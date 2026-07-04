Taylor Swift And Travis Kelce Officially Married: పాప్ స్టార్ టేలర్ స్విఫ్ట్ , ఫుట్బాల్ స్టార్ ట్రావిస్ కెల్సీల అభిమానుల నిరీక్షణకు ఎట్టకేలకు తెరపడింది. ఈ జంట న్యూయార్క్లోని చారిత్రాత్మక మాడిసన్ స్క్వేర్ గార్డెన్లో అధికారికంగా వివాహం చేసుకున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక మంది ప్రముఖులు వారి అంగరంగ వైభవమైన వేడుకకు హాజరయ్యారు. సోషల్ మీడియా నుండి మీడియా వరకు.. ఈ మెగా-వెడ్డింగ్ గురించే అందరూ చర్చించుకుంటున్నారు.
వీరి మూడేళ్ల ప్రేమాయణం జూలై 4న న్యూయార్క్లో జరిగిన ఒక ప్రైవేట్ వివాహ వేడుకతో ముగిసింది. ఈ వార్తను టేలర్ స్విఫ్ట్ పబ్లిసిస్ట్ అధికారికంగా ధృవీకరించారు. మాన్హాటన్లోని ప్రసిద్ధ క్రీడా వేదిక అయిన మాడిసన్ స్క్వేర్ గార్డెన్ వెలుపల ఒక పెద్ద తెరపై జస్ట్ మ్యారీడ్ అని ప్రదర్శించగా.. గ్రామీ అవార్డు గెలుచుకున్న కాన్సాస్ సిటీ చీఫ్స్ స్టార్ అయిన టేలర్ స్విఫ్ట్, రాయిటర్స్కు పంపిన ఒక ఈమెయిల్లో వెంటనే ఈ వివాహాన్ని ధృవీకరించారు.
ఎంతో వైభవంగా జరిగిన వివాహా వేడుకకు హాలీవుడ్, సంగీత ప్రపంచానికి చెందిన అనేక మంది ప్రముఖులతో పాటు కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు హాజరయ్యారు. హాలీవుడ్ హాస్యనటుడు ఆడమ్ శాండ్లర్ ఈ వేడుకను నిర్వహించారని ఆ ప్రకటనలో తెలిపారు. ఈ ఘనమైన వివాహానికి ముందు, స్విఫ్ట్ స్వస్థలమైన నాష్విల్లో కేవలం అత్యంత సన్నిహితుల సమక్షంలో వారు రహస్యంగా వివాహం చేసుకున్నారని వార్తలు వచ్చాయి. తమ వివాహం ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయేలా.. ఈ జంట అమెరికాలోని 20 స్థానిక, జాతీయ స్వచ్ఛంద సంస్థలకు భారీ మొత్తంలో విరాళాలు అందించి తమ ఉదారతను ప్రదర్శించారు. టేలర్ స్విఫ్ట్ అత్యంత సన్నిహితులు, సంగీత పరిశ్రమ ప్రముఖులైన ఎడ్ షీరన్ , సబ్రినా కార్పెంటర్, ఆరోన్ డెస్నర్ ఈ వివాహానికి హాజరయ్యారు. సుమారు 1,000 నుండి 1,200 మంది అతిథుల సమక్షంలో టేలర్, ట్రావిస్ వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టారు.
టేలర్ పెళ్లి బాధ్యతలు తీసుకున్న మార్క్ సీడ్:
ఈ వైభవోపేతమైన వివాహాన్ని రహస్యంగా.. విలాసవంతంగా జరిపించే బాధ్యతను హాలీవుడ్ ప్రఖ్యాత సెలబ్రిటీ వెడ్డింగ్ ప్లానర్ అయిన మార్క్ సీడ్ అతని బృందానికి అప్పగించారు. సోషల్ మీడియా, ప్రచారానికి దూరంగా.. తన వీఐపీ క్లయింట్లు అత్యంత గోప్యతను పాటించడం మార్క్ సీడ్ జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. మార్క్ సీడ్ .. హాలీవుడ్ తారల కోసం అత్యద్భుతమైన విలాసవంతమైన వివాహ ఏర్పాట్లు చేయడంలో ఆయన చాలా ఫేమస్ అని చెప్పాలి.
పెళ్లికి సుమారు 50 మిలియన్ డాలర్లు:
న్యూయార్క్లోని మాడిసన్ స్క్వేర్ గార్డెన్లో జరిగిన ఈ అద్భుతమైన వివాహానికి 50 మిలియన్ డాలర్ల వరకు ఖర్చు చేశారు. ఈ భారీ బడ్జెట్లో అధిక భాగం వేదికను బుక్ చేసుకోవడానికి, కట్టుదిట్టమైన భద్రతను ఏర్పాటు చేయడానికి, ఆడంబరమైన అలంకరణలకు, అతిథులకు ఆహారపానీయాలు అందించడానికి వెచ్చించారు. మాడిసన్ స్క్వేర్ గార్డెన్ను అద్దెకు తీసుకోవడానికి, అలాగే అద్భుతమైన వివాహ పెవిలియన్, సెట్ను నిర్మించడానికి మాత్రమే సుమారు 28 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చవుతుందని అంచనా.
2023లో స్నేహంగా ప్రారంభమైన వారి ప్రయాణం, ఆ తర్వాత ప్రేమగా వికసించింది. ఈ జంట 2025 ఆగస్టు 26న ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా తమ నిశ్చితార్థాన్ని ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. 14 సార్లు గ్రామీ అవార్డు విజేత టేలర్ స్విఫ్ట్, మూడుసార్లు సూపర్ బౌల్ ఛాంపియన్ ట్రావిస్ కెల్సీల వివాహం వారి అభిమానులకు ఒక కల నిజమైన క్షణం అని చెప్పాలి. .
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