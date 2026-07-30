/మీ సమస్యలు నాకు వదిలేయండి.. ముందు పిల్లల భవిష్యత్తుపై పోరాడండి.. టీచర్ యూనియన్లకు సీఎం రేవంత్ హామీ..!!

Teacher Unions Telangana: విద్యా రంగంలో సంస్కరణల గురించి మాట్లాడినందుకు ఉపాధ్యాయ సంఘాలు నాపై కోపంగా ఉన్నాయి.. కానీ ఆ ఉపాధ్యాయ సంఘాల నాయకులకు నేను చెప్పేది ఒక్కటే. మీ సమస్యలను నాకు వదిలేయండి. "మీరు దేనికోసం పోరాడుతున్నారో దానిని నేను చూసుకుంటాను," అని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. తాను 2034 వరకు ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటానని, మీరు అడగకముందే మీ సమస్యలను పరిష్కరించడం తన బాధ్యత అని ఆయన అన్నారు. మీ ప్రమోషన్లు, బదిలీలన్నీ మీరు అడగకముందే మీ ఇళ్లకు పంపించానని, ఇకపై మీ సమస్యలను పరిష్కరించడం తన బాధ్యత అని ఆయన వారికి హామీ ఇచ్చారు. అందువల్ల, ఇకపై మీరు మీ సొంత సమస్యలపై కాకుండా, విద్యార్థుల సమస్యలపై నాతో పోరాడాలి అని పేర్కొన్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గురువారం ఎంసీఆర్హెచ్ఆర్డీలో ఫిన్లాండ్, జర్మనీలో పర్యటించిన వచ్చిన ఉపాధ్యాయ బృందంతో మాట్లాడారు.
మనం 55 రోజుల్లో 11,000 మంది ఉపాధ్యాయులను నియమించడం ఇంతకు ముందెన్నడైనా జరిగిందా? అని సీఎం ప్రశ్నించారు. అందుకే ఈ ప్రభుత్వంలో మీకోసం పనిచేస్తున్నామని ఆయన అన్నారు. మీ సమస్యలను పరిష్కరించడం తన బాధ్యత అని ఆయన అన్నారు. రాబోయే ఐదేళ్లలో తెలంగాణ విద్యాశాఖను ప్రపంచం చూసే విధంగా పంచవర్ష ప్రణాళికను అమలు చేస్తామని హామీ ఇవ్వాలని ఆయన ఉపాధ్యాయ సంఘాన్ని కోరారు. ఇలా చేస్తే విద్యాశాఖ ఎలా రూపాంతరం చెందుతుందో నేనూ చూస్తాను అన్నారు. ఏ ప్రభుత్వమైనా ఉపాధ్యాయులకు తలొగ్గాల్సిందే. ఒక ఐఏఎస్ అధికారిని బదిలీ చేయడం సులభం, కానీ ఉపాధ్యాయులను బదిలీ చేయడం అంత సులభం కాదు అని ఆయన అన్నారు.
విద్య, వైద్య సంరక్షణ రంగాలలో తెలంగాణ దేశానికి ఎందుకు నాయకత్వం వహించలేదని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఈ హామీ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్నే కాకుండా యావత్ దేశాన్ని మార్చేస్తుందని ఆయన అన్నారు. ఇప్పటి నుంచి ప్రతి రెండేళ్లకు ఒక సెలవు రోజున ఉపాధ్యాయ సంఘాల నాయకులతో మాట్లాడి వారి సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నిస్తానని ఆయన చెప్పారు. జనవరి 2024కు ముందు మీ జీతం మొదటి రోజే మీ ఖాతాలో జమ అయిందా? కానీ ఉద్యోగులకు మొదటి రోజే జీతం చెల్లించకపోతే ప్రభుత్వం విఫలమైనట్టే అన్నారు. అందుకే ఎవరినీ సంప్రదించకుండా వారికి మొదటి రోజే జీతాలు ఇచ్చామని తెలిపారు. అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల జీతాలు కూడా మొదటి రోజే చెల్లిస్తున్నారని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు.
తెలంగాణ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 2014 నుంచి 2023 వరకు డ్రాపౌట్లు తగ్గి, అడ్మిషన్లు పెరిగాయని, 2023 నుంచి అడ్మిషన్లు పెరగడానికి కారణం ఇదేనని ఆయన అన్నారు. మేము అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత విద్యాశాఖలో చేసిన సంస్కరణలే కారణం అన్నారు. మేము పనిచేసుకుంటూ వెళ్తేంటే రాష్ట్రంలో విద్యాశాఖకు పూపర్తి స్థాయిలో మంత్రి లేరని అత్యవసరంగా రేవంత్ రెడ్డి విద్యాశాఖ మంత్రిని నియమించాలని కొంతమంది అంటున్నారు. నేను బాగా పనిచేసినందుకు విద్యాశాఖ నుంచి తొలగిపోవాలా అంటూ ప్రశ్నించారు. విద్యార్థులకు బ్రేక్ ఫాస్ట్ స్కీమును అందిస్తున్నందుకా.. 30వేల మంది టీచర్ల బదిలీ చేసినందుకా.. ఐటీఐలను ఏటీసీలుగా మార్చినందుకా.. ఎందుకు విద్యాశాఖ నుంచి వైదొలగాలని ప్రశ్నించారు. తాను తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు అధికారం ఉంది కాబట్టి తీసుకోవడం లేదని మానవత్వంతో ఆలోచించి తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు అని చెప్పారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.
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