్, అడ్వెంచర్+ వంటి అనేక వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. కారు లవర్స్ వారికి నచ్చిన స్పెషల్ ఫీచర్స్ కలిగిన వేరియంట్‌ను ఇంటికి తెచ్చుకోవచ్చు.

Also Read: Schools Holiday: విద్యార్థులకు ఎగిరి గంతేసే వార్త! 3 రోజుల నాన్‌స్టాప్ సెలవులు..పండగ చేసుకోండి!

ఇంజిన్ పనితీరు: టాటా సియెర్రా SUV కారు కోసం మూడు శక్తివంతమైన ఇంజిన్ ఎంపికలను ప్రవేశపెట్టారు. ఇవి విభిన్న ట్రాన్స్మిషన్లకు అనుగుణంగా ఉన్నాయి.

1.5-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్: ఈ ఇంజిన్ 6-స్పీడ్ మాన్యువల్, 6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్ వేరియంట్లలో వస్తుంది. 
> పవర్: 160 PS
> టార్క్: 255 NM

1.5-లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజన్ : ఈ యూనిట్ 6-స్పీడ్ మాన్యువల్, 7-స్పీడ్ DCA ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. 
> పవర్: 106 PS 
> టార్క్: 145 NM

1.5-లీటర్ టర్బో-డీజిల్ ఇంజిన్: డీజిల్ ఇంజిన్ కారులో 6-స్పీడ్ మాన్యువల్, 6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ రెండూ ఉన్నాయి.
> పవర్: 118 PS
> మాన్యువల్: 260 NM
> ఆటోమేటిక్: 280 NM

స్పెషల్ ఫీచర్స్: ఈ SUV టాటా కంపెనీకి చెందిన కొత్త కర్వ్ నుండి ఎంచుకున్న నాలుగు-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్‌ను పొందుతుంది. ఇది ప్రకాశవంతమైన లోగో, టచ్ నియంత్రణలను కలిగి ఉంటుంది. ఫీచర్ జాబితా చాలా ప్రీమియంగా ఉంది. అనేక సెగ్మెంట్-ఫస్ట్ టెక్నాలజీలతో.

మరిన్ని ముఖ్య లక్షణాలు

> స్నాప్‌డ్రాగన్ చిప్, 5G సపోర్ట్‌తో iRA కనెక్టెడ్ టెక్
> OTA అప్‌డేట్ సౌకర్యం
> 12.3-అంగుళాల ప్యాసింజర్ డిస్‌ప్లే
> 10.5-అంగుళాల సెంటర్ టచ్‌స్క్రీన్
> డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్
> సౌండ్ బార్, డాల్బీ అట్మాస్, 18 సౌండ్ మోడ్‌లతో కూడిన 12-స్పీకర్ JBL సౌండ్ సిస్టమ్
> ఆర్కేడ్ యాప్ సపోర్ట్
> హైపర్ హెడ్-అప్ డిస్‌ప్లే
> డ్యూయల్-జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్
> పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్
> మూడ్ లైటింగ్ 
> వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్
> బ్యాక్ సన్‌షేడ్‌లు
> 360-డిగ్రీ కెమెరా

ఈ ఫీచర్ ప్యాకేజీలన్నీ SUVని సాంకేతికత, సౌకర్యం పరంగా మరింత ప్రీమియంగా చేస్తాయి. సరికొత్త టాటా సియెర్రాను వివిధ రంగుల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. మున్నార్ మిస్ట్, అండమాన్ అడ్వెంచర్, బెంగాల్ రఫ్, కూర్గ్ క్లౌడ్స్, ప్యూర్ గ్రే, ప్రిస్టైన్ వైట్ వంటి కలర్స్‌లో విడుదల అయ్యాయి. ఈ SUV కోసం బుకింగ్‌లు వచ్చే నెల అంటే డిసెంబర్ 16 నుండి ప్రారంభమవుతాయి. ఈ కారు డెలివరీలు జనవరి 15, 2026 నుండి ప్రారంభమవుతాయని కంపెనీ పేర్కొంది. 

ALso Read: IPL 2026: ఐపీఎల్‌కు గుడ్‌బై చెప్పనున్న ఎంఎస్ ధోనీ, రోహిత్ శర్మ..మరో ఇద్దరు ఆటగాళ్లు రిటైర్మెంట్‌కు రెడీ!

 

