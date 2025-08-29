Tata Group Stock: ఒకే ఒక్క ప్రకటన.. 3 శాతానికిపైగా పెరిగిన టాటా గ్రూప్ స్టాక్..థ్యాంక్స్ మోదీజీ..!!

Tata Group Stock: శుక్రవారం మార్కెట్ ముగిసే సమయానికి ట్రెంట్ లిమిటెడ్ షేర్లు లాభాల్లో దూసుకుపోయాయి. రెడీమెడ్ దుస్తువులపై కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకురాబోతున్న పన్ను విధానంలో మార్పులే టాటా షేర్లు పెరగడానికి కారణమని తెలుస్తోంది. టాటా గ్రూపులోని ఈ కంపెనీ షేర్ గతంలో నష్టాలను చవిచూసింది. కానీ ఇప్పుడు కేంద్రం ప్రకటనతో లాభాల బాటలో పయనిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ కంపెనీ వెస్ట్ సైడ్, జూడియో ఉట్సా వంటి ఫ్యాషన్ అవుట్ లెట్స్ తో స్టార్ బజార్, జారా వంటి రిటైల్ చైన్స్ ను నిర్వహిస్తుంది.
లార్జ్ క్యాప్ కేటగిరికి చెందిన రిటైల్ సెక్టార్ కు చెందిన స్టాక్ అయిన ట్రెంట్ షేర్లు శుక్రవారం ప్రారంభ ట్రేడింగ్ సెషన్ లో ఏకంగా 3శాతానికి పైగా లాభాన్ని నమోదు చేసింది. రెడీమేడ్ దుస్తువులపై పన్ను పరిమితిని పెంచాలని కేంద్రం ప్రతిపాదించిందని దీనిలో భాగంగా రెడీమేడ్ దుస్తువులపై 5శాతం గూడ్స్ అండ్ సర్వీ్ ట్యాక్స్ విధించే ఛాన్స్ ఉందని ప్రముఖ మీడియా రిపోర్ట్స్ బయటకు రావడంతో శుక్రవారం ఈ కంపెనీ షేర్ ధరలో భారీ ర్యాలీ కనిపించింది.
మరోవైపు ఈ కంపెనీ షేరు గతేడాది కాలంలో 26శాతం నష్టాన్ని తమ వాటాదారులకు అందించింది. ట్రెంట్ లిమిటెడ్ అనేది ప్రముఖ వ్యాపార సంస్థ అయిన టాటా గ్రూప్ నకు చెందిన ఫ్లాగ్ షిప్ కంపెనీ ఇది. ప్రస్తుత ట్రేడింగ్ సెషన్ లో ట్రెంట్ లిమిటెడ్ షేరు ధర 1.81 శాతం లాభపడి రూ. 5330. 50 దగ్గర ట్రేడ్ అవుతోంది. గతవారం రోజుల్లో ఈ షేరు సమారు 2శాతం నష్టాన్ని, అలాగే గత నెల రోజుల్లో ఈ షేరు సుమారు 7శాతం లాభాన్ని గత 6 నెలల్లో ఈ షేరు సుమారు 10శాతం లాభాన్ని నమోదు చేసింది.
Also Read: Gold Rate Today: బంగారం ధరలు మరింత పైపైకి.. మున్ముందు తగ్గుతుందా?.. ట్రంప్ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటే భారీగా తగ్గే ఛాన్స్..!!
గతేడాది కాలంలో ఈ షేరు సుమారు 26శాతం నష్టాన్ని గత ఐదేళ్ల కాలంలో 720శాతం లాభాన్ని తమ వాటాదారులకు అందించింది. ప్రస్తుతం ఈ కంపెనీ మార్కెట్ క్యాప్ సుమారు రూ. 1,89, 000కోట్లుగా ఉంది. ఈ షేరు 52వారాల గరిష్ట ధర రూ. 8345 గాను 52వారాల కనిష్ట ధర రూ. 4488గా ఉంది. కాగా ట్రెంట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ముంబై కేంద్రంగా తమ వ్యాపార కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తుంది. ఈ కంపెనీని 1952వ ఏడాదిలో ప్రారంభించింది. 2025 మార్చి నాటికి ఈ కంపెనీలో మొత్తం 27, 887 మంది ఉద్యోగులు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు.
Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.
Also Read: Dmart VS LuLu Mall: డీమార్ట్లో కంటే లులూ మాల్లో వస్తువులు చీపా? నిజమేంటి?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.