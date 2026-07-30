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మీ సమస్యలు నాకు వదిలేయండి.. ముందు పిల్లల భవిష్యత్తుపై పోరాడండి.. టీచర్ యూనియన్లకు సీఎం రేవంత్ హామీ..!!

Teacher Unions Telangana: తాను 2034 వరకు ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటానని, మీరు అడగకముందే మీ సమస్యలను పరిష్కరించడం తన బాధ్యత అని ఆయన అన్నారు. మీ ప్రమోషన్లు, బదిలీలన్నీ మీరు అడగకముందే మీ ఇళ్లకు పంపించానని, ఇకపై మీ సమస్యలను పరిష్కరించడం తన బాధ్యత అని ఆయన వారికి హామీ ఇచ్చారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 30, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 03:21 PM IST
మీ సమస్యలు నాకు వదిలేయండి.. ముందు పిల్లల భవిష్యత్తుపై పోరాడండి.. టీచర్ యూనియన్లకు సీఎం రేవంత్ హామీ..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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