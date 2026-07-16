/డీజిల్, ఏటీఎఫ్ ఎగుమతులపై కేంద్రం సుంకాల వాత.. పెట్రోల్, డీజిల్ పై కేంద్రం బిగ్ డెసిషన్

Tax Hike On Petrol-Diesel: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలలో నెలకొన్న హెచ్చుతగ్గుల దృష్ట్యా, ఇంధన ఎగుమతుల విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పెట్రోల్, డీజిల్, ఏవియేషన్ టర్బైన్ ఇంధనం ఎగుమతులపై విధించే విండ్ఫాల్ పన్నును సవరిస్తూ కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఒక అధికారిక నోటిఫికేషన్ను జారీ చేసింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ పరిస్థితులను బట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి 15 రోజులకు ఒకసారి ఈ పన్నులను సమీక్షిస్తుంది. దేశీయంగా ఇంధన లభ్యతను కొనసాగించడం, విదేశీ దిగుమతుల నుండి అదనపు లాభాలను ఆర్జించడం కోసం, తాజా సమీక్షలో ప్రభుత్వం డీజిల్, ఏవియేషన్ ఇంధనంపై ఎగుమతి సుంకాన్ని గణనీయంగా పెంచింది. ఈ కొత్త పన్ను విధానం జూలై 16, గురువారం నుండి దేశవ్యాప్తంగా అమల్లోకి వచ్చింది.
పశ్చిమ ఆసియా ప్రాంతంలో తిరిగి తలెత్తిన ఉద్రిక్తతలు అంతర్జాతీయ ఇంధన మార్కెట్ను కుదిపేస్తున్నాయి. అమెరికా, ఇరాన్ల మధ్య పెరుగుతున్న వివాదం కారణంగా, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్ ఓడరేవులపై నౌకాదళ దిగ్బంధనాన్ని తిరిగి విధించారు. దీనికి ప్రతిస్పందనగా, ఇరాన్ ఆ ప్రాంతంలోని అమెరికా మౌలిక సదుపాయాలపై క్షిపణి దాడులు చేసింది. ప్రపంచ చమురులో సుమారు 20శాతం రవాణా అయ్యే కీలకమైన హోర్ముజ్ జలసంధి ద్వారా సరఫరాలు పూర్తిగా నిలిచిపోతాయనే భయాలు నెలకొన్నాయి. ఈ భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల కారణంగా, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్రెంట్ ముడి చమురు ధరలు బుధవారం ఒక్కరోజే 2శాతం పెరిగి బ్యారెల్కు 84.73డాలర్లకు చేరుకున్నాయి.
కేంద్రం సవరించిన తాజా విండ్ఫాల్ ట్యాక్స్ నిబంధనల ప్రకారం, ప్రస్తుతం లీటరుకు రూ. 8.5గా ఉన్న డీజిల్ ఎగుమతులపై సుంకాన్ని రూ. 15.50కి పెంచారు. అంటే, డీజిల్పై ఎగుమతి పన్నును ప్రభుత్వం దాదాపు రెట్టింపు చేసింది. ఏవియేషన్ టర్బైన్ ఫ్యూయల్ (ATF) ఎగుమతులపై పన్నును కూడా లీటరుకు రూ. 7.5 నుంచి రూ. 14.5కు పెంచాలని నిర్ణయించింది. అయితే, విదేశాలకు పెట్రోల్ ఎగుమతి చేసే కంపెనీలకు కేంద్రం కొంత ఉపశమనం కల్పించింది. పెట్రోల్పై ఎగుమతి సుంకాన్ని లీటరుకు రూ. 4 నుంచి రూ. 2.5కు తగ్గించాలని ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ నిర్ణయించింది. ప్రపంచ మార్కెట్లో డీజిల్ రిఫైనింగ్ మార్జిన్ పెరగడం, రష్యా నుంచి సరఫరా తగ్గడం వంటి కారణాల వల్ల కూడా భారత ప్రభుత్వం ఈ పన్నును పెంచాలని నిర్ణయించింది.
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