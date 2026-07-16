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డీజిల్, ఏటీఎఫ్ ఎగుమతులపై కేంద్రం సుంకాల వాత.. పెట్రోల్, డీజిల్ పై కేంద్రం బిగ్ డెసిషన్

Tax Hike On Petrol-Diesel: మిడిల్ ఈస్ట్ లో అమెరికా ఇరాన్ మధ్య మళ్లీ ఉద్రిక్తతలు నెలకొనడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడిచమురు ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. డీజిల్, ఏవియేషన్ టార్బైన్ ఫ్యూయల్ ఎగుమతులపై విండ్ ఫాల్ పన్ను భారీగా పెంచింది. పెరుగుతున్న అంతర్జాతీయ చమురు ధరల ద్రుష్ట్యా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది ప్రభుత్వం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 16, 2026, 10:04 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:04 AM IST
డీజిల్, ఏటీఎఫ్ ఎగుమతులపై కేంద్రం సుంకాల వాత.. పెట్రోల్, డీజిల్ పై కేంద్రం బిగ్ డెసిషన్
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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డీజిల్, ఏటీఎఫ్ ఎగుమతులపై కేంద్రం సుంకాల వాత.. పెట్రోల్, డీజిల్ పై కేంద్రం బిగ్ డెసిషన్
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