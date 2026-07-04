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మేడిసన్ స్క్వేర్ గార్డెన్‌లో టేలర్ స్విఫ్ట్ గ్రాండ్ వెడ్డింగ్..మూడేళ్ల ప్రేమాయణానికి శుభం కార్డు..!!

Taylor Swift And Travis Kelce Officially Married: అంతర్జాతీయ పాప్ గాయని టేలర్ స్విఫ్ట్,  ఫుట్‌బాల్ ఆటగాడు ట్రావిస్ కెల్స్ న్యూయార్క్ నగరంలోని మాడిసన్ స్క్వేర్ గార్డెన్‌లో శుక్రవారం వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. టెయిలర్ స్విఫ్ట్ ప్రతినిధి ఈ వివాహాన్ని ధృవీకరించారు. అభిమానులు ఇప్పుడు ఆమె వివాహ ఫోటోల కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 04, 2026, 08:33 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 08:33 AM IST
మేడిసన్ స్క్వేర్ గార్డెన్‌లో టేలర్ స్విఫ్ట్ గ్రాండ్ వెడ్డింగ్..మూడేళ్ల ప్రేమాయణానికి శుభం కార్డు..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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