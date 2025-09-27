Amazon Sale: రూ.1,20,000 విలువైన టీవీ రూ.40,000లకే కొనేయండి..ఆఫర్ ఒక్కరోజు మాత్రమే!

TCL LED Smart TV 55 inch price: రూ. 1.20 లక్షల విలువైన ఓ స్మార్ట్టీవీ ఇప్పుడు సగం కంటే తక్కువ ధరకే అందుబాటులోకి వచ్చేసింది. ప్రస్తుత సేల్ ఈ స్మార్ట్ టీవీ కొనుగోలుపై బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లను అందిస్తోంది. ఈ స్మార్ట్ టీవీలో అనేక అద్భుతమైన ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఇంతకీ ఆ స్మార్ట్టీవీ ఏంటి? ఎక్కడ కొనాలి అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అమెజాన్ ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పండుగ సేల్లో స్మార్ట్ టీవీలు సహా ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల కొనుగోలుపై అద్భుతమైన ఆఫర్లను అందిస్తోంది. ఈ సేల్లో మీరు టీవీలు, ఏసీలు, రిఫ్రిజిరేటర్లు, వాషింగ్ మెషీన్లు మొదలైన వాటిని అతి తక్కువ ధరలకు కొనుగోలు చేయవచ్చు. తక్కువ GST రేట్లతో, ఈ సేల్లో ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల కొనుగోలుపై మరిన్ని ప్రయోజనాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ సేల్లో, మీరు రూ.1.20 లక్షల విలువైన 4K LED స్మార్ట్ టీవీని రూ.40,000 లోపు కొనుగోలు చేయవచ్చు. దీనితో పాటు ఈ స్మార్ట్ టీవీ కొనుగోలుపై మీరు బ్యాంక్ ఆఫర్లను కూడా పొందవచ్చు.
TCL 4K UHD స్మార్ట్ టీవీ QD మినీ LED
ఈ సేల్ సమయంలో మీరు TCL కొత్త క్వాంటం టెక్నాలజీ LED స్మార్ట్ టీవీని 63% వరకు తగ్గింపుతో కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ స్మార్ట్ టీవీ కొనుగోలుపై రూ. 4,000 వరకు తక్షణ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ కూడా ఉంది. ఈ 55-అంగుళాల స్క్రీన్ సైజు స్మార్ట్ టీవీ ధర రూ. 1,19,990. ఇది కొనసాగుతున్న అమెజాన్ సేల్ సమయంలో రూ. 43,990కి విక్రయిస్తున్నారు. బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ తర్వాత, ఈ టీవీ కేవలం ₹39,990కి అందుబాటులో ఉంటుంది.
మీ ఇంటిని థియేటర్గా మార్చుకోండి
ఈ 55-అంగుళాల స్మార్ట్ టీవీ ఫీచర్ల గురించి మాట్లాడుకుంటే, ఇది చాలా సన్నని బెజెల్స్ను కలిగి ఉంది. ఈ స్మార్ట్ టీవీ డిస్ప్లే రిజల్యూషన్ 3840 x 2160 పిక్సెల్స్. అంతేకాకుండా, ఈ స్మార్ట్ టీవీ డిస్ప్లే 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఇది మెరుగైన వీక్షణ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.
ఈ TCL స్మార్ట్ టీవీలో మూడు HDMI పోర్ట్లు, ఒక USB పోర్ట్, ఒక LAN పోర్ట్, ఒక యాంటెన్నా పోర్ట్, ఒక ఉపగ్రహ ఇన్పుట్, కనెక్టివిటీ కోసం డిజిటల్ ఆడియో అవుట్పుట్ ఉన్నాయి. మెరుగైన ఆడియో నాణ్యత కోసం ఇది 40W స్పీకర్ సిస్టమ్ను కలిగి ఉంది. ఇది డాల్బీ అట్మాస్, DTS వర్చువల్ X వంటి అధునాతన లక్షణాలను కూడా కలిగి ఉంది.
ఈ 55-అంగుళాల స్మార్ట్ టీవీలో 3 GB RAM, 32 GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఉన్నాయి. నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో, జియోహాట్స్టార్ వంటి OTT యాప్లు ఈ స్మార్ట్ టీవీలో ముందే ఇన్స్టాల్ చేసి ఉన్నాయి. ఇందులో అమెజాన్ అలెక్సా ఇంటర్నల్గా ఉంటుంది. ఇది Google Android TV ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో నడుస్తుంది.
Also Read: IND vs PAK Final: ఆ ముగ్గురు లేకపోయే టీమ్ఇండియా ఓడిపోయినట్టే..పాకిస్థాన్ చావుదెబ్బ కొడుతుంది!
Also Read: Sperm Donor: ఫేస్బుక్లో గర్భవతి అయిన మహిళ..తీరా బిడ్డ బయటకి వచ్చాక..వామ్మో..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook