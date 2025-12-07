TCS profit- Reliance loss: అంబానీకి షాకిచ్చి... టాటాకు సలాం కొట్టిన ఇన్వెస్టర్లు.. 5 రోజుల్లోనే ఏకంగా 36వేల కోట్ల లాభం.. కాలం ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండదు బ్రో..!!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
TCS profit- Reliance loss: గత వారం స్టాక్ మార్కెట్ లో మిక్స్డ్ రిజల్ట్స్ కనిపించాయి. రిలయన్స్ సహా ఐదు టాప్ కంపెనీలు నష్టాల్లో నిలిచినా, TCS, ICICI బ్యాంక్, ఇన్ఫోసిస్ లాంటి సంస్థలు లాభాల్లో దుమ్మురేపాయి. కేవలం ఐదు రోజుల్లో TCS పెట్టుబడిదారులు రూ.36 వేల కోట్లు అందించింది. ఇన్నాళ్లూ జోరు చూపించిన రిలయన్స్ చతికిలాపడి ఇన్వెస్టర్లకు నిరాశే మిగిల్చింది.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Dec 7, 2025, 06:45 PM IST

TCS profit- Reliance loss: గత వారం భారత స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడిదారులకు లాభాలు, నష్టాలు కాకుండా మిశ్రమ ఫలితాలను ఇచ్చింది. కొన్ని రోజులలో సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ ఊహించని రీతిలో పెరుగుతూ కనిపించింది. మరికొన్ని రోజుల్లో ఒక్కసారిగా క్షీణించి పెట్టుబడిదారులకు ఆందోళన కలిగించింది. ఈ పరిస్థితుల్లో, సెన్సెక్స్ టాప్ 10 విలువైన కంపెనీలలో ఐదు కంపెనీలు స్పష్టమైన లాభాలు నమోదు చేసింది. మరో ఐదు భారీ నష్టాలను చవిచూశాయి. ఇందులో ముఖేష్ అంబానీ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఈసారి భారీ నష్టాన్ని నమోదు చేయడం గమనార్హం. మరోవైపు, టాటా గ్రూప్‌కు చెందిన ఐటీ దిగ్గజం TCS పెట్టుబడిదారులకు కేవలం ఐదు ట్రేడింగ్ సెషన్లలోనే భారీ లాభాలను తెచ్చి పెట్టింది.

TCS పెట్టుబడిదారులకు రూ.36 వేల కోట్ల సర్ప్రైజ్:

పీటీఐ అందించిన వివరాల ప్రకారం, గత వారం బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ స్వల్ప వృద్ధిని నమోదు చేసింది. నిఫ్టీ మాత్రం కొద్దిగా వెనకే ఉంది. అయినప్పటికీ, సెన్సెక్స్‌ లోని టాప్-10 కంపెనీలలో ఐదు కంపెనీల మార్కెట్ విలువ కలిపి రూ.72,284.74 కోట్ల లాభాలను ఆర్జించాయి. ఇందులో అత్యంత లాభాలను ఆర్జించిన కంపెనీల జాబితాలో మొదటి స్థానంలో టీసీఎస్ నిలిచింది. ఐటి రంగంలోని ఈ అతిపెద్ద సంస్థ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఒక్క వారం లోనే రూ.11,71,862.37 కోట్లకు పెరిగి, పెట్టుబడిదారులకు సుమారు రూ.35,909.52 కోట్ల లాభాన్ని అందించింది. కేవలం ఐదు రోజుల్లో ఇంత పెద్ద లాభం నమోదు కావడం, టెక్ రంగంలో తిరిగి పాజిటివ్ సెంటిమెంట్ నెలకొన్నదనడానికి నిదర్శనమని చెప్పాలి.

ఇంకా లాభాల్లో నిలిచిన కంపెనీలు:

టీసీఎస్ తో పాటు ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్, ఇన్ఫోసిస్, బజాజ్ ఫైనాన్స్, భారతి ఎయిర్‌టెల్ కూడా ఈ వారం మంచి లాభాల్లో ఉన్నాయి. ఈ కంపెనీల మార్కెట్ విలువ సమష్టిగా పెరగడం, పెట్టుబడిదారుల్లో విశ్వాసాన్ని పెంచింది. ముఖ్యంగా బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్స్, టెలికాం రంగాల నుంచి వచ్చిన బలమైన ఫండమెంటల్స్ మార్కెట్‌కు తాత్కాలిక స్థిరత్వాన్ని చూపించాయి.

Also Read: Gold Price : మహిళలకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. రూ. 10వేలకే రూ. 50లక్షల విలువైన బంగారం.. క్యూ కడుతున్న జనం.. ఎక్కడో తెలుసా..?

రిలయన్స్ సహా భారీ కంపెనీలకు పెద్ద దెబ్బ:

గత కొన్ని వారాలుగా వరుస లాభాలతో ముందుకు సాగిన రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఈసారి మాత్రం పరిస్థితిని నిలబెట్టుకోలేకపోయింది. ఐదు ట్రేడింగ్ రోజుల్లో రిలయన్స్ మార్కెట్ క్యాప్ రూ.20,85,218.71 కోట్లకు చేరగా, పెట్టుబడిదారులు ప్రత్యక్షంగా రూ.35,116.76 కోట్ల నష్టాన్ని చవిచూశారు. రిలయన్స్ మాత్రమే కాకుండా HDFC బ్యాంక్, SBI, LIC, L&T వంటి సంస్థలూ ఈ వారం మైనస్ జోన్‌లో కొనసాగాయి. గ్లోబల్ మార్కెట్ ఒత్తిళ్లు, క్రూడ్ అంచనాల్లో మార్పులు, డాలర్ బలపడటం వంటి అంశాలు వీటి పనితీరుపై ప్రభావం చూపించాయి.

మార్కెట్‌కు ముందున్న పరిస్థితి:

సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ అనిశ్చితి కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో వచ్చే వారం కూడా స్టాక్ మార్కెట్ జోరు.. జార్పులకు సిద్ధమవుతుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. అయితే టెక్, బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్స్ రంగాలు పునరుద్ధరణ దశలో ఉన్నందున, పెట్టుబడిదారులు సమతుల్య దృక్పథంతో ముందుకు సాగాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. గత వారం రిలయన్స్‌కు తలవొంచినప్పటినీ.. టీసీఎస్ ఇన్వెస్టర్లు భారీ లాభాల్లో దూసుకుపోయారని చెప్పాలి.

Also Read: Year Ender 2025: పవన్ లైఫ్‎కు 2025 ఓ టర్నింగ్ పాయింట్.. ఏపీలో బీజేపీకి వెపన్ గా మారిన DCM..!!

 

 

