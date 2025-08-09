IT Sector Layoffs: ఇది టీజర్ మాత్రమే.. త్వరలోనే 5లక్షల ఉద్యోగాలు అవుట్.. మీ జాబ్‌ ఉంటుందో ఊడుతుందో చూసుకోండి..!!

TCS Jobs Cut: టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ ( tcs) ఇటీవల 12,000 మందికి పైగా ఉద్యోగులను తొలగిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. అయితే ఈ విషయాన్ని ప్రకటించిన రెండు మూడు రోజుల్లోనే మిడ్ లెవల్, సీనియర్ ఉద్యోగులకు ప్రతిభా ఆధారంగా జీతాలు పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించి కాస్త రిలీఫ్ ఇచ్చింది. అయితే టీసీఎస్ ఉద్యోగుల తొలగింపు అనేది ఇప్పుడిప్పుడే ఉద్యోగాల్లో చేరిన ఫ్రెషర్లతో కూడా బలవంతపు రాజీనామాలు చేయిన్నట్లు కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి. కంపెనీ తన బెంచ్ పాలసీని సవరించిన కొన్ని వారాల తర్వాత ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడుతుందన్న ఆరోపణలు కూడా వస్తున్నాయి.
ఉద్యోగాల తొలగింపు అనేది ఇక్కడితో ఆగిపోదని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఇది ప్రారంభం మాత్రమేనని.. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) కారణంగా రాబోయే 2-3 సంవత్సరాలలో ఈ $283 బిలియన్ ఐటీ రంగంలో దాదాపు 5 లక్షల ఉద్యోగాలు కోల్పోవచ్చని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ రంగం 56 లక్షల మందికి పైగా ఉపాధి కల్పిస్తోంది. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు 7శాతం కంటే ఎక్కువ దోహదపడుతోంది. ప్రత్యక్ష ఉపాధి మాత్రమే కాకుండా అనేక ఇతర సంబంధిత ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాలు కూడా నిర్వహించాయి. ఇది భారతదేశాన్ని ప్రపంచంలో ఐదవ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా నిలిపింది. ఇప్పటివరకు ఈ రంగం దేశంలో చాలా మంది ఇంజనీర్లను నియమించింది. కానీ ఏఐ కారణంగా పని చేసే విధానాలు మారుతున్నాయి. కొత్త సాంకేతికత కారణంగా.. ఇప్పుడు చాలా మంది ఉద్యోగులకు లేని నైపుణ్యాలు అవసరం అవుతాయి. ఇదే విషయాన్ని చాలా మంది పరిశ్రమ నిపుణులు, విశ్లేషకులు ప్రస్తావిస్తున్నారు.
సిలికాన్ వ్యాలీకి చెందిన కాన్స్టెలేషన్ రీసెర్చ్ వ్యవస్థాపకుడు, ఛైర్మన్ రే వాంగ్ ఈ విషయంపై స్పందించారు. మనం వైట్-కాలర్ పనిని పూర్తిగా మార్చే గొప్ప మార్పుల కాలాన్ని ఎదుర్కొంటున్నాము అని అన్నారు. రాబోయే కాలంలో మరిన్ని లేఆఫ్స్ జరగవచ్చని చాలా మంది నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానం లేకుండా వ్యక్తులను మాత్రమే నిర్వహించే ఉద్యోగులు, సాఫ్ట్వేర్ను క్లయింట్లకు డెలివరీ చేసే ముందు పరీక్షించే ఉద్యోగులు, బగ్లను గుర్తించి వినియోగదారు-స్నేహపూర్వకతను నిర్ధారించే ఉద్యోగులు, ప్రాథమిక సాంకేతిక మద్దతును అందించే, నెట్వర్క్లు, సర్వర్లను సరిగ్గా నిర్వహించే మౌలిక సదుపాయాల నిర్వహణ సిబ్బంది ఎక్కువగా ప్రమాదంలో ఉన్నారని తెలిపారు.
Also Read: 8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే న్యూస్.. ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.86గా నిర్ణయిస్తే ఎంత జీతం పెరుగుతుందో తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
రాబోయే రెండు-మూడు సంవత్సరాలలో దాదాపు 4 లక్షల నుండి 5 లక్షల మంది నిపుణుల ఉద్యోగాలు ప్రమాదంలో ఉన్నాయని తెలిపారు. ఎందుకంటే వారి నైపుణ్యాలు కస్టమర్ల డిమాండ్కు అనుగుణంగా లేవు అని అన్నారు. ఈ తొలగింపులలో దాదాపు 70శాతం 4 నుండి 12 సంవత్సరాల అనుభవం ఉన్న ఉద్యోగులవే ఉంటాయని ఆయన అన్నారు. టీసీఎస్ తొలగింపుల నుండి ఉత్పన్నమయ్యే ఈ ఆందోళన పర్యాటకం, లగ్జరీ షాపింగ్, రియల్ ఎస్టేట్ వంటి దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులను కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది ఆయన తెలిపారు.
స్టాఫింగ్ సంస్థ ఎక్స్ఫెనో ప్రకారం.. టీసీఎస్, ఇన్ఫోసిస్ , HCLTech, టెక్ మహీంద్రా , విప్రో, కాగ్నిజెంట్ వంటి పెద్ద కంపెనీలలో 13 నుండి 25 సంవత్సరాల అనుభవం ఉన్న 4 లక్షలకు పైగా ఉద్యోగులు ఉన్నారు. ఈ వ్యక్తులు కంపెనీలలో మిడ్ లెవల్లో పనిచేస్తున్నారు. ఈ కంపెనీలు ఇంకా ఈ విషయంలో ఎటువంటి సమాధానం ఇవ్వలేదు. కానీ ఇప్పుడు కంపెనీలు తక్కువ మంది ఉద్యోగులతో ఎక్కువ పని చేయాల్సి ఉంటుందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఏఐ వాడకం పని విధానాన్ని మారుస్తోంది.. కాబట్టి కంపెనీలు తక్కువ మందితో ఎక్కువ పని చేయాలని కోరుకుంటున్నాయి.
Also Read: Gold Rate Today: భగ్గుమన్న బంగారం ధరలు.. ఆగస్టు 9వ తేదీ శనివారం హైదరాబాద్ లో బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.